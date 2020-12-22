Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин.

Кузин отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.

По его словам, цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

Планом утверждены четыре этапа вакцинации:



- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины.

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