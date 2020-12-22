Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром
Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток-2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.
Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", - сказала она.
11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - добавила Бурмистрова.
Отмечается, что проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.
Пожалуйста, подождите...
Схоже вже й в Німеччині це зрозуміли , тому що голоси , які ствержують що трубопровід запрацює , все слабшають і слабшають . .
Най кацапа повиздихає від "синьки"
Єх-х ,, нєлєгка доля кацапа на ЦН .. .
Главное ж отчитаться, что что-то закончено, а не признаться в том, что целиком оно не будет закончено уже никогда.
Ну на кшалт - насиченя води повітрям ,в акваріумі з рибками ..
https://twitter.com/sonrazyma
Сон разума
@sonrazyma
·https://twitter.com/sonrazyma/status/1341043205396197376 21 дек.
идём на берег Иртыша и стираем не спеша ...
Uniper, Wintershall Dea, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - уже вложило 50% (4,8 млрд) стоимости проекта. Эти инвестиции под защитой ЕС.
ЕС уже заявило, что санкции США вне законов ЕС и готовят зеркальные контр санкции против бизнеса США в Европе.
"Российский город затопило фекалиями
Несколько улиц в Волгодонске Ростовской области затопило фекалиями из-за прорыва канализационных труб. Первый инцидент произошел 5 декабря на улице Энтузиастов, где фекалии разлились вдоль местного рынка. По данным издания, городские службы начали устранять последствия аварии только через два дня. Несколько дней спустя ситуация усугубилась - трубы прорвало на улице Черникова, а вскоре нечистоты появились и возле детского сада «Катюша», который на некоторое время закрыли. В итоге, как отметило издание, город «буквально утонул в дерьме», а коммунальщики на протяжении нескольких недель не могли справиться с аварией.
Ранее в декабре россиянин из Орла без одобрения местных жителей самовольно построил детскую площадку в одном из дворов. В итоге занимавшиеся возведением объекта рабочие повредили газопровод, а строительные отходы сбросили в ближайший канализационный люк, из-за чего в районе https://lenta.ru/news/2020/12/21/collapse/ случился «фекальный коллапс». Жители стали жаловаться на отчетливый запах фекалий, который исходил от коллектора и ощущался в близлежащих дворах. Для ликвидации последствий во двор привезли спецтехнику."
А тому Північному потоку-2 жить! Гівна в роісі більше ніж гасу з нафтою разом, а клята Європа дуже любить різне хрюцьке лайно за його невелику собівартість та миролюбіє
НАЗЕМНА ЧАСТИНА ПП-2 ПОБУДОВАНА!!!
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
У РАЙ вони не попадуть
А Ж2 хай об"єднається, вони для того щоби знищувати країни імперії....
Маразм- это когда жена спрятала от меня бутылку и сама не может её найти
А сарказм, когда я давно нашёл её и выпил...
Путину рассказали о будущей бесполезности нефти
К 2050 году многие страны мира планируют добиться углеродной нейтральности. Подобная климатическая повестка предполагает отказ от ископаемого топлива, что делает нефть фактически бесполезной. Такой тренд существенно повлияет на спрос на традиционные энергетические ресурсы, заявил вице-премьер России https://lenta.ru/tags/persons/novak-aleksandr/ Александр Новак на встрече с президентом страны https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным , пишет http://tass.ru/ ТАСС .
Вторым основным фактором, влияющим на снижение спроса, Новак назвал избыток ресурсов во всем мире из-за развития технологий. Вице-премьер считает, что в будущем нужно сконцентрировать усилия по двум направлениям: на развитии внутреннего рынка и на диверсификации экспорта. Новак также рассказал, что добыча нефти в России по итогам 2020 года уменьшится по сравнению с предыдущим годом на 8,4 процента, а газа - на 5 процентов.Профицит нефти в мире https://lenta.ru/news/2020/12/16/neft/ может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете https://lenta.ru/tags/organizations/mezhdunarodnoe-energeticheskoe-agentstvo/ Международного энергетического агентства (МЭА). Организация также ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей).Ранее Путин предрек нефти скорое забвение. По его прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на 1 процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента."
ну і так далі. Тобто віруючим у велику місію ПП-2 можна трошки задуматись, як є чим.
Поэтому я не верю в реальность осуществления плана экологически чистого топлива. И судя потому, что европейский бизнес активно вкладывается в СП-2 (согласись, что это было бы глупо - тратить огромные средства на проект, который перестанет работать через 30 лет) - они тоже не верят.