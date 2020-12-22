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Кабмин (13507) Арахамия (984) Витренко Юрий (376) Слуга народа (2620)

Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия

Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия

Верховная Рада планирует провести голосования за назначение министром энергетики и вице-премьером Юрия Витренко в конце января.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы будем голосовать, потому что нет сейчас никакой альтернативы, кроме господина Витренко. К тому же, я знаю лично Витренко 7-8 лет как очень профессионального человека и менеджера, который не боится брать на себя ответственность... Я надеюсь, что в конце января мы проголосуем за него, как полноценного министра и вице-премьера", - сказал Арахамия.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

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Топ комментарии
+9
Кажуть, з 1 січня все в країні здорощає.
Дяка ЗЕ і всім зебілам. Щоб вас...
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22.12.2020 19:06
+6
мне сосед (зелепук зомбированный) недавно сказал - за то что ты оказался прав - мне еще обиднее )))
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22.12.2020 19:22
+5
В твого сусіда піздне запалення, але таких дох.. і трохи більше !!)))
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22.12.2020 19:27
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Ну конечно, в конце января, а в начале и в средине вы же всей Радой на Мальдивах отдыхаете, перетрудиличь бедные, палец болит кнопку давить и одновременно с проститутками по телефону общаться.
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22.12.2020 19:05 Ответить
Кажуть, з 1 січня все в країні здорощає.
Дяка ЗЕ і всім зебілам. Щоб вас...
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22.12.2020 19:06 Ответить
У зебілів час бідності скінчився, все як казав великий Бубочка Оманський !!)))
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22.12.2020 19:13 Ответить
мне сосед (зелепук зомбированный) недавно сказал - за то что ты оказался прав - мне еще обиднее )))
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22.12.2020 19:22 Ответить
В твого сусіда піздне запалення, але таких дох.. і трохи більше !!)))
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22.12.2020 19:27 Ответить
описане вами захворювання , у дружини сусіда...
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22.12.2020 20:28 Ответить
Это цветочки по сравнению с тем случаем, когда МВФ требовал поднять цену на газ на 70%, а кучерявый похвастался тем, что поднял на 100%. Зюзе еще расти надо до пети.
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22.12.2020 19:27 Ответить
Поки свята вони спішать наголосувати- бо з лютого почнуться оприлюднення нових рейтингів , де ЗЕЛЕНИМ УСЬО!
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22.12.2020 19:13 Ответить
А за Наташу Витренко когда будут голосовать?
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22.12.2020 19:14 Ответить
Не тре проти ночі відьму конотопську згадувати !!)))
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22.12.2020 19:28 Ответить
Готуємося до перегляду розслідування bellingcat про зраду у ОПУ Зеленського.
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22.12.2020 19:15 Ответить
Давайте робити ставки - наскільки тяжко та ефективно для bellingcat буде розслідувати дєлішки нашого ПРЕЗЕ та його ОПУ про працю на Кремль? Невже тяжче, ніж дєлішки Кремля з отруєнням Навального, з МН-17...?
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22.12.2020 19:28 Ответить
Усь-О, це скількі?? Доху,чи трохи нижче ???)))
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22.12.2020 19:15 Ответить
до чийогого ? якщо Вовчиного - то дуже низько.
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22.12.2020 19:18 Ответить
Ходят упорные слухи, что "Слуги народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко.
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22.12.2020 19:15 Ответить
После тех заплат что у него были в нафтогазе, придется влачить жалкое существование на министерском окладе.
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22.12.2020 19:19 Ответить
Ось бачите чим людина жертвує заради нашего благополуччя !!)))
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22.12.2020 19:26 Ответить
щас разрыдаюсь.
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22.12.2020 19:44 Ответить
В 2019 Витренко получил 54 млн зарплаты в Нафтогазе, это еще без всяких премий.
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22.12.2020 19:29 Ответить
Ти ба, як швидко Вітренко перетворився в висококласного спеціаліста та менеджера. Арахамія, що ти пів року тому волала?
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22.12.2020 19:43 Ответить
Ти довідайся, чи воно обдовбане пам"ятає, що робив вчора !!)))
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22.12.2020 19:51 Ответить
Где еще такое возможно ???
У чувака конфликт нехилых финансовых интересов с государством, а государство назначает его на государственную должность ...
Спрашивается в задачнике, зачем ? Чтобы чувак быстрее порешал свои шкурные вопросы?
Ну и, паровозом, порешал проблемы тех, кто его поставил на эту должность?
А как же интересы государства, в данном конкретном случае будут выглядеть?
Или тем, кто сейчас наверху, этот вопрос вообще, до жепы?
Белый и пушистый песец, блиннн ................
https://censor.net/ru/comments/locate/2684289/0192122d-92a8-71fd-bfff-************
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22.12.2020 19:49 Ответить
Что порешали, даже вопросов нет. Се ля ви, как говорится......
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22.12.2020 21:42 Ответить
Не..й шастать по залу,сиди и работай.
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22.12.2020 19:49 Ответить
АРА..просто ..ХАМ.. ......
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22.12.2020 20:11 Ответить
Знову в Арахамії підішла черга обсиратись .
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22.12.2020 20:12 Ответить
Когда нибудь , правление Зеленского и его шоблы историки назовут "Велика руїна 2.0" Цель ясна - ликвидация государства Украина
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22.12.2020 20:17 Ответить
сказали зелена тварь буде так значить все -слуги олігархів
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22.12.2020 20:19 Ответить
От поясніть мені хто небудь для чого чиновнику який отримував офіційно зарплату в декілька мільйонів гривень іти на нову посаду де його зарплата буде в кращому випадку 100 000 гривень???
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22.12.2020 20:26 Ответить
Так, сто тисяч, це ж офіційно. Плюс за перевиконання чогось там,Плюс і ще за щось....
Так і набігає пару мільйонів. .....
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22.12.2020 20:40 Ответить
 
 