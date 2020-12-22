Разумков выступил против назначения Витренко и.о. министра без голосования в Верховной Раде
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает некорректным назначение Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики, после того, как парламент не поддержал эту кандидатуру.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой", – сказал председатель ВР в эфире одного из телеканалов.
Разумков также полагает, что "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначают исполняющим обязанности министра".
Разумков напомнил, что 17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", согласно которому премьер-министр обязуется в течение 30 дней после назначения исполняющего обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность. Если этого не произойдет в обусловленный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. При этом назначенный правительством и. о. министра может оставаться на этой должности длительное время, но без права участвовать в голосованиях Кабмина.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
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Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка Президента Зеленского, которая приведёт его к политическому фиаско в короткий срок.
В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.
Занавес..."
як вам?
Ото *авторитет * !?
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
чому був такий контракт, то вже інше питання..
хлопець чесно відпрацював,
і зараз гроші не взяв, а віддав у користування у бюджет
Конституція України. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Голвою Верховної Ради є Разумков...
Разумков очень сладкий, на мой взгляд. Тормозить- не тормозить, но вставлять палки в колёса и мелко гадить президенту , при этом сохраняя невинный вид, очень даже способен и , очевидно, что этим уже и занимается
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То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики,говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк,коршуны слетаются за последней добычей...
у хитрого рАзумкова питань не було,
а коли кишнули креатуру ахметки, воно відразу вилізло
посмотрим на сайт его центра
"Євроскептицизм ... "
"СН Намагається рухатись у всіх напрямках одночасно.. НАТО або Россія"..
...АБО...