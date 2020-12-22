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Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
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авиакатастрофа (1706) арест (10435) суд (24820) Харьковщина (5576)

Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами

Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами

Печерский райсуд Киева отправил под стражу отстраненного командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, которые привели к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Прокуратура просила взять Глазунова под стражу, а адвокат Сергей Рогозин просил оставить его на свободе, утверждая, что тот не собирается скрываться.

Рогозин подчеркнул, что Глазунов является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны. Кроме этого, он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов и разрешил проведение конвейерных полетов - когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий.

"В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Так, старший смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", - сказал в суде Глазунов.

Также на Цензор.НЕТ: Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Кроме этого, по версии следствия, на борту было 18 штурманов вместо 10, а командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт.

"Что касается Кишени. Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, у меня есть допуск только на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Да, контрольный полет ему дал командир, и после контрольного полета решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке", - говорит на это Глазунов.

Читайте также: Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Топ комментарии
+14
К сожалению , революция 1917 года привела к власти быдло более чем на 100 лет..
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
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22.12.2020 15:55
+10
Глазунов является участником боевых действий имеет награды от министерства обороны. Кроме этого, она страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
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22.12.2020 15:56
+7
Так и есть!
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
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22.12.2020 16:03
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А тех, кто не обеспечил курсантов новыми хорошими самолетами , почему не арестовывают?
Министра обороны , Премьер - министра, командующего ВС ВСУ ?
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22.12.2020 15:51 Ответить
Когда то премьер министр Великобритании сказал « репутация кабинета министров скомпроментирована и я, КАК ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, обязан подать в отставку
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22.12.2020 15:53 Ответить
К сожалению , революция 1917 года привела к власти быдло более чем на 100 лет..
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
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22.12.2020 15:55 Ответить
Так и есть!
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
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22.12.2020 16:03 Ответить
И не только в стране
Не имея приличных домов, туалетов, продуктов, КРАСНОЗАДЫЕ все годы лезут учить цивилизованные страны жизни, интригуют, шпионят, ПОДКУПАЮТ
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22.12.2020 16:10 Ответить
да но многие краснозвездные и кресты имеют и труселя снимают по субботам в Синагогу а по воскресеньям в Храм бигают.. во как интересно...
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22.12.2020 16:16 Ответить
Это народ, под их руководством, не имел всего Вами перечисленного.
У симоненко, сволочи которая четверть века в Раде мешала развиваться стране, ВСЁ ЕСТЬ!.
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22.12.2020 16:20 Ответить
Народу может так нравится?

Олигархов содержать и в глаза им заглядывать
Министров - вредителей терпеть
И т д
Вот в Словакии с марта садят судей за корупцию , начальника полиции посадили
Идёт операция ОЧИЩЕНИЕ
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22.12.2020 16:24 Ответить
Народу не нравится, но коммуняцко-совковая муштра еще сидит в головах.
Народ эгоистично инертный... подленько трусливый... , а остальное подавляющее большинство - тупой люмпен)
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22.12.2020 16:38 Ответить
Есть упорство ,есть упрямство , а бывает ослинное упрямство. Похоже вы сторонник третьего варианта. У вас есть ТРИЛЛИОН долларов для обновленния авиапарка ? Если есть давайте и не задавайте глупых вопросов.
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22.12.2020 16:06 Ответить
Вы видимо из того же быдла , что и все верховные руководители , которые послали детей на смерть
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22.12.2020 16:08 Ответить
Быдло типа вас серит тут жидким поносом про невинно убиенных младенцев.
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22.12.2020 16:20 Ответить
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22.12.2020 16:24 Ответить
Послали детей на смерть (в плен как в случае с пиратским захватом кацапами украинских катеров) больше всех голосят те, кто так же громко голосят идти с боем освобождать Донбасс и Крым. Это на Цензоре уже традиция.
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22.12.2020 23:25 Ответить
Опять 25.
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22.12.2020 16:06 Ответить
Глазунов является участником боевых действий имеет награды от министерства обороны. Кроме этого, она страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
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22.12.2020 15:56 Ответить
Подібні трагедії, як правило є наслідком ланцюга помилок, збігів та системних помилок декількох осіб. Звісно, знайдуть крайнього, але чи буде саме він дійсним винуватцем, це питання...
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22.12.2020 15:59 Ответить
Виновато всегда первое лицо ИЗ-ЗА СВОЕЙ НЕДАЛЬНОВИДНОСТИ
Отправить летать на неисправных самолетах молодых ребят, которые ещё и аргументов не имеют , чтобы отказаться
Виноват командующий ВС ВСУ- это мое мнение
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22.12.2020 16:07 Ответить
А вибір який? не літати? Війна йде, а ми припинимо підготовку пілотів?
Добре, якби у нас були нові літаки, а він дав пацанам старий, я би погодився, а що робити, коли інших не має?
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22.12.2020 16:08 Ответить
А сейчас купят новые , так ради этого нужно было рисковать жизнями ?

ДА НЕ ДУМАЛ НИКТО ТАМ ОБ ЭТИХ РЕБЯТАХ . И сейчас не думают . А купят , чтобы потом в тюрьме не сидеть . ЭТО ПРОСТО ТУПОЙ СОВКОВЫЙ ПОДХОД к жизням подчиненных
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22.12.2020 16:13 Ответить
Да нифига никто ничего не купит по простой причине отсутствия средств. Даже допустим купят один из 200 необходимых и что ? Экипаж угробил исправный самолет. Это уже и дебилам понятно ! Арестовывать хотят за то что экипаж был не подготовлен .
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22.12.2020 16:18 Ответить
Зараз це піар на кістках... Ви спробуйте вибити для армії щось до таких трагедій. На усе будуть гроші, на дороги, короновірус, на усе, де можно вкрасти, а на армію - ні.
Армія, віра, мова, це ж не їхнє? Навіщо воно малоросам?
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22.12.2020 16:59 Ответить
София... есть случаи, когда лучше женщине помолчать... я не сексист и не гендерный шовинист, но эта тема не для твоих эмоций. Стрелочником будет командир части. С комэска тоже погоны полетят. Командующий ввс вряд ли уйдет.
Ты лучше покритикуй министра мусарни Рюкзака Авакава, при котором обливали кислотой, насиловали в мусарне, стреляли по банкам, а убили ребенка, крышуют проституцию, исчезает 8 кг кокса из 50 конфискованных, а это дерьмо как сидело, так и продолжает сидеть в министерском кресле. При том, что его барыга-сынок вхож (вдруг) в руководящие кабинеты с предложением навариться на рюкзаках... Вот это твоя тема, Софа. Не обижайся...
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22.12.2020 16:25 Ответить
Я не обижаюсь .
Я о фразе офицеров « честь имею» пишу.

В Европе и премьер министры в отставку уходят из-за не таких трагедий
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22.12.2020 17:01 Ответить
Чего обижаться? Мы беседуем, и я делюсь опытом. Вот твоя женская фраза: "...кто не обеспечил курсантов новыми хорошими самолетами..." Она звучит очень наивно. У самолета есть ресурс. Ресурс продлевается или самолет списывают. Если не списали этот АН, значит он был пригоден. Техники его проверяли. Отказа двигателя не произошло, был доклад об отказе датчика. С такой неисправностью этот АН мог спокойно долетать ту заправку и сделать еще 10 заправок с отработкой любого элемента, будь то touch-and-go или полет под шторкой... увы, тут явный человеческий фактор. И командир части только косвенно отвечает за летное происшествие.
Вот только представь себе: штепа под следствием и на свободе. Гепа под следстаием благополучно воровал. А командира части - в кутузку. Ты понимаешь всю степень абсурда???
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22.12.2020 17:16 Ответить
То что у власти враги Украины - я понимаю.

Просто ,при всеобщей разболтанности в последние годы , надо постоянно поднимать вопросы об ответственности первых лиц, а не стрелочников.

Пример , сколько гибнет народа в пожарах - виноват МЧС МВ - первое лицо Аваков
В Европе нет такого количества пожаров и смертей . Но об этом все молчат .
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22.12.2020 17:53 Ответить
конечно нет...там не топят чем попало изношенные печи.
там не закрывают заранее юшку в надежде,что пока будем спать-оно еще потлеет,теплее будет,бо уголь же дорогой.
а ты в курсе,что в селах массово переходят обратно с газового на твердотопливное отопление,бо никаких финансовых ресурсов нет оплачивать неподьемный газ?
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22.12.2020 18:23 Ответить
Я в курсе, что в Великобритании не все дома отапливаются( газом и электрикой)
Многие имеют только камин.
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22.12.2020 18:40 Ответить
ну,камин это по-бахатому...буржуйки в Украине встречаются гораздо чаще
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22.12.2020 18:44 Ответить
Кстати , практичная вещь - там ещё и готовить можно . Строители активно пользуются .

А вот , когда горят дети в домах - тут всё-таки вина МЧС
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22.12.2020 18:47 Ответить
Таки да. МЧС-ник должен ЛИЧНО каждый вечер обойти все дома во всех сёлах и городах страны и проверить, закрыли вы трубу или нет...
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22.12.2020 23:33 Ответить
Однозначно .
А за что им зарплату платят ? 😀
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22.12.2020 23:48 Ответить
https://tverezo.info/post/128296 Винний призначений

Михайло Забродський

25 вересня цього року. Авіакатастрофа навчального літака Харківського інституту ПС. Загиблі курсанти і екіпаж. Біль і розпач. Версії та загадки. Звинувачення і домисли.
Робота державної комісії. 26 загиблих. Висновки експертів. Чутки і плітки. Як завжди краще за всіх все знають ті, хто там не був. Сумбурні заяви і звинувачення без підстав. Похорони.

Кінець листопада. Закінчення роботи комісії. Висновки. Висновки майже на десяти аркушах. Головна теза - комбінація причин. Винні всі. Організація польотів із порушеннями. Організація підготовки із зауваженнями. Підготовка екіпажу недостатня. Дії екіпажу неоднозначні. Порушення в організації навчального процесу в ХУПСі. Біль не менша. Загиблих не повернути.

21 грудня. Найдовша ніч року. Винний призначений. Командувач Повітряних Сил ЗС України Сергій Дроздов. В минулу п'ятницю ДБР вручена підозра в халатності. Сьогодні - клопотання про запобіжний захід.

Генерал-полковник. Більше сорока років в армії. Лейтенант 1983 року випуску. Три бойових ордени. Два з них - за війну на Сході. Клопотання ДБР про запобіжний захід - домашній арешт.

Льотчик-винищувач. Шлях від командира ланки до першого заступника командувача ПС. Люстрований в 2014-му. Повернувся до строю на початку 2015. Звинувачується в халатності.

Командувач Повітряних Сил. Більше двох тисяч годин нальоту. Приблизно сорок п'ять тисяч підлеглих.
Від загиблого Ан-26Ш до командувача - десяток військових посадовців. Половина з них - генерали. Підозра для командувача - результат роботи бригади із майже п'ятдесяти слідчих ДБР.

На днях суд.
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22.12.2020 16:11 Ответить
А он не играл писюном на рояле !
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22.12.2020 16:13 Ответить
В этом вся его вина (что б понятнее было)
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22.12.2020 16:50 Ответить
Зетвари назначают козлов отпущения. Почему не садят за сотни тысяч смертей из-за некачественной медицины ? Кто сел за то что миллионы людей умирают раньше чем в Европе? Почему на воле членограй с бандой зетварей. Почему 73% дебилов не на принудительных работах за свою тупость приведшую к катастрофе экономики?
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22.12.2020 16:12 Ответить
кацйапня руками своих дуполизов хочет посадить авиацию на грунт...шоб боялись летать,шоб боялись выпускать бойцов.шоб бойцы боялись применять оружие.
фиг вам...не получится.хотя положение и сложное.кроме устаревшей техники,ее острой нехватки,даже такой,дефицита запчастей-еще и эти вредители из дбр...
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22.12.2020 16:15 Ответить
Надеюсь, что эта трагедия заставит пересмотреть подход к жизням подчинённых
Потому ПЕРВОЕ ЛИЦО должно отвечать ( независимо от ранних заслуг)
Именно ему доверили свои жизни эти ребята.
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22.12.2020 16:20 Ответить
И не стоит сюда мешать политику - здесь вопрос этики
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22.12.2020 16:21 Ответить
конечно этики...этики безнравственных тварей из дбр
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22.12.2020 16:26 Ответить
Ну так давай членограя на скамью , он говнокомандующия, найПЕРВАейшая ХАРЯ
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22.12.2020 16:26 Ответить
София, поошу тебя......
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22.12.2020 16:28 Ответить
Как всегда нашли стрелочника.
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22.12.2020 16:16 Ответить
Развел Дроздов кумовство. А Глазунов непосредственно пропустил самолёт Дроздова младшего на посадку вместо аварийного АН-26.
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22.12.2020 16:18 Ответить
Пластинку смени, уже самые упоротые этот бред не несут
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22.12.2020 16:30 Ответить
*****, уже разъясняли. У тебя готовые шаблоны для copy & paste???
Еще раз, о каеом аварийном АН идет речь???
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22.12.2020 16:41 Ответить
Ты умник изучи обстоятельства.. Как Глазунов мог напосредственно дать команду, ведь он не руководил полетами. Ты далек от авиации так и не лезь со своими коментариями.
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22.12.2020 19:08 Ответить
авиация ни в одной стране мира не обходится без аварий и катастроф.и применять к авиаторам такие меры (конечно если не саботаж и не вредительство)-это безнравственно и недальновидно.более того-прямой вред впс.и это не призыв к безнаказности,не призыв к всепрощению.это нормальная практика отношения к авиации во всем мире.
понижения в должности было бы овердостаточно для любого командира.
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22.12.2020 16:22 Ответить
Если бы на фронте погибло 25 лётчиков - это удар для авиации ?

А эти ребята были без пяти минут лётчиками
Значит виноват Дроздов
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22.12.2020 16:28 Ответить
нормальными летчиками они бы стали не через 5 минут,а лет через 5-6 в строевой части,имея солидный налет и опыт.
но дело не в том.я как раз и говорю,что такими действиями убивается любая инициативность командиров и инструкторов.а те в свою очередь,убьют ее в курсантах.а значит выпустят неподготовленных.
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22.12.2020 16:32 Ответить
И то не факт . У меня были капитаны которые за всю службу не сели в кабину самолета. Нет топлива !
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22.12.2020 16:34 Ответить
извини.
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22.12.2020 16:39 Ответить
Бывает . Нема пытань !
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22.12.2020 16:52 Ответить
Начнем с того что они учились на штурманов ( хотя дела это не меняет ) Ошибся экипаж - КАКИМ БОКОМ ТУТ ДРОЗДОВ. А почему не зеля ? Хватит крутить попой ! Несеш ахинею и не отвечаешь по существу.
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22.12.2020 16:33 Ответить
С таким подходом придет тот кто запретит всякие полеты.
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22.12.2020 17:00 Ответить
зеЛеные мрази нашли крайнего!
позорные упыри!
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22.12.2020 16:27 Ответить
Какой смысл держать командира части под стражей, за что? Идиоты, как вы за__ли, купите уже себе мозги, клоуны везде...
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22.12.2020 16:36 Ответить
А у нас всегда так виноваты командиры а не государство которое не может приобрести новую технику, да еще ремонтируют на заводах не самым лучшим образом.. Мы же стремимся в НАТО так давайте стремится соблюдать их стандарты в ремонте авиационной техники и поставки новой.. А то не дай бог летчики откажутся летать на этом старье советского союза!
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22.12.2020 18:43 Ответить
Нет там никаких стандартов, у них техника тоже ломается и разбивается. И при чём тут НАТО, а без НАТО самим что, не нужно любую работу делать на совесть, а не тяп-ляп? Странный подход...
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22.12.2020 23:41 Ответить
дроздов кресло отпускать никак не хочет , и за подчиненных тож отвечать не хочет , какой тогда из него офицер , командир ?
по нормальному и министру - бы пора в отставку
дроздову после такого ЧП нужно-бы было по частям мотатся , проверки устраивать , выявлять нарушения и злоупотребления
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22.12.2020 18:49 Ответить
Следующий командир, если не дурак, запретит все полёты и стрельбы, от греха подальше. И с таким подходом будет ведь прав...
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22.12.2020 23:37 Ответить
Точно так же как и внучка Сидорова ! Дроздов заслуженный летчик. Я даже не могу представить сколько подвигов ты совершил , что имеешь право говорить подобное
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23.12.2020 00:52 Ответить
НЕ ОДИН ТОЧНО !!! А ГЛАВНОЕ Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ УБИЙЦУ ЦВЕТА НАЦИИ !!! КАК ТЫ ЧЕРТ !!!
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23.12.2020 00:55 Ответить
Вынести мусор и сдать бутылки это конечно круто, но памятник за это не ставят. Сейчас людям нужны не только маски от вируса , но некоторым и намордники от хамства. Кстати подобное хамское поведение и у членограя . Зеля , это ты ? Ты не правдивый , ты хамовитый.
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23.12.2020 07:10 Ответить
 
 