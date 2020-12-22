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Беларусь (7771) Арахамия (984) Слуга народа (2620) Шевченко Евгений Слуга народа (76)

Арахамия о визите "слуги народа" Шевченко в Беларусь: "Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать"

Арахамия о визите

Во фракции "Слуга народа" пока не комментируют визит в Беларусь и высказывания своего депутата Евгения Шевченко.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для меня это новость. Он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать. Но могу только сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит "давайте вы исключите меня из фракции", а я говорю: "нет, будешь мучиться до самого конца". Я думаю, что он по своей стратегии дальше идет для того, чтобы что-то случилось", - сказал Арахамия.

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Напоминаем, ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посещая Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, восхищался качеством дорог и красотой города и горожан. 

Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".

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Топ комментарии
+11
Я б сказал просто дурачек. В селе живут достаточно грамотные и образованные люди.
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22.12.2020 16:22
+7
****.Агрохимия-сельский дурачёк,волей случая попавший во власть.
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22.12.2020 16:20
+4
хламидіознік знову дурака включив ...
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22.12.2020 16:27
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****.Агрохимия-сельский дурачёк,волей случая попавший во власть.
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22.12.2020 16:20 Ответить
Я б сказал просто дурачек. В селе живут достаточно грамотные и образованные люди.
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22.12.2020 16:22 Ответить
Да простит меня украинское село.
Сейчас, глядя на Раду, убеждаешся что в городах таки дураков больше чем в селе.
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22.12.2020 16:29 Ответить
Как бы да... другой вопрос, откуда они берутся?)))
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22.12.2020 16:31 Ответить
Из села? *****,замкнутый круг.
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22.12.2020 16:33 Ответить
Мне вот все больше кажется, что у нас, где то существует секретная фабрика, где подобные организмы выращиваются под заказ. Типо, заказ на президента дурочка, и понеслось. Ученные там крутятся в лаборатории, что то химичат... И вуаля, из пробирки вылазит оно... Так и по министрам... депутатам...
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22.12.2020 16:47 Ответить
конкретно этот - из секретной лаборатории рашки, так что не "у нас"
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22.12.2020 17:13 Ответить
хламидіознік знову дурака включив ...
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22.12.2020 16:27 Ответить
Ну так у рыгов больше платят, чем у жлоба Коломойского, поэтому туда стремиться.
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22.12.2020 16:28 Ответить
"ні, будеш мучитися до самого кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3238464

це арахамія про те, що "слуганароду" таке собі одне з кіл пекла в яке потраплять сєпари та колаборанти за допомогою тупнів-виборців?
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22.12.2020 16:42 Ответить
це як почекати ще три роки і подивитися що Зеленський з "слугами" наробили в Україні..
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22.12.2020 16:43 Ответить
Ничего не натворил. Иначе бы в СИЗО сидел. У нас с этим строго, невзирая на должности и регалии.
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22.12.2020 16:54 Ответить
Наверняка, все депутаты СН набраны из 73% быдла, но иногда случаются и алекватные, значит надо перестать удивляться вкусам и тупости 95 балагана, пора срочно кумекать, как почистить и спасти Украину от коллаборантов.
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22.12.2020 16:58 Ответить
Тобто він не знає що,але вже знає що "натворіл"...Вони там вже самі позвикали до думки,що можуть лишень псотити,паскудити і "натворіть"...
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22.12.2020 17:21 Ответить
в стиле писькова, когда все сми уже все раструбили он такой ниче не слышал, надо посмотреть, зайдите на следующей неделе
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22.12.2020 17:06 Ответить
черножепый арахамия .это обезьяна .....да не в обиду кому то сказано...)
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22.12.2020 17:16 Ответить
Дебіл на дебілі і дебілом поганяє. Повний песець. Як їх позбутись,хто знає? До наступних виборів ми не витримаємо!
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22.12.2020 19:29 Ответить
Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі і (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованого тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вяликороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козламордих личакарів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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23.12.2020 04:12 Ответить
 
 