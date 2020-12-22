Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский

Дискредитация боевых офицеров наносит ущерб обороноспособности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС", об этом пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

Порошенко отмечает, что попытка положить единоличную ответственность за трагедию учебного самолета АН-26 в Харьковской области на командующего Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова - это очередная атака на всех, кто защищает Украину от российской агрессии.

"Наша армия, которой украинцы доверяют больше всего из всех государственных институтов, подвергается очередной атаке. Слишком часто власть назначает "крайними" людей в военной форме. Киборг генерал Марченко. Андрей Антоненко "Рифмастер". Теперь этот список пополнил генерал Сергей Дроздов", - пишет Порошенко.

Он подчеркивает, что всех шокировала страшная катастрофа учебного военного самолета АН-26 в Харьковской области, которая случилась 25 сентября 2020. "Этот день навсегда останется трагическим в нашей современной истории. Невозможно передать всю боль и отчаяние родных и близких 26 погибших курсантов. Вечная память и сочувствие их родным", - пишет Порошенко.

Читайте также: Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

Он также отмечает, что государственная комиссия, которая расследует катастрофу, называет комбинацию причин трагедии: полеты были организованы с нарушениями, к подготовке курсантов немало замечаний, экипаж подготовлен недостаточно. "Но ответственность за трагедию решили положить на одного человека. Печально известное ГБР уже вручило подозрение командующему Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковник Сергею Дроздову. На днях состоится судилище", - констатирует пятый Президент.

Порошенко подчеркивает - это опять тот случай, когда нельзя молчать.

"Сергей Дроздов больше 40 лет отдал службе в армии, имеет более двух тысяч часов налета. Получил три боевых ордена, два из которых - за войну против российского агрессора. Один из тех военных, на знаниях и опыте которого держится боеспособность украинской армии", - убежден Порошенко.

Читайте также: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

"Кому выгодна дискредитация лучших представителей украинского офицерства? Прежде всего Кремлю и всяким портновым, татаровым и прочим януковичам, которых вернул к власти Зеленский. Убежден - атаки на армию не добавят баллов тому, кто стремительно теряет доверие. Но они обескровливают нашу обороноспособность. И этого точно нельзя допустить", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря ГБР вручило командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову подозрение в служебной халатности по делу о крушении АН-26 под Чугуевом.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.