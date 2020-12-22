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Минобороны (9038) Бутусов Юрий (4248)

Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов

Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что использует статус советника министра обороны для реальной программы изменений в оборонной сфере.

Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь официально. Спасибо за доверие. Надеюсь, что военнослужащие будут еще больше сообщать о тех вопросах, которые требуют освещения, и это будет способствовать улучшению работы МО и ВСУ в общем. В ближайшее время использую статус советника министра для проведения серии конференций, для профессионального обсуждения проблем развития армии, определения проблем и приоритетов, создания с привлечением общественности и военнослужащих реальной программы изменений. Будет ли это учтено? Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество. Надеюсь, что предложение министра - это желание провести настоящие реформы", - говорится в сообщении.

Бутусов напомнил, что работа общественная, без зарплаты, он остается журналистом.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Сегодня Минобороны сообщило, что достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны.

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

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Топ комментарии
+12
Было бы с кем там обсуждать.
По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
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22.12.2020 18:09
+9
А як розслідуваня про зраду з вагнерівцямі? чи це не входить в перелік тем дозволенних?
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22.12.2020 18:08
+6
Как человек, который на 100% неравнодушный и честный, думаю, что работа Бутусова будет только на пользу нашей армии, а это и есть самое главное.
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22.12.2020 18:30
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А як розслідуваня про зраду з вагнерівцямі? чи це не входить в перелік тем дозволенних?
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22.12.2020 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3238492/o_predatelstve_v_kabinete_zelenskogo_skoro_uznaet_ves_mir
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22.12.2020 18:15 Ответить
Тобто, Ви Юріє будете разом с міром чекати розкриття зради у Зеленскього чи самого Зеленського?
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22.12.2020 18:18 Ответить
Добре якщо ті, хто Вам запропонував роботу не будуть тим розслідуванням розкриті. Удачі їм й Вам також.
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22.12.2020 18:21 Ответить
ага,и по взорваным складам
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22.12.2020 18:23 Ответить
Было бы с кем там обсуждать.
По-моему, очевидно, что Таран заинтересован совсем не в развитии ВСУ.
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22.12.2020 18:09 Ответить
Вопрос хороший
Если Таран умный, то зачем ему советник
А если у Тарана есть умный советник Бутусов, то почему министр Таран, а не Бутусов ? 🤔
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22.12.2020 18:23 Ответить
Ну скажем, Генри Форд прямо говорил, что главная его заслуга в том, что он набирал к себе в компанию людей, которые были умнее его и были большими специалистами в тех сферах, которые были важны для автомобильного производства. Мудрый руководитель набирает себе умных подчиненных. А тот, кто боится, что его подсидят - полных дураков и неумех.
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22.12.2020 18:32 Ответить
А як вам підбір кадрів Зеленським ?
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22.12.2020 19:09 Ответить
Лайно на лайні і лайном поганяє.
Ви збираєтесь нести відповідальність за цю владу ?
Якісь вимоги може будете висувати ?
Ви ж не барани, я сподіваюсь.
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22.12.2020 19:10 Ответить
Ксенія, знову за рибу гроші? "Ви" це хто? Я не виборець Зеленського і "Слуги народу". Що означає "нести відповідальність за владу"? Може вона сама за себе її має нести, як це і відбувається у всьому цивілізованому світі?
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22.12.2020 19:28 Ответить
Чесно? Ніяк. Підбір кадрів залишає бажати кращого, те саме було і при попередніх Президентах. А що?
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22.12.2020 19:29 Ответить
Розвиток ЗСУ суперечить кремлівському сценарію!!!)))
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22.12.2020 18:28 Ответить
Еще проще.

Каждая копейка, идущая в ВСУ, могла бы пойти Тарану. И Таран категорически против этого безобразия.
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22.12.2020 18:36 Ответить
К четвертым, которые обеспечивают финансово топ-менеджмент Министерства обороны.
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22.12.2020 18:55 Ответить
Герхард, Ви дуже помиляєтеся. Крапка.
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23.12.2020 10:20 Ответить
Пане Бутусов! Ідея, може й добра, але в залізобетонні мізки --- розум не вставиш!
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22.12.2020 18:11 Ответить
Пане Бутусов! Першочергове це ваш план...він у вас є? ....ну тоді чекаємо.
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22.12.2020 18:16 Ответить
Замените полковников ГШ или сухопутки с 35 летним стажем на выпусников КНУ.
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22.12.2020 18:17 Ответить
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22.12.2020 18:21 Ответить
А потом Бутусов в металлургию отправится. Советником. С планом. Птицеводство... Микробиология.. Косметология... "О, сколько нам открытий чудных.."
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22.12.2020 22:51 Ответить
"Я петушмейстер" - Бутусов.
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22.12.2020 18:18 Ответить
Цить! Троліть - так вже троліть! Не заважайте.
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22.12.2020 18:18 Ответить
«Спасибо за доверие.» .Источник: https://censor.net/ru/n3238496
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22.12.2020 18:20 Ответить
Баттл консерв.
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22.12.2020 18:23 Ответить
Як ти розраховуєш: на бан, чи на деактив?
Ну, на всяк випадок - закондуїчу.
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22.12.2020 18:24 Ответить
...Арестович был занят:

"...Снова набрасываются на Арестовича, и Подоляк небольшой деревянной киянкой заколачивает ему в задницу толстенную пачку сотенных евро. Отпускают.
Арестович с трудом встаёт и начинает ходить по офису президента таким же странным манером, как и остальные, с широко расставленными ногами.
Подоляк: Ну вот! Даже походка другая, другие движения!
Тимошенко: Так что вы думаете о президенте, Алексей?
Арестович: Это уже совсем другой человек, по крайней мере в военных вопросах. Движется иначе.
Подоляк и Тимошенко отбивают друг другу "пять".
Тимошенко: Работает метод!
Подоляк: Работает вакцина!
Тимошенко: Зовите остальных тварей!
Подоляк: Блогеров.
Тимошенко: Я так и сказал.
Занавес."
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22.12.2020 18:24 Ответить
йти в радники в структуру, в якій у чиновника мета "прібарахлітся" - собі дорожче. Ну. хіба що - поіменно і публічно називати таких чиновників. І починати потрібно з того, який це все очолює. І чим швидше називати - тим краще.
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22.12.2020 18:21 Ответить
Як шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами.)))
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22.12.2020 18:21 Ответить
Сейчас какраз с точностью до наоборот. Даже неподмытый клоун ЗЕ руководит страной.
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22.12.2020 18:41 Ответить
В добрий час ,пане Юрій!! Час покаже на що ви здатні!!)))
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22.12.2020 18:23 Ответить
ЗуГРЕС вже показав.
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22.12.2020 19:00 Ответить
Есть возможность у Бутусова показать, что не был голословен в своих статьях об армии. Удачи.
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22.12.2020 18:25 Ответить
ну всё!
- Бутусов в чиновники подастся, а мы в беспризорные, без Цензор нет, пойдём ...
Разве, шо в магазинах сможем поругаться .
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22.12.2020 18:25 Ответить
Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 152
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22.12.2020 18:36 Ответить
Буря в стакане..
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22.12.2020 18:27 Ответить
Как человек, который на 100% неравнодушный и честный, думаю, что работа Бутусова будет только на пользу нашей армии, а это и есть самое главное.
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22.12.2020 18:30 Ответить
бутусов с активного критика зебильного беспредела, становится соучастником этого зеленого бесчинства
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22.12.2020 18:34 Ответить
Що, таки то зрадозрадна зрада, коли людина, котра критикувала МО, покаже, як треба працювати?
Бутусову можна побажати лише одне - не скурвитись і залишитись принциповим.
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22.12.2020 18:38 Ответить
Знаючи, хто тут ти, і за кого, вряд чи це похвала для Бутусова.
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22.12.2020 19:04 Ответить
Головне, що я не ти.
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22.12.2020 19:18 Ответить
Очень уж захотелось крошек с ЗЕлёного стола откушать..
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22.12.2020 19:04 Ответить
Скорее, правда, из-под стола..
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22.12.2020 19:06 Ответить
Можливо Бутусов отримав від зелених пропозицію,від якої не зміг відмовитися.Людина - істота слабка.Поживемо - побачимо.
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22.12.2020 20:45 Ответить
Точно! Они его пытали! Они ели его пончики !!
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23.12.2020 00:15 Ответить
рехформы без бабла, как суп из топора)))
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22.12.2020 18:36 Ответить
Як секс без жінки )))
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22.12.2020 18:59 Ответить
Гы ... теперь за базар придётся отвечать, я правильно понял?
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22.12.2020 18:38 Ответить
вирно миркуеш
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23.12.2020 00:46 Ответить
На Цензорі є стаття про вбивство армії зеленим командуванням.
Навряд чи це можна припинити за цієї влади. Вони ж зумисне все нищать.
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22.12.2020 18:54 Ответить
Цензор теж приклався до цього.
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22.12.2020 19:02 Ответить
Як крапля в морі. Може багато чого було неправильним за минулої влади.
Але ця влада геть злочинна та непрофесійна.
Вона абсолютно безглузда.
Ми обрали більше зло, і це треба визнавати.
Кожний, хто агітував проти минулої влади, голосував за зелених, має визнати свою помилку.
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22.12.2020 19:08 Ответить
Агент лубянки пролез в украинское минобороны на виду у всех.
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22.12.2020 18:54 Ответить
Картина СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ! Дай Вам, Бог, удачи и бойтесь подставы! Компашка у Вас будет более, чем стремная. Спину им не доверишь.
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22.12.2020 18:57 Ответить
Вроде Бутусов не голодный на кассу,хотя...смотря о какой сумме речь Посмотрим увидим
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22.12.2020 19:00 Ответить
Он на общественных началах идет без оплаты.
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22.12.2020 19:08 Ответить
Юра , избегай рояль , в любом состоянии . С Новым Годом тебя !
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22.12.2020 19:01 Ответить
Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество.Источник: https://censor.net/ru/n3238496 каким образом-говорильней, ну пообсуждаете, набросаете всякие планы, а какой ответ на главный вопрос:а хочет эта самая власть изменений?Судя по публикациям и реакции власти ответ нет .
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22.12.2020 19:08 Ответить
Якщо подивитися на американські, військові вузи (військові академії, коледжі).... То вони практично усі розташовані в невеличких містечка... по 30-200 тис. жителів....
Наприклад, Воєнний коледж Повітряних сил США - місто Монтгомері (200тис. населення)

Військово-морська Академія США (Анаполіс -40000 населення), Знаменита військова академія Вест-Пойнт..... Вест-Пойнт це містечко з 6800 населення.....

Думаю, ці вузи розміщуються не тільки тому, що ці маленькі міста та містечка, мають якусь історичну цінність для країни.... А в першу чергу тому, щоб у цих вузах навчальні групи не формувалися тільки із місцевих......Тобто щоб курсанти представляють усю АМЕРИКУ, а не тільки місцеве населення.....

У нас є ОДЕСЬКА МОРЄХОДКА, є також ХУВС.... в яких переважно навчальні групи складаються із місцевих курсантів, а ті іногородні (із західної та центральної частин країни), які навчаються там, часто підпадають під значний вплив більшості, а також під вплив цих ненадто проукраїнських міст (Одеси та Харкова)...
Чому не можна ці два вузи, якщо не повністю перенести, то хоча б розділити.... і частину, припустимо морєкодки, розмістити на більш-менш проуркаїнській Херсонщині (в якомусь невеликому містечку).... А ХУВС розділити...., ІЦА (інститут цивільної авіації) залишити у Харкові, а військову перенести в Ніжин, Стрий... де є військові аеродроми...

Бо як показали кримські події, тільки пару курсантів із Севастопольської морєходки залишилося вірними присязі та Україні, все решту колаборувало на сторону ворога.....
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22.12.2020 19:14 Ответить
Добавлю......Переважно залишилися вірними іногородні, у яких батьки в Україні...., всі решту, у повному складі, колаборували на сторону ворога..... Тому що на 80% навчальні групи формувалися із місцевих кримчан....
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22.12.2020 19:19 Ответить
До цього призначення все було непрофесійно ?
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22.12.2020 19:20 Ответить
Последнее предложение настораживает...не уверен - не суйся.
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22.12.2020 19:27 Ответить
Вечные обсуждения - вот и все, чего добился. Видимо так и задумывалась нейтрализация.
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22.12.2020 19:29 Ответить
Нужно идти за деньгами. Первым делом нужно разбираться в сфере закупок и снабжении. Неплохо бы перетрусить ревизоров-крохоборов.
И т.д...............................................................................................................................
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22.12.2020 19:54 Ответить
РЕСПЕКТ ЮРІЮ!! УСПІХІВ В РОБОТІ!!!
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22.12.2020 20:00 Ответить
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ЭТОМ ГАДЮШНИКЕ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЁ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ МУЖИК . ДАМАЙ ЮРКА ВПЕРЁД !
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22.12.2020 21:05 Ответить
Попробувати можна, проте результат вже відомий. Як поєднати бюрократичну організацію з неформальною, як поєднати державу і бізнес, приватну ініціативу і корпоративну етику ? Питання полягає у тому, що армію необхідно змінювати як соціальний інститут, а не вирішувати якісь конкретні видимі питання.
Однак, якщо Юрій вже впрягся в цю затію, то раджу хай займеться проблемами моралі. Обов"язок, честь, - ці поняття в армії мають зовсім інший сенс, ніж у цивільному житті. Життя пораненого солдата залежить не від фізичної сили побратима, який має його витягувати з поля боя, а від бажання це зробити.
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22.12.2020 21:26 Ответить
Vot i xoroso.Celovek bez deneg soglasilsia pomoc armiji,mozet i ne vsio polucitsia,no dumaju rezultat budet neploxoj.Tam raboti budet mnogo i pomoniat sto to budet takze tiazelo.
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22.12.2020 22:00 Ответить
Целый месяц взаимный беглый огонь информационными бульбашками. Бутусовско - МОУвская Санта Барбара или Стадион так стадион! Даже Найем и СерЛещ вроде как поскромнее уходили делать ришучи рыформы
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22.12.2020 22:50 Ответить
страна советов продолжается...
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23.12.2020 00:44 Ответить
Поважаю Бутусова як чесну, порядну, патріотичну людину, обізнаного професійного журналіста. Але в якості радника, без владних повноважень, він буде використаний клептократичною владою в якості весільного генерала. Як це вони зробили з М.Саакашвілі що Порошенко, що Зеленський. Подяка від українців за позицію і працю.
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23.12.2020 09:20 Ответить
Пане, Юрій! Чавіть безмежно хомчака!!
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23.12.2020 10:21 Ответить
Пане,Юрій! Будь ласка поясніть як радник Мінистра Оборони України ,директиву про заборону призову офіцерів звільнених в 2019 і 2020 роках які мають право на пенсію. Але совкових офіцерів які відсиділися з14 по 16 роки призивають??
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21.01.2021 09:02 Ответить
 
 