Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия
Верховная Рада планирует провести голосования за назначение министром энергетики и вице-премьером Юрия Витренко в конце января.
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы будем голосовать, потому что нет сейчас никакой альтернативы, кроме господина Витренко. К тому же, я знаю лично Витренко 7-8 лет как очень профессионального человека и менеджера, который не боится брать на себя ответственность... Я надеюсь, что в конце января мы проголосуем за него, как полноценного министра и вице-премьера", - сказал Арахамия.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Дяка ЗЕ і всім зебілам. Щоб вас...
У чувака конфликт нехилых финансовых интересов с государством, а государство назначает его на государственную должность ...
Спрашивается в задачнике, зачем ? Чтобы чувак быстрее порешал свои шкурные вопросы?
Ну и, паровозом, порешал проблемы тех, кто его поставил на эту должность?
А как же интересы государства, в данном конкретном случае будут выглядеть?
Или тем, кто сейчас наверху, этот вопрос вообще, до жепы?
Белый и пушистый песец, блиннн ................
https://censor.net/ru/comments/locate/2684289/0192122d-92a8-71fd-bfff-************
Так і набігає пару мільйонів. .....