Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Корниенко
В Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, наработанный в связи с одним из вопросов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским перед местными выборами и проведенного во время голосования 25 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции.
"Законопроект о 300 депутатах в Раде, он готов к голосованию. Тут вопрос просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции... Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим", - отметил Корниенко.
Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
В 2000 году был проведен Всеукраинский референдум, который этот вопрос как раз решил.
Любой гарант Конституции с 16 апреля оного года должен был обеспечить выполнение прямой воли народа.
Уменьшать пропорционально. 2/3 от числа каждой партии оставить.
Больше в любом случае.
А так... хоть бюджетных денег на них меньше.
А й про Україну.
Ну те что в официальной части на их содержание, содержание их помощников... офисов...
Где подписать?))
Был проведен референдум. Прямое волеизъявление народа. 16 апреля 2000 года.
Не проводя эти решения в жизнь... дискредитируется сам принцип демократии.
В 2000 году был Всеукраинский референдум, организованный вполне законно на основании ст.72 Конституции Украины.
Это вообще разные вещи. Как... блин праведное и грешное.
Згода? Соснолюбе?
ну может примут что ввести в действие лет через 30....
Ровно столько должна иметь Украина , если Вы привели в пример Словакию ( 5 млн граждан )
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
поэтому народовластие через выбранные органы нах...
Оставить в руководстве страной только Кагал, который выбирается исключительно среди своих..
2. В Ереване штурмуют МВД. А в Харьков приехали бухгалтера Авакова. Оценить реальную ситуацию с «деятельностью» усопшего ворюги. Совпадение? Х/з.
Для повного щастя залишиться внести і проголосувати ще один. Не менш чудовий. Про встановлення дипломатичних стосунків з Альфою Центаврою. Або Сіріусом.
Польща менша за Україну, а депутатів там більше. Результат- прекрасний. Польща процвітає.
Починайте з рішень по першому зЕзідентському питанню. Там роботи, непочатий край.
Из бюджета в 300 рыл можно вбухать больше чем на 450 рыл..
А тем кто покупает депутатишек...тем конечно выгодно...купить 225 для принятия закона...или купить 151...разница есть..
А у дебатах народжується Істина!!!
Тогда мелкие партейки не смогут продавать свои голоса...
Нема сенсу з цих Зе ініціатив - вже зняли депутатську недоторканість і що?Деякі депутати як були повіями олігархів, так ними і залишились, і когось посадили?
Совокдрочерний популізм все правління Зе, вже цей спектакль Квартала 73 набрид.
(фамилия не в счёт)