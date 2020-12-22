Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром

Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток-2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.

Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", - сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - добавила Бурмистрова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США поставят крест на "Северном потоке-2", инвесторам пора задуматься, - сенатор Круз

Отмечается, что проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.