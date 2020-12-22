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Киевсовет (1270) Кличко (4455) врачи (1503)

Киевсовет поддержал выделение 400 млн на борьбу с коронавирусом. Доплата медикам вырастет до 5000 грн, - Кличко

Киевсовет поддержал выделение 400 млн на борьбу с коронавирусом. Доплата медикам вырастет до 5000 грн, - Кличко

Киевсовет по инициативе мэра Кличко поддержал решение об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 до 5000 грн и направил сэкономленные 422 миллионов гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19.

Такое решение поддержали 115 депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Депутаты увеличили расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021 год. Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать – 5000 гривен, медсестры – 4000, младший медперсонал – 2000 гривен.

Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Финансовую помощь будут получать около 30 тыс. медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году более 1,6 млрд грн.

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Также выделили 422 миллиона гривен на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

"В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Сегодня мы выделили дополнительных 422 миллиона гривен. В сумме имеем 839 млн гривен на спасение жизни и здоровья киевлян", – сказал мэр Киева Виталий Кличко и поблагодарил депутатов за поддержку такого важного решения для оказания необходимой медицинской помощи и спасения киевлян, больных коронавирусом.
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Топ комментарии
+7
Дякуємо, пані Марина.
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22.12.2020 15:28
+5
что творит Барыга-Мародер через свою сподручницу жену Марину !!!!!!

Дякуємо пані Марино, фракцію ЄС, загалом проукраїнську більшість та мера Клича !!!!

Кияни - розумні люди!
Ми зробили правільний вибір
Не пропадемо !

...
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22.12.2020 15:46
+3
Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен.
Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко,Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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22.12.2020 16:01
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Дякуємо, пані Марина.
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22.12.2020 15:28 Ответить
Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен.
Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко,Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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22.12.2020 16:01 Ответить
Вчера об этом первым днём сказал Клычко, а Марина вечером. Поэтому вчера был молодец он. А сегодня она первая сказала и поэтому она молодец и ей благодарность.
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22.12.2020 16:20 Ответить
сказали -то оба, а вот будут ли доплаты? Сомневаюсь.
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22.12.2020 19:23 Ответить
боюсь, что это тот случай, когда, как говорится, ни на хлеб не намажешь, ни в карман не положишь
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22.12.2020 15:40 Ответить
ну таки да, здоров я ж "на хліб не намажеш", як отой асхвальт із дороги деякі намащують собі жирним слоєм......у банках в офшорах
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22.12.2020 15:48 Ответить
Ну, привет. Сам преЗедент! заявил, что 5 000 это не бедность.
А тут депутаты киевсовета, без участия пРезидента, выделили добавку к зарплате в виде 5 000.
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22.12.2020 15:51 Ответить
что творит Барыга-Мародер через свою сподручницу жену Марину !!!!!!

Дякуємо пані Марино, фракцію ЄС, загалом проукраїнську більшість та мера Клича !!!!

Кияни - розумні люди!
Ми зробили правільний вибір
Не пропадемо !

...
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22.12.2020 15:46 Ответить
"Киевсовет [...] направил сэкономленные 422 миллиона гривен медицинского бюджета 2020г.на лечение больных covid-19". Медицинский бюджет сэкономлен, но направлен...Это правильно?
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22.12.2020 16:13 Ответить
правильно. Не бюджет направлен, а 422 млн. направили
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22.12.2020 16:18 Ответить
САМ НА ТАКУЮ ЖИВИ !!! ПРИДУРОК !!!
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22.12.2020 20:34 Ответить
Молодец Кличко.
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23.12.2020 04:10 Ответить
 
 