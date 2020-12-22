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Новости Агрессия России против Украины
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Гордон (120) Донбасс (26950) Bellingcat (139) Гиркин (192)

После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев

После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать:

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что государство Украина должно было сказать, что журналист Дмитрий Гордон является героем за запись интервью с главарем наемников РФ, террористом Игорем Гиркиным.

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

При этом Грозев отметил, что, по его мнению, государства Украина "слишком раздроблено и разделено на разные части".

"Некоторые видят Гордона как союзника государства, другие – как личного врага. Поэтому сложно говорить о [позиции] государства. Если бы у вас было единое государство, которое думает об интересах своего народа, то должна была быть общая позиция государства, которое вышло бы и сказало, что Гордон – герой. Было бы для него это хорошо или плохо как для журналиста – я не могу ответить. Потому что когда государство называет тебя героем, то, может быть, ты уже больше герой, чем журналист", – сказал расследователь Bellingcat.

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Он рассказал, что смотрел интервью Гордона с террористом Гиркиным и сразу же обратил внимание на вопросы, которые задавал журналист.

"Когда я смотрел это интервью в прямом эфире, я замечал вопросы, которые не являются понятными для широкой аудитории, но имеют очень-очень четкую понятность для меня как для человека, который занимается расследованием этого преступления, и для юристов (я тоже окончил право). Я понимал, почему задаются эти вопросы. Я не уверен, что Гиркин понимал, но он чувствовал необходимость отвечать как можно больше. Поэтому он дал некоторые ответы, которые, как мне показалось, очень ценны для следствия", – отметил Грозев.

Тогда же, по его словам, он написал сообщение в Twitter, что интервью с террористом Гиркиным было не совсем характерным для журналистской манеры Гордона.

"А потом пошел весь этот ажиотаж. Некоторые люди считали, что он совершил предательство, интервьюируя Гиркина. Была другая крайность – часть людей говорила, что он не должен был сотрудничать со спецслужбами. Они верили, что он сотрудничал, когда он это объявил, но говорили, что делать было нельзя", – напомнил Грозев.

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По его мнению, соглашаться ли на такое партнерство с государством – это личный выбор человека.

"Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор. Ты должен сам решить, готов ли ты использовать свою уникальную возможность доступа к какому-то человеку, чтобы получить то, что твоя страна от тебя требует. Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации (вряд ли он его не понимал), и он сделал этот выбор. Я до сих пор остаюсь при этом мнении", – сказал расследователь Bellingcat.

Бацман обратила внимание, что после увольнения руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы в пророссийских Telegram-каналах была опубликована переписка Бурбы и Гордона по поводу подготовки интервью с террористом Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской, а вскоре "этими распечатанными бумагами у себя в эфире размахивал один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев".

"Разве секрет, что в Украине есть очень-очень много агентов российской разведки, которые, к сожалению, присутствуют на каждом уровне в ваших спецслужбах и, возможно, на каждом уровне в государстве? – прокомментировал эту информацию Грозев. – Так что это меня вообще не удивило. Считаю, что это было предсказуемо. Любая такая корреспонденция в реальном времени находит канал, чтобы попасть именно в Россию. Тот факт, что документы синхронно всплыли у вас и в России, пугает, но я не думаю, что это исключение. Думаю, информация из ваших спецслужб постоянно вытекает в сторону России". 

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Топ комментарии
+22
Увы, но Гордон - не герой. Он - банальный муд@к.
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22.12.2020 16:30
+16
Гордон-журналист со скрытой про-российской позицией и явный сионист. На площадках его СМИ невозможно оставлять комментарии патриотам Украины, они сразу банятся. в дальнейшем такие участники испытывают большие затруднения для регистраций на форуме.
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22.12.2020 16:32
+13
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1237
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22.12.2020 16:38
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По тому как пригорает на рассейском тв от Гордона смысл, для следствия, брать интервью был. А вот стоило ли это интервью распространять или сразу отправить в Гаагу, это вопрос
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22.12.2020 16:28 Ответить
Увы, но Гордон - не герой. Он - банальный муд@к.
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22.12.2020 16:30 Ответить
А ты - зебил. Что хуже?
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22.12.2020 16:37 Ответить
його зебілом обзиваєш? Хех, видно, як 73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/463665 методичку подоляка прозубрив....
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22.12.2020 18:33 Ответить
Гордон-журналист со скрытой про-российской позицией и явный сионист. На площадках его СМИ невозможно оставлять комментарии патриотам Украины, они сразу банятся. в дальнейшем такие участники испытывают большие затруднения для регистраций на форуме.
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22.12.2020 16:32 Ответить
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 8065
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22.12.2020 16:34 Ответить
После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1237
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22.12.2020 16:38 Ответить
навіть такі "розслідувачі" здатні вилизувати...
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22.12.2020 16:50 Ответить
"Після інтерв"ю Гордона з Гіркіним держава Україна повинна була сказати що Гордон - герой!"Таку думку про Гордона Грозев безстрашно,безкопромісно і відверто висловив не аби кому,а самому Гордону...
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22.12.2020 16:59 Ответить
еге, хвали мене, моя губонько
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22.12.2020 17:03 Ответить
гібрідниє гєрої всєгда ідут в обход

https://mobile.twitter.com/krymrealii

https://mobile.twitter.com/krymrealii Крым.Реалии @krymrealii
Олег Сенцов сообщил, что готовится к съемкам нового фильма

https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr

https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr КРЫМский УКР https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr @Crimea_Ukr https://mobile.twitter.com/Crimea_Ukr/status/1341147230338768903 16 ч

...І щоб отримати фінансування на фільм від Пінчука - публічно заявив, що Порошенко повинен піти.
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22.12.2020 17:04 Ответить
Гадя - 2 , кремлівські консерви тхнуть ..
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22.12.2020 17:26 Ответить
Не пойняв. Запедроти вже і Сєнцова в зраді обмакнули?
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22.12.2020 18:10 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1340798037250207749 21 дек.

Притула та Сенцов кажуть, що поки Порошенко не піде, об'єднання проєвропейських сил неможливо. Тому що це секта.
Нешановний Віктор Пінчук, ніхто не влився в Голос, і ніхто не горить бажанням об'єднуватися з Голосом. Подивіться на рейтинг Кіри Рудик і запийте холодною водою.
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22.12.2020 18:35 Ответить
Сначала от этой новости был сплошной негатив, но посмотрев интервью, хочеться сказать огромное спасибо Д. Гордону, за то что он показал какой больной на голову мудак "Ымперец" Гиркин и весь этот уьлюдочныб "руцкий мир" в часности. Так что спасибо ему за работу.
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22.12.2020 17:47 Ответить
Если такой журналист взялся брать планки дауншифтинга, тогда посоветуй ему не останавливаться. Террористов в мире много, каннибалов и всяких таких. Мазаться, так мазаться.
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22.12.2020 17:52 Ответить
С Гиркиным должен разговаривать следователь, а потом в суде прокурор и судья. А Гордон всё это затеял для хайпа. Можно еще и его подобострастное "интервью" с Лукой вспомнить. Если Гордон и герой, то говенный какой-то.И возможная помощь для будущего гипотетического следствия, слабо перебивает желание подняться на этой теме и заодно пропиарить этого мудака Гиркина. Короче эта история воняет со всех сторон.
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22.12.2020 18:09 Ответить
с такими "героями" и врагов не надо
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22.12.2020 18:45 Ответить
Ну в натуре я тупой , так и не понял : гондон -герой, али гордон герой..
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22.12.2020 19:08 Ответить
ты как рашист после выборов преза Штатов - "....чуваки, так я не понял Трамп чмо или не чмо???"
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22.12.2020 19:21 Ответить
И что нового суперагент гордон выудил с гиркина? что за суперхитрые вопросы? там ноль новой инфо что раньшеб та мразь не говорила.
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22.12.2020 19:14 Ответить
вот и я не понял, за что звание героя?
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22.12.2020 19:22 Ответить
я не понял , а чего это вдруг и именно сейчас вспомнили это неоднозначное интервью гордона? шо будем гордону рейтинг поднимать? он шо в очередные еврейские президентыиУкраины собирается? герой Украины? ну как же , давно пора ! уже и гепу пропонували, а гордона до сих пор нет.... тут вчера один жабу продавал..., но зелёная....
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22.12.2020 19:19 Ответить
Гордону медалю! Велику! Нє, ВЕЛИЧЕЗНУ!!!
Таку, щоб із закруткою на спині.
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22.12.2020 20:03 Ответить
Я НЕ ВЕРЮ Гордону. Никогда не верил. При всём уважении к лидеру Bellingcat. Прежде чем делать какие-либо умозаключения, Грозеву стоило изучить "жизненный путь" этого "журналиста", его взгляды, связи, политические предпочтения. Многолетняя работа в "одной связке" с регионалами. Когда-то явная, открытая. Когда-то более скрытая, "из под тишка", но с хорошо прослеживающимся "мотивом". Это сейчас он рассказывает, какой он "патриёт". А не так давно был вместе со всей рыгоанальной компашкой на похоронах Бережной. И это после Майдана и долгих лет войны.... Смог ли так поступить настоящий патриот, учитывая роль ПР и её лидера Януковоща в сметри Небесной сотни и в развязывании войны? Ответ очевиден. Он ни на йоту свои взгляды не поменял/не пересмотрел, не отрёкся от них. ОН ДО СИХ ПОР С НИМИ! Просто сейчас ему удобно надеть "патриотическую маску", чтобы его хоть кто-то слушал. Люди это прекрасно понимают и чувствуют ложь. И дело тут вовсе не в "разобщенности украинцев". Украинцы едины в одном- В СВОЁМ НЕДОВЕРИИ к этому персонажу. По крайней мере, в большинстве своём. Подавляющем большинстве. Ему НЕ ВЕРЯТ, что бы он не делал и что бы не говорил.
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22.12.2020 20:47 Ответить
Обычная фсб-шная консерва. Вместе со своим смешком. И уж точно он не журналист никакой. Жополиз скорее
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22.12.2020 20:50 Ответить
А ЕСЛИ ЭТО ГЕРОЙ С КВАРТАЛА !?)
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22.12.2020 23:26 Ответить
Первое: для любого следствия интервью - это лишь слова, которые юридически ничтожны. Т. к. нет никаких гарантий, что Гиркин говорил правду, а не пиарил себя как "величайшего командующего новороссии". Плюс на любом суде обвиняемый может сказать, что он просто "шутил". Второе: если Гордон такой расследователь, то зачем он врал, что это было "задание СБУ"? То есть, уже идет недоверие. Третье: почему Гордон не выложил никаких сканов документов о том, что "Гаага" приняла у него флешку и проводит по ней соответствующие действия? Так что, ИМХО, беллингкэт просто выполнил заказ издательства "Гордон"
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22.12.2020 23:35 Ответить
Теперь этот Грозев пиарит навального небутерброд . мутный тип
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22.12.2020 23:53 Ответить
Гордон делает свою работу.Другой вопрос почему Гиркин согласился общаться с Гордоном?
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23.12.2020 00:13 Ответить
А Я ДУМАЮ ДОЛЖНО БЫЛО СКАЗАТЬ ВСЁ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕГО МИРА !!!ДАЕМ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ИЛИ ЕВРО ЗА ГОЛОВЫ ПУТИНА И ЕГО СООБЩНИКОВ!!! БОЛГАРИН ТЫ ПОДСТАВНОЙ !!!!!!!!!!!!
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23.12.2020 00:16 Ответить
молодец Гордон.
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23.12.2020 04:14 Ответить
с такими "героями" и врагов не надо

https://wobble-man.com wobble man 3d
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07.01.2021 06:31 Ответить
 
 