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ВР (27377) СБУ (19468) Арахамия (984)

Рада в январе намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ и создании БЭБ, - Арахамия

Рада в январе намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ и создании БЭБ, - Арахамия

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.

Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Большие реформы мы отложили немного, но хотим в январе вернуться и в ударном темпе. Это "амнистия капитала", создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ. Это также локализация, которая фактически ко второму чтению подготовлена, есть большое сопротивление со стороны европейских партнёров, но я думаю, что учитывая настроение в зале, мы проголосуем локализацию и будем иметь преференцию для украинских компаний, чтобы в сфере машиностроения они имели сначала 10%, потом 15%, а затем до 40% через несколько лет", - отметил Арахамия.

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Со своей стороны председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что в марте запланировано рассмотреть вопросы об индексации пенсий, доплатах людям, достигших 75-ти лет, а также законопроекты о судебной реформе и о регулировании деятельности Конституционного суда. С его слов, проект закона о реформе КС, который предусматривает введение регламента работы, определенного кворума.

"Это (законопроект о КС. - Ред.) тоже, я думаю, будет в ближайшую неделю приниматься", - уточнил Корниенко.
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Топ комментарии
+4
****** в борделях ніхто не міняє,
навіть ліжка вже не переставляють.
Просто зміна вивіски
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22.12.2020 17:44
+3
Хотят Петю переплюнуть по создаванию.
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22.12.2020 17:13
+3
"амнистия капитала" при каждой власти. Чего мелочится, давай сразу - украл, значит заработал.
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22.12.2020 18:30
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Бєб це якесь скорочення від відомого авакянського бє-бє-бє??
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22.12.2020 17:10 Ответить
Бюро экономической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3238481
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22.12.2020 17:12 Ответить
БЕБ, - Батальйон Ексклюзівних ****** Корабєльних Сосєн.
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22.12.2020 18:10 Ответить
Хотят Петю переплюнуть по создаванию.
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22.12.2020 17:13 Ответить
Суки НЕлоаха будут снова турборежимить с поддержкой ОПозажопистов под приход к власти Медведчука
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22.12.2020 17:14 Ответить
Создают рабочие места для сокращаемых депутатов.
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22.12.2020 17:20 Ответить
Опять кроватки местами меняют а оно ведь ни хрена не даст ,впрочем как обычно ..
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22.12.2020 17:23 Ответить
В абревіатурі БЕБ Бєня перша буква, чи остання? Невже обидві?
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22.12.2020 17:24 Ответить
****** в борделях ніхто не міняє,
навіть ліжка вже не переставляють.
Просто зміна вивіски
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22.12.2020 17:44 Ответить
В Україні залишилось хоч щось, що не загиджене пліснявою?
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22.12.2020 17:55 Ответить
"амнистия капитала" при каждой власти. Чего мелочится, давай сразу - украл, значит заработал.
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22.12.2020 18:30 Ответить
самое главное в том словоблудии от ары-хамии - амнистия капитала...
вы ж понимаете что это не для простого-пересічного ? )))
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22.12.2020 20:08 Ответить
но ведь были планы забрать у сбу экономику , потому что сотрудники доившие бизнес стали резко обогащаться. а теперь что опять по новой создавать стали? ну почему вы не остановитесь исключительно на функциях присущих сбу - антитерроризм, шпионы и дивесанты-вредители, контрразведка, таемность , безпека державы, пропаганда и т.п. и т.д. или тема настолько жирная что её не выпустить из рук?
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22.12.2020 20:18 Ответить
СБУ - одна из немногих структур, которая еще работает.
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22.12.2020 21:11 Ответить
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22.12.2020 22:46 Ответить
Цемах со мной бы согласился.
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22.12.2020 23:15 Ответить
 
 