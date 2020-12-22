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Новости Борьба с коррупцией Дело замглавы ОП Татарова
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САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк

САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на аресте заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Будем просить содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога", - сказала Постолюк.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Также читайте: Татаров о своем возможном аресте: Сытник заигрался, его PR-акция закончится ничем

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Топ комментарии
+4
На нари потвору ,без будь-яких задатків !!!))))
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22.12.2020 18:37
+2
То-то у ермака сегодня крышу сносило. Ну и заодно и у венедикиовой тоже. Ермак помог, грубо, но аккуратно.
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22.12.2020 18:35
+2
Все очень и очень медленно. Схема - громкое задержание , выход под залог, тишина- продолжает работать. Уже и суд антикоррупционный работает, а тишина по тому же Насирову гробовая, труханов вновь мэр, а Кернес даже успел умереть 'честным человекрм'.
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22.12.2020 18:39
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То-то у ермака сегодня крышу сносило. Ну и заодно и у венедикиовой тоже. Ермак помог, грубо, но аккуратно.
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22.12.2020 18:35 Ответить
На нари потвору ,без будь-яких задатків !!!))))
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22.12.2020 18:37 Ответить
Шановый, а что за гифку имитируете 4 закрываюими скобками. Ржете как гусар?
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22.12.2020 18:48 Ответить
Швидше саркастично посміхаюсь,іронізую !!)))
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22.12.2020 19:04 Ответить
Логично.
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22.12.2020 19:32 Ответить
Все очень и очень медленно. Схема - громкое задержание , выход под залог, тишина- продолжает работать. Уже и суд антикоррупционный работает, а тишина по тому же Насирову гробовая, труханов вновь мэр, а Кернес даже успел умереть 'честным человекрм'.
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22.12.2020 18:39 Ответить
САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк - Цензор.НЕТ 4246
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22.12.2020 18:45 Ответить
читаю коментарі і дивуюсь - як татарін-потвора сам себе на нари садити має? згадайте як зеленопук янелоховський захищав цю гидоту в інтервю ВВС яке проводив Стівен Сакур у жовтні і ви хочете щоб "патріот вовочка" дозволив посадити на нари "патріота татаріна"? і це за умов коли країною керує з офісу президента "патріот Єрмило" узгоджуючи всі свої дії з "патріотичною портянкою"?!?
на це не дивитись треба, а треба з цим щось робити, щоб не було "мучительно больно....... "
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22.12.2020 18:57 Ответить
ЭТО Ж КАК ЭТИ СВОЛОЧИ НАШИХ ДЕТЕЙ ОБОКРАЛИ ЧТОБ ТАКИЕ СУММЫ ПЛАТИТЬ !!!???
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22.12.2020 20:23 Ответить
Какой на хрен залог? Без всякого там залога, за шиворот и на нары.
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22.12.2020 23:09 Ответить
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
TZE
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23.12.2020 00:09 Ответить
Вчера на НАШ выпустили Дубинского на отмазывание Татарова. Основной смысл: ну может быть Татаров 4 года назад и дал кому-то взятку. Ну и что тут такого? С кем не бывает? Зато Сытника назначили незаконно (решение КС) и он признан коррупционером. Правда не упоминает за что. Если кто не знает то напомню: за неоплаченную охоту в компании друзей в каком-то лесу.
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23.12.2020 09:45 Ответить
С альтернативой залога? То есть намерений держать под стражей нет? В чем тогда смысл данной меры пресечения? Идиоты зелёные.
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23.12.2020 13:34 Ответить
 
 