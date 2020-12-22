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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин.

Кузин отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.

По его словам, цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

Планом утверждены четыре этапа вакцинации:

- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины.

Также читайте: 93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ

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Топ комментарии
+9
То може покажете договір про поставки вакцини? Бо офіційні джерела кажуть, що Україна знаходиться в третьому ешелоні - тобто на рівні недорозвинених країн. давайте подякуємо за це майстрів спорту по боротьбі з ковідом. крадуцьких та збірну по пінг-понгу ОП.
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22.12.2020 15:45
+6
В Рошені - тільки для порохоботів, хто не порохобот - мандруйте до Бубочки.
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22.12.2020 15:56
+5
Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5536
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22.12.2020 15:45
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Правила форума Совет форумчан
ого сколько у нас кацапов малороссов евреев и их производных на букху ЖЖЫЫЫЫ живут падла в Украине.. бубочка главное тебе дожить до прививок...
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22.12.2020 15:49 Ответить
Абидно будет тем.. кто заплатит афигительные прививки и гроши... а потом помрет от Ковида а все быдло бедное население типа меня инвалида пенсионера не прививали.. а Я еще и выжило по итогу.....Ковид видимо выбирает богатых буратино и полено...
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22.12.2020 15:52 Ответить
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
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22.12.2020 16:00 Ответить
Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5536
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22.12.2020 15:45 Ответить
То може покажете договір про поставки вакцини? Бо офіційні джерела кажуть, що Україна знаходиться в третьому ешелоні - тобто на рівні недорозвинених країн. давайте подякуємо за це майстрів спорту по боротьбі з ковідом. крадуцьких та збірну по пінг-понгу ОП.
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22.12.2020 15:45 Ответить
Я надеюсь можно будет вакциниоваться платно.
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22.12.2020 15:47 Ответить
У мережі магазинів Епіцентр. ))
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22.12.2020 15:48 Ответить
В магазинах Рошен. Бесплатно.
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22.12.2020 15:52 Ответить
В Рошені - тільки для порохоботів, хто не порохобот - мандруйте до Бубочки.
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22.12.2020 15:56 Ответить
Логично. А как различить?
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22.12.2020 16:00 Ответить
По інтелекту.
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22.12.2020 16:01 Ответить
Кто правильно напишет "ылита", - подходит.
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22.12.2020 16:03 Ответить
Ніт.
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22.12.2020 16:05 Ответить
Конечно Ротердам, Рошен и Епицентр. Это все очень важно, можно сказать основнное. Потому что я например думаю. как в первую очередь защитить пожилого отца и ребенка.
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22.12.2020 16:01 Ответить
Ви, мабуть, забули що вакцинацією займається керівництво державою, яке ви обрали, а не бізнесмени чи олігархи. Тож щодо захисту своїх рідних звертайтесь до президента, кабміну і монобільшості.
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22.12.2020 16:05 Ответить
Я это и этих не выбырала. Никто из моих родных или друзей за Заланского или СН не голосовал. Имея интеллект, я понимаю, что на власть сейчас расчитывать не приходится.
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22.12.2020 16:20 Ответить
Правильно,первыми надо вакцинировать порохоботов и депутатов с министрами.
А то мало ли...
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22.12.2020 16:01 Ответить
кислым борщем в пятку
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22.12.2020 15:59 Ответить
Да ещё по схеме: "Ротердам +"
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22.12.2020 15:54 Ответить
К тому времени уже нужны будут вакцины от COVID-20 и COVID-21.
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22.12.2020 15:47 Ответить
50% - хахаха.
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22.12.2020 15:50 Ответить
2022 - й ??!!! 50% ??!!
- если наш чиновник пообещал 2022-й, то потерпите минимум до 2025-го, а то и вообще до полного изничтожения этой заразы вместе с половиной старшего поколения Украины...
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22.12.2020 15:52 Ответить
Это хорошо для ПФ, значит, и для Украины.
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22.12.2020 16:02 Ответить
Так это цоз утвердило план путем планирования,епрст,воз,моз,цоз...шарашкины конторы...
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22.12.2020 16:03 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387933.html ЗЕлёные клоуны оставили Украину без вакцины до 2022

По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .

В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страныhttps://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).
Почему так получилось?
Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-ne-zaklyuchila-dogovorov-na-zakupku-vaktsinyi-protiv-covid-19-pva.htm не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций https://peoplesvaccine.org/ People's Vaccine Alliance .
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22.12.2020 16:04 Ответить
Угоду зірвав Пенсійний фонд України
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22.12.2020 16:13 Ответить
Планируют, советы организовывают и ............. кто вам уже поверит, действий никаких. Наивные, как дети или без стыда и совести.
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22.12.2020 16:04 Ответить
Ну що, нарід? Псліснявій владі, на чолі з нарідним презЕдентом ВладІмІром ЗеленскІм, на вас похрін, рятуйтесь самостійно.
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22.12.2020 16:05 Ответить
За ДВА года 50%. Крутые планы, учитывая то что специалисты говорят о необходимости вакцинации 80% населения в сжатые сроки и что иммунитет после нее может быть приблизительно до 8 месяцев, т.е. тем кому сделают в первую очередь до конца 2022 должны будут привиться еще дважды.. Да и вообще еще не известно что же за вакцину предложат нам для вакцинирования, вероятно что нынешняя в 2022 году а то и в конце 2021 будет уже не актуальна. А рашен фуфловакциной пусть прививаются адепты секты непривитого Пу, Во вторых где собираются хранить вакцину при температуре минус 75 -90 градусов ( в процессе доставки, и последующего применения и хранения). Практически уверен что даже получив вакцину наши "спецы" запорят до 80% ее количества еще до начала применения на местах, за исключением крупных столичных или областных спец. лечебниц ( и в этом не признаются), а учитывая что их 2 компонента которые вкалывают через 21 день, и то что ее можно вколоть только здоровым людям и что бы они в течении этого процесса (41 день) не заболели и т.д. В наших условиях вся эта "вакцинация" превратится просто в очередную фальсификацию с подачей ложной статистики. Хорошо если еще и не с не летальным концом для вакцинируемых. Так что это не наш случай , как говорил герой одного старого фильма " Где то далеко в горах и не в нашем ауле.."
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22.12.2020 16:15 Ответить
Не вакцинируйте первыми врачей.. Если что-то пойдёт не так - останемся без медицины. Начните с депутатов.
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22.12.2020 16:40 Ответить
"За первые два дня мы вакцинировали почти 30 000 человек, и спрос на неё растет", - сказал Эдельштейн в своем заявлении.

Сообщается, что 270 000 человек смогли записаться на прием.
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22.12.2020 17:57 Ответить
К 2023 останутся в живых только переболевшие и выжившие - вакцина будет не нужна.
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22.12.2020 20:30 Ответить
виділено коштів на 4 млн. українців. це що 50% населення? чи будуть вакцинувати дешевим "новичком"?
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22.12.2020 21:14 Ответить
 
 