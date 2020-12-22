Арахамия о визите "слуги народа" Шевченко в Беларусь: "Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать"

Во фракции "Слуга народа" пока не комментируют визит в Беларусь и высказывания своего депутата Евгения Шевченко.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для меня это новость. Он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать. Но могу только сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит "давайте вы исключите меня из фракции", а я говорю: "нет, будешь мучиться до самого конца". Я думаю, что он по своей стратегии дальше идет для того, чтобы что-то случилось", - сказал Арахамия.

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Напоминаем, ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посещая Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, восхищался качеством дорог и красотой города и горожан.

Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".