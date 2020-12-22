В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде планируют наработать изменения в закон о местном самоуправлении, которые будут предусматривать автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенного совета, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

"Согласно закону о местном самоуправлении, Верховная Рада должна назначить перевыборы. Но для того, чтобы мы это сделали, необходимо (выполнить. - Ред.) ещё два условия: должно быть обращение от исполняющего обязанности (мэра. - Ред.), в данном случае это секретарь (местного совета. - Ред.), а до того, как появится это обращение, этот совет должен принять решение о факте смерти (мэра. - Ред.), которое принимается советами на заседании путем голосования. Поэтому мы ожидаем эти два факта" - объяснил Корниенко, отвечая на вопрос о назначения перевыборов мэра Харькова после смерти городского головы Геннадия Кернеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении мы сделаем, всё-таки, чтобы при гибели мэра автоматическое признание этого факта", - добавил он.

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Вместе с тем Корниенко подчеркнул, что проведение таких перевыборов маловероятно в марте 2021 года.

"В Избирательный кодекс нами были внесены правки, которые заканчиваются в том, что все довыборы в стране - местные и парламентские - проводятся в две даты: последняя неделя марта и последняя неделя октября. Для того, чтобы объявить выборы территориальной избирательной комиссии и провести их, Верховная Рада должна сделать это за 60 дней до этих дат... Если отсчитать 60 дней от 28 марта, то это будет 28 января. Фактически у нас есть промежуток только в последнюю неделю с 25 по 30-го, чтобы объявить выборы и чтобы они состоялись в марте", - объяснил парламентарий.

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"Поэтому когда я говорю о низкой вероятности их проведения в марте, я основываюсь на законы и график, определенные этапы. Поэтому сейчас первый этап, и мы ожидаем соблюдения всех формальностей, чтобы Верховная Рада могла вообще приступить к изучению этого вопроса", - добавил Корниенко.