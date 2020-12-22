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игорный бизнес (396) легализация (162) Арахамия (984)

Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия

Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил надежду, что до конца года в государственный бюджет поступят первые деньги от продажи лицензий на ведение игорного бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал на пресс-конференции во вторник.

"Сейчас заканчивает работу комиссия, для того, чтобы первые лицензии все же продавать в этом году. Там есть еще один законопроект о налогообложении этого бизнеса, он немножко тормозит сам процесс, но все же, есть уже несколько десятков желающих приобрести лицензии, уже открыты бюджетные счета. И мы надеемся, что до конца года уже будут первые деньги в бюджет за те лицензии, которые люди хотят приобрести", - отметил депутат.

Также читайте: Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

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Топ комментарии
+3
нашли новую кормушку
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22.12.2020 17:23
+3
Ща мудрий нарід в казино попре,бюджет поповнювати😂
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22.12.2020 17:26
+3
ігрний бізнес уже пристроївся в біотуалетах і не тільки в біо - по ліцензії.;..
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22.12.2020 17:38
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а потім зникнуть звідти ....
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22.12.2020 17:22 Ответить
нашли новую кормушку
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22.12.2020 17:23 Ответить
Ща мудрий нарід в казино попре,бюджет поповнювати😂
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22.12.2020 17:26 Ответить
А легализация проституции КАК ?!
А? Я вже хочу... Я вже не можу... Мені вже сниться й мріється... .
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22.12.2020 17:28 Ответить
Може бути, але не точно.))
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22.12.2020 17:31 Ответить
Ага сейчас все побегут играть, это в карантины и короновирусы. Кто сейчас будет вкладывать бабло в игорный бизнес. Вот же тупорылые, и к тому же безнадёжные, и просто проф не пригодные.
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22.12.2020 17:33 Ответить
А вы думаете, что сейчас не бегают?
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22.12.2020 17:40 Ответить
ігрний бізнес уже пристроївся в біотуалетах і не тільки в біо - по ліцензії.;..
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22.12.2020 17:38 Ответить
Да ладно врать то, слуга упоротый. Пнрвые деньги за игорный бизнес уже давно зашли на счета в кипрском офшоре. Или оманском офшоре. Да какая разница?
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22.12.2020 17:39 Ответить
Пане Арахамія, дозвольте доповісти! Мусорські зали ігрових автоматів працюють 50%/50%, мабуть чекають коли над ними збудують 4-зіркові готелі. А п'яти-зіркових збудували -
аж ні.уя
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22.12.2020 17:45 Ответить
Приговор, который сами ещё и избрали…
Я давно подозревал, что Голобородько окончательно «отбитый». Но там, похоже, нет предела «дна».
В интервью американским СМИ Голобородько рассказал, что во время пандемии коронавируса десятки миллиардов потратили на дороги для … спасения людей.
Мол, благодаря «Большому будивныциву» украинцам прямо жизни спасали с помощью хороших дорог, быстро доставляя людей в больницы.
Поняли? То есть Голобородько и Ко не воровали деньги на дорогах, пока украинцы умирали без кислорода в больницах, а великую миссию по спасению людей выполняли.
Что сказать? Циничный Голобородько, который ненавидит украинцев, - это наш приговор.

Приговор, который сами ещё и избрали…

Дмитрий Корнейчук
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22.12.2020 17:48 Ответить
Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8700
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22.12.2020 17:55 Ответить
це арафомка вирішив поділитися особистою радістю?!?!
нарешті!!!! на рахунок закапало і від ігорного бізнесу.
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22.12.2020 18:04 Ответить
карты деньги два ствола ))))
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22.12.2020 18:07 Ответить
В США до цього часу ігорний бізнес під контролем мафії (Лас-Вегас, Рівно, Антлантік-Сіті) і вождів індейських резервацій. Но за всім слідкує Мінфін США, а у нас хто? Єрмак? Чи хто там зараз у Мінфін і з обойми тьоті Бені?
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22.12.2020 18:11 Ответить
а в кармане ары-хамии они уже есть)
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22.12.2020 18:15 Ответить
Зналбы прикуп жил бы в Сочи...
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22.12.2020 18:20 Ответить
А как же карантин, локдаун, ау Максим.
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22.12.2020 19:33 Ответить
Так давно уже существуют лицензионные казино и площадки с покером онлайн. Я сам удивился, когда начал читать информацию. В одном из таких казино играю на виртуальную валюту для развлечений. Хорошо, что есть https://friendscasino.best/ официальный сайт Friends Casino интернете, а то и поиграть больше негде. Пора уж всё легализовать и пусть люди сами выбирают. Хотя конечно в первую очередь надо людей научиться пользоваться мозгами во избежание проблем .
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02.11.2021 09:01 Ответить
 
 