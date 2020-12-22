США об обострении на Донбассе: Россия должна прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам
США обеспокоены информацией о захвате в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины наемниками РФ накануне и ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, заявляет посольство США в Украине.
"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам", - отмечается в сообщении посольства на Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, пресс-центр штаба ООС сообщил, что военнослужащий ВСУ на Донбассе пропал из подразделения воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, и попал в плен к наемникам РФ. Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила в понедельник, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих ВСУ.
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Ось чому.
Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также подпали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".
Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".
ШО ?! Лучше призови нашего президента воинам разрешить отстреливать ********** бандитов!
А ещё заткни рты европейским политикам, которые при нашей ответке вопят про нарушение договоренностей о "тишине" на фронте Источник:https://censor.net/ru/n3238457
вяличие не позволяет