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Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский

Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский

Дискредитация боевых офицеров наносит ущерб обороноспособности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС", об этом пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

Порошенко отмечает, что попытка положить единоличную ответственность за трагедию учебного самолета АН-26 в Харьковской области на командующего Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова - это очередная атака на всех, кто защищает Украину от российской агрессии.

"Наша армия, которой украинцы доверяют больше всего из всех государственных институтов, подвергается очередной атаке. Слишком часто власть назначает "крайними" людей в военной форме. Киборг генерал Марченко. Андрей Антоненко "Рифмастер". Теперь этот список пополнил генерал Сергей Дроздов", - пишет Порошенко.

Он подчеркивает, что всех шокировала страшная катастрофа учебного военного самолета АН-26 в Харьковской области, которая случилась 25 сентября 2020. "Этот день навсегда останется трагическим в нашей современной истории. Невозможно передать всю боль и отчаяние родных и близких 26 погибших курсантов. Вечная память и сочувствие их родным", - пишет Порошенко.

Читайте также: Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

Он также отмечает, что государственная комиссия, которая расследует катастрофу, называет комбинацию причин трагедии: полеты были организованы с нарушениями, к подготовке курсантов немало замечаний, экипаж подготовлен недостаточно. "Но ответственность за трагедию решили положить на одного человека. Печально известное ГБР уже вручило подозрение командующему Воздушных Сил ВСУ, генерал-полковник Сергею Дроздову. На днях состоится судилище", - констатирует пятый Президент.

Порошенко подчеркивает - это опять тот случай, когда нельзя молчать.

"Сергей Дроздов больше 40 лет отдал службе в армии, имеет более двух тысяч часов налета. Получил три боевых ордена, два из которых - за войну против российского агрессора. Один из тех военных, на знаниях и опыте которого держится боеспособность украинской армии", - убежден Порошенко.

Читайте также: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

"Кому выгодна дискредитация лучших представителей украинского офицерства? Прежде всего Кремлю и всяким портновым, татаровым и прочим януковичам, которых вернул к власти Зеленский. Убежден - атаки на армию не добавят баллов тому, кто стремительно теряет доверие. Но они обескровливают нашу обороноспособность. И этого точно нельзя допустить", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря ГБР вручило командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову подозрение в служебной халатности по делу о крушении АН-26 под Чугуевом.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Топ комментарии
+27
Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский - Цензор.НЕТ 2377
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22.12.2020 16:19
+18
Ні. Він був головою корпорації Інтер. Коли моїх співгромадян вбивали мусора на Майдані, він маніпулював із інформацією, приколи писав, як їх потрібно сильніше дубасити.
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22.12.2020 16:25
+18
а когда ты зюзю выбирал, он был "всего лишь шоуменом"?
Или уже шоуменом с оффшорами, кинобизнесом в кацапии и виллой в Италии?
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22.12.2020 16:27
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ты, семен семеныч, с помощью Пороха себе и на мозги заработаешь!
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22.12.2020 16:35 Ответить
Ні-і-і... Наші предки колись казали: "Нема розуму - не купиш...". А предки "господарів" "Семенича" казали схоже - "Нет ума в голове - в шапку не накидаешь...".
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22.12.2020 17:48 Ответить
У "ПОПа" після хвороби амнезія...Творець свого дітища забув своїх бджілок яки несли йому мед і були сходами на олімп влади.. .
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22.12.2020 16:26 Ответить
Порошенко о деле генерала Дроздова: Дискредитация ВСУ выгодна соратникам Януковича, которых привел к власти Зеленский - Цензор.НЕТ 2653
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22.12.2020 16:32 Ответить
...Яворівський проти Порошенка,
Жиріновський проти Порошенка,
Скабєєва проти Порошенка,
Скрипін проти Порошенка,

Сіманьян проти Порошенка,

Дроздов проти Порошенка,

Тягнибок проти Порошенка,

Білецький проти Порошенка,
....
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22.12.2020 17:02 Ответить
Хмара против Порошенко,
Яневский против Порошенко
все разом привели Любимого Зелю, Портянкина, Татарова.
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22.12.2020 21:21 Ответить
...і ще, як мінімум, 85% населення...
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22.12.2020 18:21 Ответить
...Росії.
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22.12.2020 18:43 Ответить
ні-за-чьот...Злився пацак...
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22.12.2020 18:47 Ответить
Погано в тебе з хвантазією трольониш...вигонють і бояри не дадуть.
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22.12.2020 18:49 Ответить
так "повєдай" нам то як буде..."Заспівай, пташко, не соромся"!
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22.12.2020 18:53 Ответить
Вже накатіл, нульовочка?
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22.12.2020 19:09 Ответить
А кто у нас не соратник Кравчука, Кучмы, Ющенка, Януковича, Порошенка?
На манеже, все те-же.
Порошенко, трепло. За прокуроров диамантовых помалкивает.. А за мразей типа Насирова?!
Это Зеленского команда их прикрывала?!
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22.12.2020 16:34 Ответить
Это Зеленского команда их прикрываЕТ.
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22.12.2020 16:36 Ответить
Это люди системы.
Но одни с них имели (имеют) личную пользу, а другие нет.
А вообще - я за полновесную люстрацию, а не профанацию имени Егора Соболева.
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22.12.2020 16:38 Ответить
Пепі порошенці дуже хочеться знову стати президентом.Але зась йому і дулю під самий ніс.
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22.12.2020 16:49 Ответить
Тебе про це не спитають.
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22.12.2020 16:52 Ответить
Сектанты никого не спрашивают, ибо они считаю себя избранными. Геи тоже себя считают таковыми и навязывают свои отклонения как бобовые.
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22.12.2020 17:28 Ответить
Ето, тіпа, клубняк "Чоколадна вустриця"?
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22.12.2020 18:39 Ответить
таємниче затащуть на трон? Зранку народ на працю - дивись, бігморди вже сповіщають, що возвернувся до трону пан отаман Грицько Таврічєский Пьеро Попрощенко...Там дивись, вже статую (у два зросту) месії адепти потягли до п*єдєсталу, котрий зостався після декомунізації...У честь реваншу - пару вулиць та плаців на честь реваншиста...Там й міста підтягнуться...П*ероград, П*ероштат...
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22.12.2020 18:35 Ответить
А Пеця до цього яким боком?
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22.12.2020 16:57 Ответить
Потекло гавно по трубам!
Да вот беда - гавнецо-то старое, засохшее...
Бедные говночерпи напрягаются из последних сил в седьмом поту качая свои насосы...
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22.12.2020 17:09 Ответить
Да вы знаток дермотехнологий
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22.12.2020 17:24 Ответить
Регулярно наблюдаю их здесь в блестящем испорлнении!
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22.12.2020 18:24 Ответить
Може "золотарь" "по-життю"?
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22.12.2020 18:42 Ответить
так что бы этого не было военным за ночь нужно все это шобло таво....ликвидировать маленький переворотик сделать и все порядок придет сам
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22.12.2020 17:25 Ответить
Пеця став адвокатом? Як хто він себе веде?
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22.12.2020 17:32 Ответить
"Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора"

Ау зебилы и кацапы. В паралельной теме зашквар вашего бубочки, а вас нет на банкете!
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22.12.2020 17:33 Ответить
Что то я не заметил, чтобы Порошенко доверял свою жизнь и жизнь своих довольно многочисленно своих близких автопарку, которому уже за 40 лет! У него много такого древнего оборудования в окружении? Очень сомневаюсь. А вот защищать старперов, которые реально рискуют жизнями нашей молодежи, он не брезгует. Это ведь не https://korrespondent.net/ukraine/3850549-poroshenko-osudyl-syna-za-futbolku-s-rossyei его сынуля в футболке "россия" летает на 43 летнем самолете в Лондон послушать https://www.youtube.com/watch?v=CKpzcCFToZQ группу Face !
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22.12.2020 17:39 Ответить
дєті за атцов нє атвічают )))
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22.12.2020 17:41 Ответить
у вас зебилов все возможно
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22.12.2020 17:46 Ответить
За склады боеприпасов никто не ответил...так зачем прерывать традицию ?
Тем более это всего лишь дети обычных "гражданских" погибли.
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22.12.2020 17:53 Ответить
Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський - Цензор.НЕТ 893
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22.12.2020 17:59 Ответить
А смерти ребят это не дескредитация? А жулики судьи? А взяточники таможеники???
Да что это за хрень- вы все такие умные и нехрена сделать не можете?
Конфеты вкусные, красивые можете, и порядок на производстве можете и магазины как в сказке. А здесь - как было так и есть !!! Здесь не можете.
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22.12.2020 18:26 Ответить
Генерал Марченко, Андрей Антоненко "Рифмастер"... теперь Сергей Дроздов...

А почему Петя стыдливо умалчивает о генерал-майоре Назарове?
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22.12.2020 19:01 Ответить
Тут Порох правий.
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22.12.2020 19:24 Ответить
бред "сивочелой" кобылы! петя! назарова помнишь?
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22.12.2020 19:49 Ответить
Швидше би вже повернувся Порох, щоб з України повикидати всю цю мацкальську мразоту!!!
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22.12.2020 20:37 Ответить
Параша 🐷 ,мародер ,відмазує плдєльніків . А парашоботи слину пускають, так таки так !Кумедно то все і жалюгідно .😈
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22.12.2020 22:17 Ответить
Йому ще потрібно, замовить слово про малого свинарчука ,якому оголосили підозру про хабар.😆
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22.12.2020 22:42 Ответить
А почему Поррошенко не сказал, что испытывающий проблемы борт не садили, чтобы дать преимущество в посадке другому борту, на котором был сын этого генерала? Не берусь судить технические моменты, но молчание Порошенко по этому поводу настораживает.
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22.12.2020 23:26 Ответить
Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський - Цензор.НЕТ 1518
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23.12.2020 00:20 Ответить
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