Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил надежду, что до конца года в государственный бюджет поступят первые деньги от продажи лицензий на ведение игорного бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал на пресс-конференции во вторник.
"Сейчас заканчивает работу комиссия, для того, чтобы первые лицензии все же продавать в этом году. Там есть еще один законопроект о налогообложении этого бизнеса, он немножко тормозит сам процесс, но все же, есть уже несколько десятков желающих приобрести лицензии, уже открыты бюджетные счета. И мы надеемся, что до конца года уже будут первые деньги в бюджет за те лицензии, которые люди хотят приобрести", - отметил депутат.
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+3 Бессоница
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А? Я вже хочу... Я вже не можу... Мені вже сниться й мріється... .
аж ні.уя
Я давно подозревал, что Голобородько окончательно «отбитый». Но там, похоже, нет предела «дна».
В интервью американским СМИ Голобородько рассказал, что во время пандемии коронавируса десятки миллиардов потратили на дороги для … спасения людей.
Мол, благодаря «Большому будивныциву» украинцам прямо жизни спасали с помощью хороших дорог, быстро доставляя людей в больницы.
Поняли? То есть Голобородько и Ко не воровали деньги на дорогах, пока украинцы умирали без кислорода в больницах, а великую миссию по спасению людей выполняли.
Что сказать? Циничный Голобородько, который ненавидит украинцев, - это наш приговор.
Приговор, который сами ещё и избрали…
Дмитрий Корнейчук
нарешті!!!! на рахунок закапало і від ігорного бізнесу.