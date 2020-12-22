Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия

Верховная Рада планирует провести голосования за назначение министром энергетики и вице-премьером Юрия Витренко в конце января.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы будем голосовать, потому что нет сейчас никакой альтернативы, кроме господина Витренко. К тому же, я знаю лично Витренко 7-8 лет как очень профессионального человека и менеджера, который не боится брать на себя ответственность... Я надеюсь, что в конце января мы проголосуем за него, как полноценного министра и вице-премьера", - сказал Арахамия.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

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