После интервью с террористом Гиркиным государство должно было выйти и сказать: "Гордон - герой", - лидер Bellingcat Грозев

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что государство Украина должно было сказать, что журналист Дмитрий Гордон является героем за запись интервью с главарем наемников РФ, террористом Игорем Гиркиным.

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.



При этом Грозев отметил, что, по его мнению, государства Украина "слишком раздроблено и разделено на разные части".



"Некоторые видят Гордона как союзника государства, другие – как личного врага. Поэтому сложно говорить о [позиции] государства. Если бы у вас было единое государство, которое думает об интересах своего народа, то должна была быть общая позиция государства, которое вышло бы и сказало, что Гордон – герой. Было бы для него это хорошо или плохо как для журналиста – я не могу ответить. Потому что когда государство называет тебя героем, то, может быть, ты уже больше герой, чем журналист", – сказал расследователь Bellingcat.

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Он рассказал, что смотрел интервью Гордона с террористом Гиркиным и сразу же обратил внимание на вопросы, которые задавал журналист.



"Когда я смотрел это интервью в прямом эфире, я замечал вопросы, которые не являются понятными для широкой аудитории, но имеют очень-очень четкую понятность для меня как для человека, который занимается расследованием этого преступления, и для юристов (я тоже окончил право). Я понимал, почему задаются эти вопросы. Я не уверен, что Гиркин понимал, но он чувствовал необходимость отвечать как можно больше. Поэтому он дал некоторые ответы, которые, как мне показалось, очень ценны для следствия", – отметил Грозев.



Тогда же, по его словам, он написал сообщение в Twitter, что интервью с террористом Гиркиным было не совсем характерным для журналистской манеры Гордона.



"А потом пошел весь этот ажиотаж. Некоторые люди считали, что он совершил предательство, интервьюируя Гиркина. Была другая крайность – часть людей говорила, что он не должен был сотрудничать со спецслужбами. Они верили, что он сотрудничал, когда он это объявил, но говорили, что делать было нельзя", – напомнил Грозев.

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По его мнению, соглашаться ли на такое партнерство с государством – это личный выбор человека.



"Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор. Ты должен сам решить, готов ли ты использовать свою уникальную возможность доступа к какому-то человеку, чтобы получить то, что твоя страна от тебя требует. Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации (вряд ли он его не понимал), и он сделал этот выбор. Я до сих пор остаюсь при этом мнении", – сказал расследователь Bellingcat.



Бацман обратила внимание, что после увольнения руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы в пророссийских Telegram-каналах была опубликована переписка Бурбы и Гордона по поводу подготовки интервью с террористом Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской, а вскоре "этими распечатанными бумагами у себя в эфире размахивал один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев".



"Разве секрет, что в Украине есть очень-очень много агентов российской разведки, которые, к сожалению, присутствуют на каждом уровне в ваших спецслужбах и, возможно, на каждом уровне в государстве? – прокомментировал эту информацию Грозев. – Так что это меня вообще не удивило. Считаю, что это было предсказуемо. Любая такая корреспонденция в реальном времени находит канал, чтобы попасть именно в Россию. Тот факт, что документы синхронно всплыли у вас и в России, пугает, но я не думаю, что это исключение. Думаю, информация из ваших спецслужб постоянно вытекает в сторону России".