Наемники РФ с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала текущих суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, передает Цензор.НЕТ.
Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, утром, противник снова использовал запрещенное вооружение и применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра вблизи Водяного, что на Приазовье. Недалеко от этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.
У украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
Также противник неоднократно вел огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А у Южного - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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"....Собственно, прихоть - это лишь один из вариантов, который объясняет поведение президента и его окружения. Возможно, речь может идти об обязательствах главы государства перед олигархическими кланами - подлинными авторами его успеха в качестве телевизионного комика и организаторами его победы на президентских выборах 2019 года. Возможно, в случае со Шкарлетом Зеленский надеется найти союзников среди пророссийских депутатов из ОПЗЖ. Возможно, в случае с Витренко Зеленский решил, что деловые качества бывшего менеджера «Нафтогаза» спасут украинскую экономику от неминуемых проблем, что нужно поскорее создавать условия для назначения Витренко следующим главой правительство. Что, конечно, очень наивно. Потому что первопричина проблем - не в Гончаруке или Шмыгале. И причина проблем будет не в Витренко, если он станет премьер-министром. Причина проблем - в самом Зеленском. Ну и, конечно же, в тех безответственных жителях Украины, кто отдал ему свои голоса.
Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает." Віталій Портніков
(хоть бы не сбился...а то с математикой там как-то...не очень...)
лишь бы не брехали...а то только через несколько дней узнаем о задушенном-похищенном и о раненных рикошетом ... о небоевых травмах, похожих на работу вражеского снайпера...