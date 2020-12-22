Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения запчастей для ремонта автомобилей в воинских частях, находящихся в зоне ООС на Донбассе.
Об этом волонтер сообщила на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один пост о помощи и надо всем отдохнуть, но сейчас прошу помогите ребятам на передовую. Надо оплатить детали 13 тыс. и 17 тыс., отремонтировать авто 6 тыс.
Лекарство я куплю и у меня еще есть 9 тыс. На кабель мы собирали, два км, то ребята уже получили в Луганскую обл, еще в воскресенье оплатила лекарства 27 тыс, оплатила анализы воина 4 600 грн. и оплатили запчасти разведчикам 14 125 грн и на нужды 21 тыс, все чеки публикую.
Купила еще одеяла и лекарства, будем отправлять посылки на фронт. Завтра мы снова едем в Ирпенский госпиталь, каждую неделю мы туда ездим, отвезем раненым продукты, соки и много всего. Там лечатся 50 бойцов, 14 из них ампутанты. На передовой обстрелы, один воин погиб, трое были ранены. Поэтому прошу, помочь нашим защитникам перед праздниками. Мы дома, а они в холодных окопах", - написала Юсупова.
Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова
Пожалуйста, подождите...
Наші паркетні генерали, це **********, всі закінчували савецкі ву - пся крев, а так вже про таких кажуть поляки.
Ганьба гнидам!
в 32-33-х тоже "все видел боб" - ДА???
Как аукнится - так и откликнится.
"Время раскидивать камни, время собирать."©
и пойми - ты уповаешь на "бога", который, почитай, как свой же народец мучил и столько бед, тот же, если в таком масштабе и намеренно т.н. "холокост" - это че, чужой Бок, допустивший(пишут шо "слегка" преувел.) такое - поможет каким-то гоям(типо животным на двух ногах)? ну вот тебе пусть такое ссущество и "помогает".
ты бы понял отвращение, которое я щас испытываю - предки ползали перед раскрашенными досками, поедая детей и моля о помощи от ЭТОГО???
тьху!
а, и затопил весь мир - тю, пустяк какой - ДА??
У кожного свій бог. Але він один і у аіда, і Ноя. Всіх однаково любить і карає! І аіда і Ноя! Щоб вони самі про себе не думали.
Всіх однаково любить і карає!\\\\\\\\\
И Сралина "наказал"? Ах оставьте. Спорнул бы ты шо Сралин "в аду"(в каком?) если бы ставкой была - жизнь, против миллиарда евро?
А вот - хрен бы спорнул, вы, лицемеры, только языками щелкать можете, а в лес с волками - берете ружье, а не Пиплию(на выбор. Пиплию швыряете прочь, а ружье с патронами - ласково обнимаете.)
кому ты и че лепишь то?
И вообще - я ничего и не предлагал, просто негодую от лицемерия.
Вы, "верователи", из вас же даже 5% не читало Пиплии, а там много веселого - напр. как твой "бог" живьем разорвал 40+ детей из-за...... смеха. СМЕХА, Карл!! и еще попы воют шо "фсемыдетибошьи"
А Сталін іздох в калюжі своєї сечі, його рід закінчився. Це є кара? А чі божа, чі людська. Як кому подобається.
я те говорб шо миллионы, кушая детей своих, ну или соседских, сорри, но так было, уповали на твоего Яхве.
вот за это я и пишу - шо нету никакого бога кроме винтовки и патрон(ов)
у меня, кстати, бабка и дед - наложили пару мешков обрезок с хлеба. вроде сами и не голодали, но....
вы понял, нет?