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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения запчастей для ремонта автомобилей в воинских частях, находящихся в зоне ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пост о помощи и надо всем отдохнуть, но сейчас прошу помогите ребятам на передовую. Надо оплатить детали 13 тыс. и 17 тыс., отремонтировать авто 6 тыс.

Лекарство я куплю и у меня еще есть 9 тыс. На кабель мы собирали, два км, то ребята уже получили в Луганскую обл, еще в воскресенье оплатила лекарства 27 тыс, оплатила анализы воина 4 600 грн. и оплатили запчасти разведчикам 14 125 грн и на нужды 21 тыс, все чеки публикую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь лекарствами украинским воинам в госпитале и на фронте

Купила еще одеяла и лекарства, будем отправлять посылки на фронт. Завтра мы снова едем в Ирпенский госпиталь, каждую неделю мы туда ездим, отвезем раненым продукты, соки и много всего. Там лечатся 50 бойцов, 14 из них ампутанты. На передовой обстрелы, один воин погиб, трое были ранены. Поэтому прошу, помочь нашим защитникам перед праздниками. Мы дома, а они в холодных окопах", - написала Юсупова.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС 01

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС

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Топ комментарии
+12
14 год прямо. Просто стыдно перед ребятами (((
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22.12.2020 19:50
+10
починщики дорог втридорога на люксовых авто, а армия побирается
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22.12.2020 19:49
+10
Сегодня показали новую технику для "национальной" гвардии Украины. Не БМП и БТРы, а автозаки и минибумы. Зачем гвардии автозаки ?
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4455
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22.12.2020 20:10
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Правила форума Совет форумчан
починщики дорог втридорога на люксовых авто, а армия побирается
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22.12.2020 19:49 Ответить
14 год прямо. Просто стыдно перед ребятами (((
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22.12.2020 19:50 Ответить
В 16 році при зарплатні 7 тис. Грн., Атошні 4200 для того щоб техніказдила скидувались самі на свою техніку. Відділенням, взводом, ротою. Соромно було просити. На ОЛХ замовляли і через 4 дні необхідна деталь вже стояла на місці. А ще був варіант робити замовлення через зампотеха. Так там період виконання замовлення 6-7 місяців.
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22.12.2020 20:02 Ответить
Эти ребята судя по всему не на 0. На 0 не просят. На 0 ремонтируют сами чтоб вернутся домой.
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22.12.2020 20:14 Ответить
Зеля читал ? Просьба звучит дико . И помочь бы надо ...
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22.12.2020 19:51 Ответить
"Воруют"©
Наші паркетні генерали, це **********, всі закінчували савецкі ву - пся крев, а так вже про таких кажуть поляки.
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22.12.2020 19:56 Ответить
Діти савецкіх ахвіцерів - якім солдати СА будували дачі і наради, зараз банально п.здят у бійців на передовій. Бог все бачить... А народ не пробачить.
Ганьба гнидам!
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22.12.2020 20:04 Ответить
какой бок, к чему эти бредни?
в 32-33-х тоже "все видел боб" - ДА???
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22.12.2020 20:11 Ответить
А "Холокост"? Це просто від пустого місця?
Как аукнится - так и откликнится.
"Время раскидивать камни, время собирать."©
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22.12.2020 20:16 Ответить
че ты там цыкаешь то? с забора цытатка то?

и пойми - ты уповаешь на "бога", который, почитай, как свой же народец мучил и столько бед, тот же, если в таком масштабе и намеренно т.н. "холокост" - это че, чужой Бок, допустивший(пишут шо "слегка" преувел.) такое - поможет каким-то гоям(типо животным на двух ногах)? ну вот тебе пусть такое ссущество и "помогает".
ты бы понял отвращение, которое я щас испытываю - предки ползали перед раскрашенными досками, поедая детей и моля о помощи от ЭТОГО???
тьху!
а, и затопил весь мир - тю, пустяк какой - ДА??
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22.12.2020 20:25 Ответить
Пронос свідомості? Так братко?
У кожного свій бог. Але він один і у аіда, і Ноя. Всіх однаково любить і карає! І аіда і Ноя! Щоб вони самі про себе не думали.
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22.12.2020 20:30 Ответить
Андроїд замість гоя, пише Ноя, мабуть дуже толерантний
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22.12.2020 20:32 Ответить
У кожного свій бог.\\\\\\\\\\
Всіх однаково любить і карає!\\\\\\\\\

И Сралина "наказал"? Ах оставьте. Спорнул бы ты шо Сралин "в аду"(в каком?) если бы ставкой была - жизнь, против миллиарда евро?
А вот - хрен бы спорнул, вы, лицемеры, только языками щелкать можете, а в лес с волками - берете ружье, а не Пиплию(на выбор. Пиплию швыряете прочь, а ружье с патронами - ласково обнимаете.)
кому ты и че лепишь то?
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23.12.2020 08:39 Ответить
А що пропонує Юра Коваль?
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23.12.2020 15:18 Ответить
Козлов предлагает не быть рабами.
И вообще - я ничего и не предлагал, просто негодую от лицемерия.
Вы, "верователи", из вас же даже 5% не читало Пиплии, а там много веселого - напр. как твой "бог" живьем разорвал 40+ детей из-за...... смеха. СМЕХА, Карл!! и еще попы воют шо "фсемыдетибошьи"
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24.12.2020 07:51 Ответить
Хіба я називав тебе Козловим?
А Сталін іздох в калюжі своєї сечі, його рід закінчився. Це є кара? А чі божа, чі людська. Як кому подобається.
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24.12.2020 11:05 Ответить
ты еврей?
я те говорб шо миллионы, кушая детей своих, ну или соседских, сорри, но так было, уповали на твоего Яхве.
вот за это я и пишу - шо нету никакого бога кроме винтовки и патрон(ов)
у меня, кстати, бабка и дед - наложили пару мешков обрезок с хлеба. вроде сами и не голодали, но....
вы понял, нет?
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24.12.2020 11:23 Ответить
Зараз Бутусов прочитає і все вирішить..
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22.12.2020 20:12 Ответить
Зранку закину
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22.12.2020 20:06 Ответить
Я давно закинув. Мобайл.
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22.12.2020 20:09 Ответить
У мене також. Просто є інше
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22.12.2020 20:12 Ответить
+
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23.12.2020 06:31 Ответить
Сегодня показали новую технику для "национальной" гвардии Украины. Не БМП и БТРы, а автозаки и минибумы. Зачем гвардии автозаки ?
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням запчастин для ремонту автомобілів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4455
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22.12.2020 20:10 Ответить
Для деокуппації Криму і ОРДЛО? Навряд
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22.12.2020 20:11 Ответить
На полицию и гвардию Авакяна почта столько же денег как и на целую Армию Украины. К слову в Крыму почти вся милиция предала украинцев. Российский регент Зеленский боится украинцев больше чем своего шефа. Похоже автозаки для украинцев помогать российским оккупантам.
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22.12.2020 20:17 Ответить
Кернес поста, зараз Аваков почне Харків до рук прибирати. Геповські бандюки "понесли невосполнимую утрату". Настав час Авакова - майбутнього прем'єра.
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22.12.2020 20:21 Ответить
Ты думаешь Авакову Кернес сильно мешал раньше?
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22.12.2020 22:24 Ответить
Не столько же, а больше. Неделю назад публиковали детально после того как Зеленая плесень хвасталась что это самый большой бюджет на безпеку за все года. На ментов бюджет больше чем на армию, но это уже не первый год, и не второй...
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23.12.2020 02:39 Ответить
ну как зачем?
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22.12.2020 20:47 Ответить
Будут катать тех, кто задает лишние вопросы.
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23.12.2020 10:12 Ответить
будут катать тех, кто задает лишние вопросы.
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23.12.2020 10:13 Ответить
"Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС" ..... пока российские "зеленые человечки" агента Зеленского грабят бюджет и налоги украинцев.
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22.12.2020 20:12 Ответить
Волонтеры, когда- нибудь, пойдут в отпуск ?
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22.12.2020 20:23 Ответить
а ты бы на их месте в отпуск уходил?
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22.12.2020 20:48 Ответить
это та Юсупова, которая на 1+1 "«Багаті теж плачуть»? Вроде та. Не буду я ей ничего кидать. Пусть продаст свою коллекцию платьев от Валентино и помогает.
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22.12.2020 20:45 Ответить
Правда?
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22.12.2020 21:21 Ответить
+
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22.12.2020 20:49 Ответить
Нехай волонтер опише що саме і на які машини потрібно. а то виходить сидить Петя і Вася в Селі довідка з нової машини продали дещо толкове і тут опа ПомогитеБогаради
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22.12.2020 21:06 Ответить
Селідові
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22.12.2020 21:07 Ответить
шнурки только проглажу
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22.12.2020 21:10 Ответить
позор!
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22.12.2020 21:25 Ответить
Помочь армии в 2014-2016 году это было святое дело. Получать такие просьбы в 2020 году это серьезный стимул задуматься о пользе военного переворота.
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22.12.2020 22:12 Ответить
Пусть попросит у мужа Бенядиктовой - он как раз жырную премию получил в 750 тыщ грн - как раз на все хватит!
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22.12.2020 22:29 Ответить
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМИ И МИЛЛИАРДЕРАМИ !!!
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22.12.2020 23:16 Ответить
 
 