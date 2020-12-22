Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что использует статус советника министра обороны для реальной программы изменений в оборонной сфере.
Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"А теперь официально. Спасибо за доверие. Надеюсь, что военнослужащие будут еще больше сообщать о тех вопросах, которые требуют освещения, и это будет способствовать улучшению работы МО и ВСУ в общем. В ближайшее время использую статус советника министра для проведения серии конференций, для профессионального обсуждения проблем развития армии, определения проблем и приоритетов, создания с привлечением общественности и военнослужащих реальной программы изменений. Будет ли это учтено? Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество. Надеюсь, что предложение министра - это желание провести настоящие реформы", - говорится в сообщении.
Бутусов напомнил, что работа общественная, без зарплаты, он остается журналистом.
Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах
Сегодня Минобороны сообщило, что достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны.
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".
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По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
Если Таран умный, то зачем ему советник
А если у Тарана есть умный советник Бутусов, то почему министр Таран, а не Бутусов ? 🤔
Ви збираєтесь нести відповідальність за цю владу ?
Якісь вимоги може будете висувати ?
Ви ж не барани, я сподіваюсь.
Каждая копейка, идущая в ВСУ, могла бы пойти Тарану. И Таран категорически против этого безобразия.
Ну, на всяк випадок - закондуїчу.
"...Снова набрасываются на Арестовича, и Подоляк небольшой деревянной киянкой заколачивает ему в задницу толстенную пачку сотенных евро. Отпускают.
Арестович с трудом встаёт и начинает ходить по офису президента таким же странным манером, как и остальные, с широко расставленными ногами.
Подоляк: Ну вот! Даже походка другая, другие движения!
Тимошенко: Так что вы думаете о президенте, Алексей?
Арестович: Это уже совсем другой человек, по крайней мере в военных вопросах. Движется иначе.
Подоляк и Тимошенко отбивают друг другу "пять".
Тимошенко: Работает метод!
Подоляк: Работает вакцина!
Тимошенко: Зовите остальных тварей!
Подоляк: Блогеров.
Тимошенко: Я так и сказал.
Занавес."
- Бутусов в чиновники подастся, а мы в беспризорные, без Цензор нет, пойдём ...
Разве, шо в магазинах сможем поругаться .
Бутусову можна побажати лише одне - не скурвитись і залишитись принциповим.
Навряд чи це можна припинити за цієї влади. Вони ж зумисне все нищать.
Але ця влада геть злочинна та непрофесійна.
Вона абсолютно безглузда.
Ми обрали більше зло, і це треба визнавати.
Кожний, хто агітував проти минулої влади, голосував за зелених, має визнати свою помилку.
Наприклад, Воєнний коледж Повітряних сил США - місто Монтгомері (200тис. населення)
Військово-морська Академія США (Анаполіс -40000 населення), Знаменита військова академія Вест-Пойнт..... Вест-Пойнт це містечко з 6800 населення.....
Думаю, ці вузи розміщуються не тільки тому, що ці маленькі міста та містечка, мають якусь історичну цінність для країни.... А в першу чергу тому, щоб у цих вузах навчальні групи не формувалися тільки із місцевих......Тобто щоб курсанти представляють усю АМЕРИКУ, а не тільки місцеве населення.....
У нас є ОДЕСЬКА МОРЄХОДКА, є також ХУВС.... в яких переважно навчальні групи складаються із місцевих курсантів, а ті іногородні (із західної та центральної частин країни), які навчаються там, часто підпадають під значний вплив більшості, а також під вплив цих ненадто проукраїнських міст (Одеси та Харкова)...
Чому не можна ці два вузи, якщо не повністю перенести, то хоча б розділити.... і частину, припустимо морєкодки, розмістити на більш-менш проуркаїнській Херсонщині (в якомусь невеликому містечку).... А ХУВС розділити...., ІЦА (інститут цивільної авіації) залишити у Харкові, а військову перенести в Ніжин, Стрий... де є військові аеродроми...
Бо як показали кримські події, тільки пару курсантів із Севастопольської морєходки залишилося вірними присязі та Україні, все решту колаборувало на сторону ворога.....
И т.д...............................................................................................................................
Однак, якщо Юрій вже впрягся в цю затію, то раджу хай займеться проблемами моралі. Обов"язок, честь, - ці поняття в армії мають зовсім інший сенс, ніж у цивільному житті. Життя пораненого солдата залежить не від фізичної сили побратима, який має його витягувати з поля боя, а від бажання це зробити.