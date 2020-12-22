Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Корниенко

В Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, наработанный в связи с одним из вопросов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским перед местными выборами и проведенного во время голосования 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции.

"Законопроект о 300 депутатах в Раде, он готов к голосованию. Тут вопрос просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции... Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим", - отметил Корниенко.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.

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