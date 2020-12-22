Арестович о законопроекте Зеленского по территориальной обороне: Это следующий шаг в развитии
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о законопроекте президента Владимира Зеленского о территориальной обороне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Территориальная оборона в Украине создана еще в 2014 году. Сейчас принятие законопроекта о территориальной обороне является следующим шагом в развитии, а после его принятия будет еще каскад документов, которые будут обеспечивать его выполнение. Президент поставил задачу разработать этот законопроект 7 сентября, была создана рабочая группа СНБО, которую возглавил заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Коваль, и до 29 декабря этот закон должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады", - рассказал Арестович.
По словам Арестовича, еще один законопроект об этом подали нардепы.
"Альтернативный законопроект был внесен на прошлой неделе, но я могу сказать, что его положения обговаривались на протяжении всей работы, которая длилась более года, и рабочая группа работала сообща. Я думаю, Рада определится, какой законопроект она считает лучшим, тем более что в его разработке принимал участие комитет по вопросам безопасности, обороны и развития. Нужно понимать, что это не создание системы, а следующий этап ее развития", - объяснил советник ОП.
Арестович напомнил, что Зеленский в сентябре подписал Стратегию национальной безопасности и обороны, где учтен опыт последних военных конфликтов в Украине и мире, учтен опыт партнеров.
"Эта система сейчас развивается, есть пять главных задач. Территориальная оборона может привлекаться, например, в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, она подчиняется верховному главнокомандующему", - объяснил он.
Пожалуйста, подождите...
тато Арестовича (судячи по квартирам - відставник. "Турецьке містечко", призн. для ex-служб. "совєцькой групи войск" в НДР):
дир. ЗАТ "Промзерно"(лікв)
засн. ТОВ "Сан-Кір"(мед-послуги, лікв)
і просто ФОП(малярка)
а потім вжух... 100К в статуті - і виробництво зброї та ***********
https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587461141254150 12 дек.
Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс» -
єсть такоє дєло,
да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику" https://opendatabot.ua/c/34832176
розгортання або застосування сил територіальної оборони України після підтвердження інформації про виникнення загроз відповідно до Протоколів дій суб'єктів територіальної оборони (Протокол).
тобто саме так і передбачається....
Оптимизация армии, это одно, а тероборона, это совсем другое.
Функции армии и теробороны, должны быть разными, но работать на одну цель, Победу.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70682
Замість наведення порядку у поліції організуємо народних дружинників.
Замість театрів - самодіяльні колективи з фінансуванням з бюджету.
Замість науки - профанація і всілякі академії пед-сантехнічних наук
Замість навести порядок у професійної армії (половину генералів гнати ссаними тряпками), підсилити кадрово та ******** технікою - оце чудо, тероборону. Партизани, мля. Єй-бо, з глузду з'їхали! У Радянському Союзі було таке чудо ОСОВІАХІМ - "общество содействия" розпилу з бюджету армії та авіації. А скільки нових посад для старперів...