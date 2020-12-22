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ВР (27377) депутат (3277) Корниенко (657)

Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Корниенко

Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, -

В Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, наработанный в связи с одним из вопросов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским перед местными выборами и проведенного во время голосования 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции.

"Законопроект о 300 депутатах в Раде, он готов к голосованию. Тут вопрос просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции... Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим", - отметил Корниенко.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят изменить закон о местном самоуправлении, чтобы смерть мэра не нужно было подкреплять решением местного совета, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 
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Топ комментарии
+11
В Украине не так и много депутатов , если сравнить с другими странами
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
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22.12.2020 17:15
+10
ЭТИ МРАЗИ ССЫЛАЮТСЯ НА ОПРОС ЗЕЛЕНСКОГО ИЗ МУСОРКИ?
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22.12.2020 17:08
+10
стесняетесь Суки Нелоха начать с марихуаны?
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22.12.2020 17:09
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Первое полезное дело.
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22.12.2020 17:05 Ответить
Тобто, мінус Лугандон і Крим.
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22.12.2020 17:15 Ответить
??? Что за ерунда.
В 2000 году был проведен Всеукраинский референдум, который этот вопрос как раз решил.
Любой гарант Конституции с 16 апреля оного года должен был обеспечить выполнение прямой воли народа.
Уменьшать пропорционально. 2/3 от числа каждой партии оставить.
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22.12.2020 17:20 Ответить
если раньше место в списке стояло 2-3 млн, то теперь все 10 будет
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22.12.2020 17:23 Ответить
Тебе не пофигу? Ты правда думаешь, что если их сделать скажем 600 и место будет 1млн - тебе от этого будет лучше и денег прибавится? Или воровать они меньше станут?
Больше в любом случае.
А так... хоть бюджетных денег на них меньше.
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22.12.2020 17:31 Ответить
Чувак, та не все ж про гроші думати.
А й про Україну.
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22.12.2020 18:18 Ответить
Дык я и думаю. Деньги-то государственные. Ибо бюджетные. И как раз на нужды Украины тратящиеся.
Ну те что в официальной части на их содержание, содержание их помощников... офисов...
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23.12.2020 09:48 Ответить
сейчас 21 век, интернет, "представители народа" вообще нахрен не нужны, особенно если они и так голосуют за бабло конкретных людей а не за развитие страны (причем на работе одновременно всех наверное практически никогда не было). давно пора ввести прямое народное управление под одним кодексом типа билля о правах.
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23.12.2020 05:47 Ответить
А вот это было бы неплохо. Я только за.
Где подписать?))
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23.12.2020 09:49 Ответить
Та какое полезное дело, нет того за что взялся гундявый и где бы он не облажался. Хочет как лучше, но будет как всегда. Пускай бы он и дальше на пианино играл и руками ничего не трогал
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22.12.2020 17:25 Ответить
Полезное.
Был проведен референдум. Прямое волеизъявление народа. 16 апреля 2000 года.
Не проводя эти решения в жизнь... дискредитируется сам принцип демократии.
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22.12.2020 17:36 Ответить
Я хотел сказать, что у гундявых сплошные сложности с реализацией хороших проектов и этот думаю тоже не станет исключением. Появится еще один неработающий закон и не более того
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22.12.2020 18:16 Ответить
ты еще расскажи за референдумы в Крымук и Лугндоне
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22.12.2020 18:48 Ответить
Ты не путай.
В 2000 году был Всеукраинский референдум, организованный вполне законно на основании ст.72 Конституции Украины.
Это вообще разные вещи. Как... блин праведное и грешное.
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23.12.2020 09:51 Ответить
ага треба їм турборежимніше діяти - бо весною їх розпустить КС за прецидентом з роспуском минулої за причиною низького рейтингу.
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22.12.2020 17:36 Ответить
Скорочення почнемо з фракції СН?!
Згода? Соснолюбе?
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22.12.2020 17:06 Ответить
ЭТИ МРАЗИ ССЫЛАЮТСЯ НА ОПРОС ЗЕЛЕНСКОГО ИЗ МУСОРКИ?
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22.12.2020 17:08 Ответить
стесняетесь Суки Нелоха начать с марихуаны?
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22.12.2020 17:09 Ответить
Вообще-то это предполагалось по результатам Всеукраинского референдума от 16 апреля 2000 года.
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22.12.2020 17:16 Ответить
Цій зеленій мерзоті і треба провести референдум, чи підтримує народ її діЇ?Ці зелені потвори знають, що весною вже можна буде у КС винести рішення про розпуск ВР у звязку з рейтингом недовіри ( як вони протягли проти минулої ВР)
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22.12.2020 17:33 Ответить
https://apnews.com.ua/ru/news/fopy-ot-ofisa-zelenskogo-dvinulis-marshem-na-kontcert-kvartala-95/ ФОПы от Офиса Зеленского двинулись маршем на концерт "Квартала 95" ,им сказали что при наличии свидетельства предпринимателям будут выдавать кассовые аппараты и по 940 гр на программное обеспечение.
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22.12.2020 17:09 Ответить
Во упоротые,никак не поймут ,что их крупно поимели !
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22.12.2020 20:58 Ответить
так кто же себя любимого сокращать то будет?
ну может примут что ввести в действие лет через 30....
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22.12.2020 17:11 Ответить
вибачаюсь а скорочувати будуть через повішення чи утоплення??
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22.12.2020 17:11 Ответить
Как в том анекдоте: Я бы предложил повешение. Будет польза. Как минимум направление ветра будут показывать
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22.12.2020 17:17 Ответить
Не захотят, ведь уменьшается возможность получить блага и неприкасаемость.
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22.12.2020 17:11 Ответить
А зачем их сокращать ? Чтобы легче было народ загнать под каблук?
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22.12.2020 17:12 Ответить
В Словакии 150 нардепов. Мало?
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22.12.2020 17:16 Ответить
Населення Словакіїї - трохи більше ніж населення Києва.
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22.12.2020 17:23 Ответить
Да, население Словакии 5млн
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22.12.2020 17:30 Ответить
150 х8 = 1200
Ровно столько должна иметь Украина , если Вы привели в пример Словакию ( 5 млн граждан )
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22.12.2020 17:32 Ответить
Возможно Вы правы. Вот только вопрос: выдержит ли Украина столько неприкасаемых?
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22.12.2020 18:07 Ответить
Главное чтобы олигархи треснули коррумпировать 1200 депутатов
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22.12.2020 18:49 Ответить
если считать судей,прокуроров и т.п. то "неприкасаемых" у нас намного больше
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23.12.2020 05:50 Ответить
Количество депутатов в странах ЕС
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9389
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22.12.2020 17:13 Ответить
В Украине не так и много депутатов , если сравнить с другими странами
Но зебилы явно выполняют приказы кацапов УНИЧТОЖИТЬ РАДУ
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22.12.2020 17:15 Ответить
Англія - 1495....
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22.12.2020 17:17 Ответить
И что вы думаете депутаны проголосуют сами за свое сокращение?
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22.12.2020 17:16 Ответить
150 будет вполне достаточно...
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22.12.2020 17:20 Ответить
цього достатньо, щоб така верховна рада почала всіх українців посилати нах, а захищати тільки інтереси олігархів
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22.12.2020 18:29 Ответить
вот заживем теперь
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22.12.2020 17:21 Ответить
в ВР еще попадают украинцы, и отсеять всех 450 не легко.., с 300-ми будет полегче..
поэтому народовластие через выбранные органы нах...
Оставить в руководстве страной только Кагал, который выбирается исключительно среди своих..
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22.12.2020 17:22 Ответить
1. Готов? Внесите в зал. Это называется отвлечение внимания.
2. В Ереване штурмуют МВД. А в Харьков приехали бухгалтера Авакова. Оценить реальную ситуацию с «деятельностью» усопшего ворюги. Совпадение? Х/з.
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22.12.2020 17:22 Ответить
А какая, даже чисто гипотетическая, связь по второму пункту?
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22.12.2020 19:00 Ответить
Якщо брати депутатів з рівнем слуги народу, то їх у Раді треба 3-4 тис, що складає сумарний айкю 450 чол.з середнім показником.
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22.12.2020 17:22 Ответить
А хіба у нас в Раді колись були депутати з якимось іншим рівнем? Щось не можу пригадати. Завжди були торбохвати служки олігархів. Інших не бачив.
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22.12.2020 18:50 Ответить
Почистить стадо СН от украинофобов - как раз на 150 голов сократиться.
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22.12.2020 17:23 Ответить
А как это сделать?
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22.12.2020 18:05 Ответить
Шановні українці, хочу нагадати: якість депутатського складу ВР - це результат вашого волевиявлення. Вони туди прийшли не самі, їх туди привели ви. Кількість депутатів визначається запитом на представництво територіальних громад. Якщо хтось не хоче мати цього представництва, то можете взагалі розігнати ВР - ви зекономите трохи грошей, але решту грошей будуть розподіляти в межах офісу президента і щось мені підказує - ваші інтереси будуть не в першій десятці приорітетів.
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22.12.2020 17:30 Ответить
Перепрошую, а хіба вибори в Раду за партійними списками в нас вже відмінили?
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22.12.2020 18:52 Ответить
Чи може закон про імперативний мандат прийняли?
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22.12.2020 18:53 Ответить
Дебилы, мля. Количество не влияет на качество - это АКСИОМА! Кому, нах, нужен ваш дешевый популизм.
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22.12.2020 17:34 Ответить
Зате нарід зразу підхоплює цю шнягу - аж штанці мокріють.
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22.12.2020 17:38 Ответить
Ну положим количество депутатов напрямую влияет на количество денег которые нужно выложить олигарху чтобы протащить нужный ему закон. Чем больше депутатов - тем больше нужно денег заплатить.
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22.12.2020 18:55 Ответить
Это вряд ли. Чем эксклюзивнее услуга, тем дороже она стоит. Соответственно, чем больше конкуренция, тем дешевле цены. Сравнительно имеем баланс. Олигарху без разницы: купить 50 депутатов по 5 000 или купить 10 депутатов по 25 000. Кроме того, чем меньше депутатов, тем проще договориться. Уговорить 10 или уговорить 50 - большая разница.
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23.12.2020 09:24 Ответить
От же заживем після голосування за цей чудовий законопроект!
Для повного щастя залишиться внести і проголосувати ще один. Не менш чудовий. Про встановлення дипломатичних стосунків з Альфою Центаврою. Або Сіріусом.
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22.12.2020 17:43 Ответить
Знову популізм. Знову замилювання очей наріду.
Польща менша за Україну, а депутатів там більше. Результат- прекрасний. Польща процвітає.
Починайте з рішень по першому зЕзідентському питанню. Там роботи, непочатий край.Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8510
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22.12.2020 17:50 Ответить
Дело не в количестве рыл...а в их финансировании...как из бюджета..так и теми кто их покупает...
Из бюджета в 300 рыл можно вбухать больше чем на 450 рыл..
А тем кто покупает депутатишек...тем конечно выгодно...купить 225 для принятия закона...или купить 151...разница есть..
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22.12.2020 18:06 Ответить
А вы,друзья,как не садитесь,всё в депутаты не годитесь...
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22.12.2020 18:12 Ответить
Це все для того, щоб зменьшити представництво народу у парламенті, та щоб ліпше було голоси скупляти, що ви повелись на це лайно? ніяких витрат скорочувать не будуть, це вам мариться, тільки більше буде витрат на кожну депутатську тушку, та ще й дорожче буде коштувати балотування до статусу державних курв.
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22.12.2020 18:25 Ответить
кловуни на марші. докуя. 300 спартанців бубочка парідіював. пропоную 26. як баканських камісарів. ну сакрально ж. і кажному по стописят помощников е вишє бакалавра.
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22.12.2020 18:28 Ответить
Не кількість депутатів треба зменшувать, а прохідний бар'єр зменшувать до трьох відстотків, більше партій пройде всяких і різних, і більше мочитимуть одна одну!!!
А у дебатах народжується Істина!!!
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22.12.2020 18:29 Ответить
Проходной барьер нужно увеличивать...что бы в раде было не более двух партий...и убрать всякие депутатские группы...как в США..
Тогда мелкие партейки не смогут продавать свои голоса...
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22.12.2020 19:06 Ответить
В Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, Источник: https://censor.net/ru/n3238479

Нема сенсу з цих Зе ініціатив - вже зняли депутатську недоторканість і що?Деякі депутати як були повіями олігархів, так ними і залишились, і когось посадили?

Совокдрочерний популізм все правління Зе, вже цей спектакль Квартала 73 набрид.
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22.12.2020 19:13 Ответить
Вже б зразу скорочували до 1 депутата. Скорочувати так скорочувати, охлосу це подобається
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22.12.2020 19:44 Ответить
Сколько из 450 украинцев?
(фамилия не в счёт)
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22.12.2020 19:23 Ответить
Тепер купити 300 депутан значно дешевше, ніж 450. З чим вас і поздоровляю. Зекономили
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22.12.2020 19:42 Ответить
об этом еще визжал глупый Ляшко. даже Жулька помалкивала. а ведь в Польше (населения столько же) столько же депутатов- 450, в Германии, Италии и Франции по 900 - чтобы невозможно было купить депутатов.
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22.12.2020 20:52 Ответить
Если они пропихнут это говно - дальше будет канлеризация и фИговый президентик. И тех и других будут выбирать эти триста. И , конечно, для Олигархата это гораздо более экономная схема, купить триста , а не 420.
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22.12.2020 20:35 Ответить
всё просто - 300 тел легче купить........
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22.12.2020 20:40 Ответить
За це повинні проголосувати 300 депутатів.
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22.12.2020 22:52 Ответить
300 все равно много. Не больше 200. Население Украины ведь сократилось в два раза!
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23.12.2020 02:00 Ответить
В Украине самый высокий процент депутатов на душу населения в мире. В Украине на 30 млн населения столько же депутатов сколько в США конгрессменов на 350 млн.
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23.12.2020 02:03 Ответить
Хочуть скоротити дармоїдів? Значить це комусь дуже треба.
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23.12.2020 02:17 Ответить
 
 