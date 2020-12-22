Экс-глава ГАСИ Кудрявцев: Против меня опять открыли старое выдуманное дело. Этого хотят те, кто боится реформ и моего возвращения

Экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев заявляет, что ему хотят вручить подозрение по делу о якобы подделке диплома, которое закрыли в 2017 и в 2019 годах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кудрявцев рассказал в интервью изданию "Буквы".

Экс-глава Госархстройинспекции заявил, что ему хотят вручить подозрение в рамках незаконно открытого уголовного дела.

"Вот опять они открыли дело о якобы подделке диплома", - сказал Кудрявцев и процитировал сообщение своего адвоката.

"Политический мотив этого дела подтверждается очевидно незаконными действиями прокуратуры и следователей ГБР: Дело о так называемой подделке диплома неоднократно закрывалось следователями прокуратуры, полиции и ГБР, но по жалобам карманных общественных организаций - следствие возобновлялось. ... По всем статьям обвинения истекли сроки давности: по ч. 4 ст. 358 УК - срок давности истек в 2018 году, а по ч.1 ст. 366 УК - в мае 2020 года. Это означает, что по истечении сроков давности прокуроры и следователи уже не имеют полномочий проводить следствие и объявлять лицу подозрение. Единственными правомерным решением в таком случае является закрытие уголовного дела", - зачитал Кудрявцев сообщение адвоката.

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По его словам, проблемы с дипломом - полностью придуманная его оппонентами история.

"Это то же дело, которое было закрыто в 2017 и 2019 годах. По ним есть решение суда, что их уже нельзя возобновлять, потому что в июне по ним как минимум прошли сроки давности. Но вы же прекрасно понимаете, что вопрос не в дипломе. А в том, что есть люди, которые боятся реформы ГАСИ и хотели бы продолжать ловить рыбку в мутной воде, которая есть сейчас. ... Прошло 2 года как меня уволили, и за это время против меня не смогли ничего придумать кроме фейкового дела о дипломе. Но за тот срок, который я возглавлял ГАСИ, не было ни одной конфликтной ситуации или скандала, где можно меня было подозревать во взятках и злоупотреблении служебным положением", - добавил Кудрявцев.

Объявление подозрения экс-глава ГАСИ связывает с тем, что стало известно, что его приглашают вернуться на госслужбу, чтобы помочь навести порядок в отрасли.

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