Арестович о законопроекте Зеленского по территориальной обороне: Это следующий шаг в развитии

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о законопроекте президента Владимира Зеленского о территориальной обороне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Территориальная оборона в Украине создана еще в 2014 году. Сейчас принятие законопроекта о территориальной обороне является следующим шагом в развитии, а после его принятия будет еще каскад документов, которые будут обеспечивать его выполнение. Президент поставил задачу разработать этот законопроект 7 сентября, была создана рабочая группа СНБО, которую возглавил заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Коваль, и до 29 декабря этот закон должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады", - рассказал Арестович.

По словам Арестовича, еще один законопроект об этом подали нардепы.

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"Альтернативный законопроект был внесен на прошлой неделе, но я могу сказать, что его положения обговаривались на протяжении всей работы, которая длилась более года, и рабочая группа работала сообща. Я думаю, Рада определится, какой законопроект она считает лучшим, тем более что в его разработке принимал участие комитет по вопросам безопасности, обороны и развития. Нужно понимать, что это не создание системы, а следующий этап ее развития", - объяснил советник ОП.

Арестович напомнил, что Зеленский в сентябре подписал Стратегию национальной безопасности и обороны, где учтен опыт последних военных конфликтов в Украине и мире, учтен опыт партнеров.

"Эта система сейчас развивается, есть пять главных задач. Территориальная оборона может привлекаться, например, в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, она подчиняется верховному главнокомандующему", - объяснил он.

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