РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7935 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 779 12
плен (2532) россия (93011) США (24834) Донбасс (26950) военнослужащие (5997)

США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам

США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам

США обеспокоены информацией о захвате в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины наемниками РФ накануне и ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, заявляет посольство США в Украине.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам", - отмечается в сообщении посольства на Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, пресс-центр штаба ООС сообщил, что военнослужащий ВСУ на Донбассе пропал из подразделения воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, и попал в плен к наемникам РФ. Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила в понедельник, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются

США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Мечты }{уйла уже через месяц начнут осуществляться.
США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам - Цензор.НЕТ 5573
показать весь комментарий
22.12.2020 16:10
+3
ЧОМУ ВСУ НЕ СТРІЛЯЮТЬ НА ДОНБАСІ?

Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
показать весь комментарий
22.12.2020 16:04
+3
показать весь комментарий
22.12.2020 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москалі готуються до нових санкцій
показать весь комментарий
22.12.2020 16:02 Ответить
ЧОМУ ВСУ НЕ СТРІЛЯЮТЬ НА ДОНБАСІ?

Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
показать весь комментарий
22.12.2020 16:04 Ответить
Це амери, а Бубочка ,побачивши мир в очах )(уйла, заборонив відповідати на агресію агресорів !!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 16:10 Ответить
Побачити, що хто побачив...? Така маячня ввижається, коли пережерти соєвої чоколяди.
показать весь комментарий
22.12.2020 16:31 Ответить
Если должна, то послушаются, они такие послушные.
показать весь комментарий
22.12.2020 16:06 Ответить
нужно отключить РФ от SWIFT и признать РФ - страной спонсором терроризма!!!
показать весь комментарий
22.12.2020 16:09 Ответить
Дивно ,весь світ має щось робити ,а Україна продовжує співпрацювати з окупантом !!))
показать весь комментарий
22.12.2020 16:11 Ответить
Мечты }{уйла уже через месяц начнут осуществляться.
США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам - Цензор.НЕТ 5573
показать весь комментарий
22.12.2020 16:10 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2020 16:11 Ответить
"..Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам "

ШО ?! Лучше призови нашего президента воинам разрешить отстреливать ********** бандитов!
А ещё заткни рты европейским политикам, которые при нашей ответке вопят про нарушение договоренностей о "тишине" на фронте Источник:https://censor.net/ru/n3238457
показать весь комментарий
22.12.2020 16:12 Ответить
ничего и никому она не должна
вяличие не позволяет
показать весь комментарий
23.12.2020 00:35 Ответить
Если адресат обращения РФ, логичнее использовать посольство в Москве.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:50 Ответить
 
 