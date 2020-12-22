Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами
Печерский райсуд Киева отправил под стражу отстраненного командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, которые привели к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Прокуратура просила взять Глазунова под стражу, а адвокат Сергей Рогозин просил оставить его на свободе, утверждая, что тот не собирается скрываться.
Рогозин подчеркнул, что Глазунов является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны. Кроме этого, он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов и разрешил проведение конвейерных полетов - когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий.
"В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Так, старший смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", - сказал в суде Глазунов.
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Кроме этого, по версии следствия, на борту было 18 штурманов вместо 10, а командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт.
"Что касается Кишени. Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, у меня есть допуск только на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Да, контрольный полет ему дал командир, и после контрольного полета решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке", - говорит на это Глазунов.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Пожалуйста, подождите...
Министра обороны , Премьер - министра, командующего ВС ВСУ ?
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
Не имея приличных домов, туалетов, продуктов, КРАСНОЗАДЫЕ все годы лезут учить цивилизованные страны жизни, интригуют, шпионят, ПОДКУПАЮТ
У симоненко, сволочи которая четверть века в Раде мешала развиваться стране, ВСЁ ЕСТЬ!.
Олигархов содержать и в глаза им заглядывать
Министров - вредителей терпеть
И т д
Вот в Словакии с марта садят судей за корупцию , начальника полиции посадили
Идёт операция ОЧИЩЕНИЕ
Народ эгоистично инертный... подленько трусливый... , а остальное подавляющее большинство - тупой люмпен)
Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
Отправить летать на неисправных самолетах молодых ребят, которые ещё и аргументов не имеют , чтобы отказаться
Виноват командующий ВС ВСУ- это мое мнение
Добре, якби у нас були нові літаки, а він дав пацанам старий, я би погодився, а що робити, коли інших не має?
ДА НЕ ДУМАЛ НИКТО ТАМ ОБ ЭТИХ РЕБЯТАХ . И сейчас не думают . А купят , чтобы потом в тюрьме не сидеть . ЭТО ПРОСТО ТУПОЙ СОВКОВЫЙ ПОДХОД к жизням подчиненных
Армія, віра, мова, це ж не їхнє? Навіщо воно малоросам?
Ты лучше покритикуй министра мусарни Рюкзака Авакава, при котором обливали кислотой, насиловали в мусарне, стреляли по банкам, а убили ребенка, крышуют проституцию, исчезает 8 кг кокса из 50 конфискованных, а это дерьмо как сидело, так и продолжает сидеть в министерском кресле. При том, что его барыга-сынок вхож (вдруг) в руководящие кабинеты с предложением навариться на рюкзаках... Вот это твоя тема, Софа. Не обижайся...
Я о фразе офицеров « честь имею» пишу.
В Европе и премьер министры в отставку уходят из-за не таких трагедий
Вот только представь себе: штепа под следствием и на свободе. Гепа под следстаием благополучно воровал. А командира части - в кутузку. Ты понимаешь всю степень абсурда???
Просто ,при всеобщей разболтанности в последние годы , надо постоянно поднимать вопросы об ответственности первых лиц, а не стрелочников.
Пример , сколько гибнет народа в пожарах - виноват МЧС МВ - первое лицо Аваков
В Европе нет такого количества пожаров и смертей . Но об этом все молчат .
там не закрывают заранее юшку в надежде,что пока будем спать-оно еще потлеет,теплее будет,бо уголь же дорогой.
а ты в курсе,что в селах массово переходят обратно с газового на твердотопливное отопление,бо никаких финансовых ресурсов нет оплачивать неподьемный газ?
Многие имеют только камин.
А вот , когда горят дети в домах - тут всё-таки вина МЧС
А за что им зарплату платят ? 😀
Михайло Забродський
25 вересня цього року. Авіакатастрофа навчального літака Харківського інституту ПС. Загиблі курсанти і екіпаж. Біль і розпач. Версії та загадки. Звинувачення і домисли.
Робота державної комісії. 26 загиблих. Висновки експертів. Чутки і плітки. Як завжди краще за всіх все знають ті, хто там не був. Сумбурні заяви і звинувачення без підстав. Похорони.
Кінець листопада. Закінчення роботи комісії. Висновки. Висновки майже на десяти аркушах. Головна теза - комбінація причин. Винні всі. Організація польотів із порушеннями. Організація підготовки із зауваженнями. Підготовка екіпажу недостатня. Дії екіпажу неоднозначні. Порушення в організації навчального процесу в ХУПСі. Біль не менша. Загиблих не повернути.
21 грудня. Найдовша ніч року. Винний призначений. Командувач Повітряних Сил ЗС України Сергій Дроздов. В минулу п'ятницю ДБР вручена підозра в халатності. Сьогодні - клопотання про запобіжний захід.
Генерал-полковник. Більше сорока років в армії. Лейтенант 1983 року випуску. Три бойових ордени. Два з них - за війну на Сході. Клопотання ДБР про запобіжний захід - домашній арешт.
Льотчик-винищувач. Шлях від командира ланки до першого заступника командувача ПС. Люстрований в 2014-му. Повернувся до строю на початку 2015. Звинувачується в халатності.
Командувач Повітряних Сил. Більше двох тисяч годин нальоту. Приблизно сорок п'ять тисяч підлеглих.
Від загиблого Ан-26Ш до командувача - десяток військових посадовців. Половина з них - генерали. Підозра для командувача - результат роботи бригади із майже п'ятдесяти слідчих ДБР.
На днях суд.
фиг вам...не получится.хотя положение и сложное.кроме устаревшей техники,ее острой нехватки,даже такой,дефицита запчастей-еще и эти вредители из дбр...
Потому ПЕРВОЕ ЛИЦО должно отвечать ( независимо от ранних заслуг)
Именно ему доверили свои жизни эти ребята.
Еще раз, о каеом аварийном АН идет речь???
понижения в должности было бы овердостаточно для любого командира.
А эти ребята были без пяти минут лётчиками
Значит виноват Дроздов
но дело не в том.я как раз и говорю,что такими действиями убивается любая инициативность командиров и инструкторов.а те в свою очередь,убьют ее в курсантах.а значит выпустят неподготовленных.
позорные упыри!
по нормальному и министру - бы пора в отставку
дроздову после такого ЧП нужно-бы было по частям мотатся , проверки устраивать , выявлять нарушения и злоупотребления