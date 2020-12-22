МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено
Министерство иностранных дел России сообщило 22 декабря об отправке в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) "300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии". Сообщение передано в комитет Совета безопасности ООН, указывает ведомство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Россия в рамках оказания содействия Банги (столица ЦАР. - Ред.) в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МИД России, для "отражения натиска НВФ (незаконных вооруженных формирований. - Ред.) задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии".
Напомним, французское издание Le Figaro 21 декабря со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги сообщило, что Россия направила в ЦАР несколько военных и тяжелую технику. Собеседник Би-Би-Си, близкий к миссии ООН в ЦАР на условиях анонимности рассказал, что российские военные прибыли в столицу страны Банги утром 20 декабря самолетом.
Казаги не уточнил точное количество военных, дату их прибытия и место пребывания, а представители Минобороны России не подтверждали, что в ЦАР прибыли военные из регулярных частей.
Замглавы МИД России Михаил Богданов 21 декабря сказал, что российские военные не участвуют в боевых действиях в ЦАР, там находятся российские военные инструкторы и "это не армия, не спецназовцы". Богданов подтвердил, что в ЦАР есть представительство Минобороны России, которое "не участвует в боевых действиях" и находится там в соответствии с международными соглашениями. Также в ЦАР есть российские офицеры, служащие в составе миротворческих сил ООН.
Le Figaro связывала приезд россиян с обострением ситуации в ЦАР. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента Франсуа Бозизе, что он отправился в сторону Банги с повстанческими вооруженными силами за неделю до президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. Партия Бозизе опровергла сообщение о любые попытки переворота. Однако, по данным BBC, в последние дни мятежникам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов недалеко от столицы и дороги, ведущие к Банги. Миротворцы сообщили, что наступление удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы.
До этого официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 230 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских.
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Странно шо мало инфо об этом радостном событии, если к счастью, это правда
во вторых-раися пишется с маленькой буквы х и окончанием "стан"
в третьих-какие на@уй цынки-у них там крокодилы некормлены сидят.
"срав.нить" несопоставимых челов? "гений" блин, тьху!
пытается копировать гитлера.вон и в антарктиду послал корыто с домиками
Такой небольшой штрих к череде очень полезных санкций.....
Ходят слухи, что их там помножили на 200. Всёх. Позавчера.
Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили. Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно. Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.
Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.
По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.
По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой. То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова, которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.
Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев. И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался. В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.
И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ. А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи. Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.
А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.
В любом случае, в Африке сегодня было показано, что это разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
эти триста уже опосля отправлены
Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
- Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
- А зачем?
- Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвешь на много больше!
-А зачем?
- Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьемы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
- А я вот, как видишь, и так лежу и ничего не делаю!
індивідума таємничої орієнтації Не канібала, а десь поруч, зовсім поруч,
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Selvestor Vivat
@S_vivat
Бойцов «Вагнера» разгромили в Африке. Вагнера громят в ЦАР, громят в Ливии, громят в Мозамбике, громят везде.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/boycov-vagnera-razgromili-v-car-1029910132
На березі африканської річки наїманець-вагнеровець мастурбує і розряджається в течію... Мимо проходить африканка і каже: - Російського містера за не великі гроші, я могла би задовольніти орально!
Він відповідає:
- Їди на куй, людожерка!