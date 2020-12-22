Арахамия об отключении "свободных" мест в парламенте из-за кнопкодавства: Я против, мы можем терять голоса
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против отключения рабочих мест в парламенте, которые не закреплены ни за одной из фракций. Такое решение приняли парламентские фракции после заявлений о кнопкодавстве в Раде.
Об этом Арахамия заявил во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я лично не был на совещании (после которого было предложено отключить рабочие места в парламенте, которые не закреплены ни за одной из фракций, - ред). Голосовал бы точно против этого, потому что люди перемещаются по залу, и они с карточкой перемещаются, если ты не успеваешь добежать до своего места - так можем просто терять голоса", - сказал Арахамия.
"Здесь есть нюансы, посмотрим, как это заработает", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Он - тупой !
Оно зЕлёное! Что то вроде лишнехромосомных! А "люди" обязаны работать, за такую плату - 20 и более пенсий в месяц, стыдно гулять...
Хотя... о чем это я....
ваще то агрохимия полезен-он искренне демонстрирует всю тупость зеленой массы.
а не хер перемещаться по залу - это не танцплощадка...они пришли туда работать? или таскаться по залу?
и между прочим нормальное решение - пустое место ))) - выключено фсё ... (
еще б и стул складывался))) как на зоне шконка)))) най привыкают ))))
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https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·
Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
Хххххххххххххххххх
Обезьяна, нардепьі перемещаться по залу в одном случае: с места до трибуньі и обратно. Больше перемещений не предусмотрено, но предусмотрена наявность депутата на своем рабочем месте. Все.
Зьі: исключить кнопкодавство можно очень легко и просто. Вьі обратили внимание что можно просматривать поименное голосование? Ето значит, что в системе "Рада" каждьій депутат имеет свой идентификатор. А билет в театр покупали? Ряд, место - ето тоже идентификатор. За каждьім депутатом закреплено свое рабочее место(идентификатор). Всего лишь небольшой логический алгоритм: если депутат голосует не с закрепленного за ним рабочего места, голос не учитьівается.
- А де ти бачив квадратний цирк?!