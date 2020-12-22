РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10375 посетителей онлайн
Новости
1 873 15
ВР (27377) Кернес (1175) местные выборы (2751) мэр (1475) смерть (9178) Корниенко (657)

В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, - "слуга народа" Корниенко

В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, -

В Верховной Раде планируют наработать изменения в закон о местном самоуправлении, которые будут предусматривать автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенного совета, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

"Согласно закону о местном самоуправлении, Верховная Рада должна назначить перевыборы. Но для того, чтобы мы это сделали, необходимо (выполнить. - Ред.) ещё два условия: должно быть обращение от исполняющего обязанности (мэра. - Ред.), в данном случае это секретарь (местного совета. - Ред.), а до того, как появится это обращение, этот совет должен принять решение о факте смерти (мэра. - Ред.), которое принимается советами на заседании путем голосования. Поэтому мы ожидаем эти два факта" - объяснил Корниенко, отвечая на вопрос о назначения перевыборов мэра Харькова после смерти городского головы Геннадия Кернеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении мы сделаем, всё-таки, чтобы при гибели мэра автоматическое признание этого факта", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте. ФОТО

Вместе с тем Корниенко подчеркнул, что проведение таких перевыборов маловероятно в марте 2021 года.

"В Избирательный кодекс нами были внесены правки, которые заканчиваются в том, что все довыборы в стране - местные и парламентские - проводятся в две даты: последняя неделя марта и последняя неделя октября. Для того, чтобы объявить выборы территориальной избирательной комиссии и провести их, Верховная Рада должна сделать это за 60 дней до этих дат... Если отсчитать 60 дней от 28 марта, то это будет 28 января. Фактически у нас есть промежуток только в последнюю неделю с 25 по 30-го, чтобы объявить выборы и чтобы они состоялись в марте", - объяснил парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко. ФОТО

"Поэтому когда я говорю о низкой вероятности их проведения в марте, я основываюсь на законы и график, определенные этапы. Поэтому сейчас первый этап, и мы ожидаем соблюдения всех формальностей, чтобы Верховная Рада могла вообще приступить к изучению этого вопроса", - добавил Корниенко.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Т.е. до сентября они ещё успеют как следует пограбить Харьков.
В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2452
показать весь комментарий
22.12.2020 17:06
+3
якщо проголосує рада проти, Кернесу доведеться воскреснути ...
показать весь комментарий
22.12.2020 16:56
+3
Ніхто не знає чи був живим Кернес під час виборів. Можливо Харків голосував за вже неживого кандидата.
показать весь комментарий
22.12.2020 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо проголосує рада проти, Кернесу доведеться воскреснути ...
показать весь комментарий
22.12.2020 16:56 Ответить
Більшістю голосів визнають за живого і примусять головувати
показать весь комментарий
22.12.2020 17:03 Ответить
Да помер Максим ,да и х*у с ним. С Кернесем.
показать весь комментарий
22.12.2020 19:04 Ответить
кантата
"Ленин Генин всегда живой !"
показать весь комментарий
22.12.2020 21:30 Ответить
оба на...це як...гепу можуть визнати вечно живим жавее всех жавих??
показать весь комментарий
22.12.2020 16:57 Ответить
Є приклад від східного сусіда..ну а єврей з імям Адольф (по батькові) взагалі "вічний"..
показать весь комментарий
22.12.2020 18:21 Ответить
Опять изменять,а выполнять-не пробовали?
показать весь комментарий
22.12.2020 16:59 Ответить
Ніхто не знає чи був живим Кернес під час виборів. Можливо Харків голосував за вже неживого кандидата.
показать весь комментарий
22.12.2020 17:02 Ответить
Гепа сдох а не погиб на фронте, вы что там совсем ****?
показать весь комментарий
22.12.2020 17:06 Ответить
Т.е. до сентября они ещё успеют как следует пограбить Харьков.
В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2452
показать весь комментарий
22.12.2020 17:06 Ответить
эти типа как в Кабачёк 13 стульев
Пан Гималайский, у вас справка что вы не не верблюд?
показать весь комментарий
22.12.2020 17:09 Ответить
Суки Нелоха просто ищут повод протянуть законом урезание прав мэров.
показать весь комментарий
22.12.2020 17:12 Ответить
как вариант признать что кернес живой-построить ему мавзолей в харькове и пусть из него руководит
показать весь комментарий
22.12.2020 17:14 Ответить
Цілком може бути - візьмуть і збудують. Не жарт.
показать весь комментарий
23.12.2020 06:22 Ответить
 
 