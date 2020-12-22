Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ
Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин.
Кузин отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.
По его словам, цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
Планом утверждены четыре этапа вакцинации:
- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины.
Пожалуйста, подождите...
А то мало ли...
- если наш чиновник пообещал 2022-й, то потерпите минимум до 2025-го, а то и вообще до полного изничтожения этой заразы вместе с половиной старшего поколения Украины...
По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страныhttps://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).
Почему так получилось?
Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-ne-zaklyuchila-dogovorov-na-zakupku-vaktsinyi-protiv-covid-19-pva.htm не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций https://peoplesvaccine.org/ People's Vaccine Alliance .
Сообщается, что 270 000 человек смогли записаться на прием.