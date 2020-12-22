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ЦИК назначила выборы нардепа в округе №50 на Донетчине, вместо сложившего полномочия Требушкина

ЦИК назначила выборы нардепа в округе №50 на Донетчине, вместо сложившего полномочия Требушкина

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область). Избранный в этом округе в 2019 году внефракционный народный депутат Руслан Требушкин по результатам прошедших местных выборов стал мэром г. Покровск, после чего сложил полномочия нардепа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В., избранного в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), по личному заявлению. Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, т.е. 27 января 2021 года.

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В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область). Народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87 сложил полномочия в связи с избранием мэром г. Надвирна.

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Мер це більш прибутковий бізнес ніж народний депутат))
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22.12.2020 20:23 Ответить
Замість риги славні даунбазці виберуть Ригу.
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22.12.2020 20:27 Ответить
А вместо сложившегося гепы когда?
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22.12.2020 20:46 Ответить
насколько понял - заключено куча контрактов, по которім чтобі не сесть - нужно подчищать хвосты - в лучшем случае до октября успеют.. а нет - пару лет в запасе есть - как с драной штепой - можно просто не явиться в суд и заседание перенесут неопределеное число раз и на оплаченный в полном обьеме срок
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22.12.2020 21:48 Ответить
По окргуі №87 (Івано-Франківська область) балотується Олена Самбул (Біленька), тобто - Маруся Звіробій.
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22.12.2020 21:48 Ответить
 
 