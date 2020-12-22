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Кабмин (13507) Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков выступил против назначения Витренко и.о. министра без голосования в Верховной Раде

Разумков выступил против назначения Витренко и.о. министра без голосования в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает некорректным назначение Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики, после того, как парламент не поддержал эту кандидатуру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой", – сказал председатель ВР в эфире одного из телеканалов.

Разумков также полагает, что "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначают исполняющим обязанности министра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия

Разумков напомнил, что 17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", согласно которому премьер-министр обязуется в течение 30 дней после назначения исполняющего обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность. Если этого не произойдет в обусловленный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. При этом назначенный правительством и. о. министра может оставаться на этой должности длительное время, но без права участвовать в голосованиях Кабмина.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Витренко Рада не поддержала из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", - Разумков

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Топ комментарии
+8
Уж кто, кто, а этот улыбчивый скупщик краденного в этом знает толк.
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22.12.2020 20:32
+6
Сын у которого мама ярый сепаратист, стал министром в Украине. Это ненормально.
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22.12.2020 20:46
+6
вы неправ. вот даже интервью его Даниленко послушать - совершенно умный чувак, а с мамашей он и не жил толком.
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
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22.12.2020 20:49
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Уж кто, кто, а этот улыбчивый скупщик краденного в этом знает толк.
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22.12.2020 20:32 Ответить
Ви натякаєте, що Він "отжал" бізнес у ВАНОЇ? З чим тоді бабця залишилась? Капєц...
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22.12.2020 21:53 Ответить
Разумков о назначении Кабмином Витренко и.о. министра энергетики: Это не совсем корректно и не добавит эффективности - Цензор.НЕТ 478
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22.12.2020 20:35 Ответить
Но старший-Коломойский -приказал.Извиняется ростовщик -лыхвар.
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22.12.2020 20:35 Ответить
Опять путинский интерфакс суёт нос в дела Украины.
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22.12.2020 20:41 Ответить
О, відразу видно воспітаніє Гриценка.
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22.12.2020 20:42 Ответить
Разумков понимает , что это не карманный Шмыгаль, это не его решение- это ответка ОП и лично еРмака на как прокатили в Парламенте того вИтренко...
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22.12.2020 20:44 Ответить
Смешно наблюдать ,как загнанный осел мечется в агонии страха обнуления рейтинга.
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22.12.2020 20:45 Ответить
І щуку, тобто, Вітренка, кинули у ріку.
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22.12.2020 20:45 Ответить
Разумков,а провалля між вами з Зе зростає у геометричній прогресії. Ось що вже пишуть учорашні зелебоби: "Это назначение (Вітренко) стало вызовом ещё и Парламенту, который провалил голосование за назначение Витренко. Возникает резонный вопрос: и на*рена нам такой Парламент, если можно вообще не считаться с его решениями.

Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка Президента Зеленского, которая приведёт его к политическому фиаско в короткий срок.

В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.

Занавес..."
як вам?
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22.12.2020 20:45 Ответить
Автор Д.Співак
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22.12.2020 20:46 Ответить
Це той *прожоповський * блюдолиз ..що бекає на мертвячуковому каналі про кловунів ?
Ото *авторитет * !?
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22.12.2020 21:03 Ответить
Я ТВ не дивлюся, тому воно для мене, в любому випадку не "авторитет"
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22.12.2020 23:31 Ответить
Сын у которого мама ярый сепаратист, стал министром в Украине. Это ненормально.
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22.12.2020 20:46 Ответить
вы неправ. вот даже интервью его Даниленко послушать - совершенно умный чувак, а с мамашей он и не жил толком.
но нам же не дай вареников - а обосрать тех кому, о б*же, дали премию за разгром Грязьпрома....(к ним не подкатывали с жирными предложениями за слив дела? - )
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22.12.2020 20:49 Ответить
Может вы и правы, но требовать премии 170 млн, когда страна еле выживает изза ковида, вы считаете это нормально.
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22.12.2020 20:51 Ответить
такий був контракт при заході на посаду..
чому був такий контракт, то вже інше питання..
хлопець чесно відпрацював,
і зараз гроші не взяв, а віддав у користування у бюджет
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22.12.2020 22:56 Ответить
Ну если человек поспособствовал тому, что Украина у врага выиграла несколько миллиардов, то он имеет право на свою премию, так во всем цивилизованном мире, или вы хотите назначать такие должности людей типа Бойко, который готов еще доплачивать за такую должность, потому что просто украдет из бюджета миллиард или больше. Выбор за вами такой "жадный" профессионал, который приносит миллиарды, или "безсеребреник" Бойко, который у вас украдет миллиарды.
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22.12.2020 23:00 Ответить
амебов, ты дурак. Дети не несут ответственности за своих родителей. Особенно если с этим родителем он много десятилетий не поддерживает отношений.
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22.12.2020 21:15 Ответить
Тут как раз исключение из правил, как Гончаренко, например. Витренко знатно кацапов драл, 2 милиарда отсудил.
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22.12.2020 21:55 Ответить
конкурентик, не?)))
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22.12.2020 20:46 Ответить
С Витренко израильскому глисту пожирать Украину будет легче и веселее. Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России. / НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси .
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22.12.2020 20:56 Ответить
Странно, а причем тут зебил герус к витренко? Витренко с коболевым из убыточного в 2010-2014-х нафтогаза сделали сверх прибыльную компанию буквально за год. С 2016-го по 2019 нафтогаз самая прибыльная госкомпания страны. Но с началом зеленого турборежима нафтогаз, как и укроборонпром, как и энергоатом, стали сверхубыточными
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22.12.2020 21:18 Ответить
У Геруса и Витренко один хозяин-Коломойский/ Витренко-мародёр./ Битва за $25 миллионов на карман. Как топ-менеджеры "Нафтогаза" с премиями расставаться не хотели.-Коболеву и Витренко уже была выплачена премия .Коболеву 7,9 миллионов долл, а Витренко - 6 миллионов долл .Оставшаяся часть премии 25,6 миллионов долл.Успех в Стокгольме произошел благодаря нанятых за огромные деньги зарубежным юристам, а не Коболеву и Витренко. И благодаря поддержке Украины Западом (что записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины).Казалось бы, оба менеджера должны были постесняться напоминать о части премии. Но произошло обратное.Витренко стал требовать себе денег и пригрозил судом.
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22.12.2020 21:37 Ответить
Относительно прибыльности нафтогаза-напомните ,во сколько раз подорожал газ в гривнах для населения с 14 года? Только не надо про субсидии....
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22.12.2020 21:53 Ответить
Витренко и коболев сделали! Наши платёжки, и нас! Офигенно приятно, просто Super как. Такие заботливые мэны эти, рыночники, плюс-плюс к миллионным премиям, не гривневым. Всё для народа. Народ счастлив, наверное, безмерно. Так долго ждали рынок газа, прямо из хаба Дюссельдорфа и прочих левых схем доставки, температурного режима; народ сейчас выбирает утеплённые будки. Не заплатишь тариф ублюдочным жадным алчным руководителям нафтогаза столько, сколько им захочется, скажи своей квартире или дому- пока! Здравствуй, комуналка или барак. Отдай хрущовку назад. Витренко и коболев знают. Им мало. Коболев-орденоносец; витренко- скоро.С новым счастьем в новом году.
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22.12.2020 22:03 Ответить
Разумков просто красава В последнее время этот субъект говорит правильные вещи,держится в сторонке от всех скандалов,как бы он такой правильный,белый и пушистый Как бы он не оказался №1 в списке кандидатов на президентское кресло Как будто его тихонько,ненавязчиво к этому ведут Не знаю,может мне кажется,пойду перекрещусь,может поможет
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22.12.2020 20:56 Ответить
Если станешь перекрещиваться, то иди в ПЦУ
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22.12.2020 21:43 Ответить
А він і так сяде в те крісло... Коли Президент, з якоїсь причини, не зможе виконувать свої обов"язки, його обов"язки почне виконувать голова Верховної Ради
Конституція України. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

Голвою Верховної Ради є Разумков...
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22.12.2020 22:09 Ответить
Никогда не будет он президентом. Кто-то специально вливает ему эту сладкую ложь в уши. Разумков своим желанием всем нравится станет тормозом реформ. Тех, которые 'все по закону' якобы, мы видели уже -перевидели. Разумков ведёт некрасивую подковерную игру.
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22.12.2020 22:38 Ответить
Я не вижу у нас реформ,кроме одной-децентрализация И то там больше вопросов,чем ответов Но она туго,но как-то идёт А во всём остальном одни разговоры,а продвижения вперёд нет Никакая наша влада ни в каких реформах не заинтересована-так разумкову тормозить-то и нечего Ну это моё мнение,не знаю,может и неправ
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22.12.2020 23:05 Ответить
Ну что вы, реформируется армия, Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО . Просто мы не видим этого. Но это повышает наш уровень безопасности . Дороги делаются глобально. Все, конечно, очень медленно, идёт огромное противостояние, но все же что-то меняется.
Разумков очень сладкий, на мой взгляд. Тормозить- не тормозить, но вставлять палки в колёса и мелко гадить президенту , при этом сохраняя невинный вид, очень даже способен и , очевидно, что этим уже и занимается
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22.12.2020 23:17 Ответить
Дороги-это не реформа,да и строятся они как-то через одно место Правители и не скрывают,что берут деньги из ковидного фонда.Eщё интересно:вакцины нет,а план(график) по вакцинации уже есть У нас казна пуста,а мы дороги строим и ждём пока мвф подаст на пропитание-это ни в какие ворота не лезет.Ну то такэ
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22.12.2020 23:34 Ответить
Ковидный фонд- это просто рабочее название, а не строгое назначение, уже об этом говорили сто раз. Потом , мечта всех коррупционеров присосаться к какому -нибудь фонду и деньги распилить. Это просто тема такая, очевидный плюс - дороги- либо не замечать, либо нивелировать, объясняя, что якобы не на часи. А, по факту, наши дороги самые плохие в пост совке, в беларуси , молдове лучше, я уж молчу за страны Балтии. Это не реформа, но программа. Не строились бы дороги , кричали бы- где дороги. То , что есть план по вакцинации, в этом тоже нет 6ичего плохого. А, главное, антикоррупционные органы стали впервые реально независимыми. Это подтверждают все. Им никто не звонит и не перенаправляет в 'нужное русло', как это было раньше. Казна не пуста, все это сказки от 'крепких хозяйственников' опизежистов. Не только Украина, но и другие страны находятся в идеальном шторме, но наше положение хуже в разы тем, что все разворовано, больницы государственные- это просто частные лавочки главврачей и другого медперсонала для выкачивания из больных денег. Все хотят реформ якобы, но как только эти реформы начинают вводить, начинаются митинги от 'пострадавших'. Государство не может не брать налоги, при этом раздать всем по миллиону долларов , повысить зарплаты и пенсии. Согласна с вами, что делается мало, но не согласна, что ничего.
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23.12.2020 05:30 Ответить
Про реформу армии,хотелось бы по подробнее,может только вам таран с хомчаком ,доложил результаты? А те которые на виду, гос оборон заказ не выполнен полностью, остановлено практически перевооружение ВСУ, опять проблемы с формой и элементарными лекарствами в госпиталях.Практически за 2 года зеленой реформы зарплата в армии не увеличилась ни на копейку.Еще достижения зедебилов перечислять? Дороги ,делаются глобально? Цена км ,дороги по сравнению с 2019 годом выросла в 2 раза. Придуман маланский ход ,как деньги на строительство ,раздать своим. Загнать деньги на ковидный фонд ,а оттуда без тендеров и прозоро перегнать своим фирмам .Банда янека ,просто отдыхает!!!
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22.12.2020 23:38 Ответить
Разумков не может в зале зрады навести порядок. Даже тогда,когда там, примерно, плюс минус пятьдесят нардепов. Какой ужас. Под куполом ходят-бродят смартфонщики и кучкуются группировщики и им пофиг обсуждение законов, выступление как бы коллег на трибуне. Монобольшенство в первые дни, когда они попали в парламент, такие были примерные, как первоклассники,первый раз за партой. А затем "разогрелись", в обнимку с конвертами от тех, кому их голоса нужны для лоббирования своих законов. Регламент? У Разумкова он есть, и когда надо для супер заинтересованных: вернитесь в залу из коридора, прошу поддержать, Когда не интересен закон, то просто -голосуйте, тихим голосом и с пустыми глазами. Разумков- это такая же пешка, не офицер и не слон в шахматной игре нескольких олигархов.
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22.12.2020 23:45 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1341438026350772224 1 ч

То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики,говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк,коршуны слетаются за последней добычей...
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22.12.2020 20:57 Ответить
Так зеленский уже давно своему хозяину каломойше все лакомые скважены подарил и списал долги перед государством. Нехер было ходить на выборы по-приколу
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22.12.2020 21:21 Ответить
Тошнит уже от этого Разумкова. Интересно, кто его двигает в преемники Зеленского?
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22.12.2020 21:12 Ответить
Тот кто понял, что Зеленский уже отработанный материал и ему срочно надо искать замену.
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22.12.2020 21:17 Ответить
беня. "Повелитель ломбардов" - это вторая серия зеленского.
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22.12.2020 21:24 Ответить
Беня сьекономить на разумкове решил, сейчас не те времена))
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22.12.2020 21:51 Ответить
Если Кабмин имеет право назначить кого угодно и.о. министра то с каких делов он должен у Разумкова спрашивать? А вот то, что в ВРУ нет уже давно большинства Разумкова должно интересовать так как отсутствие коалиции является поводом для розпуска ВРУ
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22.12.2020 21:54 Ответить
Скоро большинство будет.50% зе бубуинов перебегут за деньги мертвечукв в жозп+юлька и майбахи.
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22.12.2020 23:43 Ответить
Если такое случится то и Разумкова они сольют, выберут себе другого, например мертвечука, а потом ЗЕ отправится в отставку, а мертвечук станет и.о. ПрезИдента
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23.12.2020 11:30 Ответить
Разумков разбушевался? План будет в ЗАЖОПУ А и Б - понаблюдаем.
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22.12.2020 21:55 Ответить
зашевелились зловонные ЗЕопарыши как перед смерть или как перед реваншем ?
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22.12.2020 21:56 Ответить
Мабуть зєлю злиють. Можливо і через рот мосійчучки.
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22.12.2020 21:58 Ответить
Да, плювати їм на Голоау ВР!
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22.12.2020 21:59 Ответить
Пауки в банке ... тьфу
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22.12.2020 22:04 Ответить
В цій ВР можна пропхати любого козла типа шкарлет на любого міністра звичайним кнопкодавством.Ви покарали хоч одного кнопкодава,так як посадали,хоч одного корупціонера.
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22.12.2020 22:14 Ответить
тобто коли ахметка завів через задні двері свою підлеглу буславець,
у хитрого рАзумкова питань не було,
а коли кишнули креатуру ахметки, воно відразу вилізло
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22.12.2020 23:00 Ответить
Алло, цензорята! Вопрос даже не в персоне Ветренко и не огромной премии а в том,что Зе-команда пох"рила Конституциюс его назначением - у нас Парламентско- президентская республика и кабмин президентский (назначенный монобольшинством) НЕ имеет права назначать даже ио особу, отклоненную Радой. Но нелох считает себя монархом и если бубочка хочет - его слуги сделают ему приятно, плюя на законы.
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22.12.2020 23:34 Ответить
А против ио. шестерки гудка богуславец он не выступил?😷
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23.12.2020 00:44 Ответить
А хто буде прислухатися до думки "зелених огірків" в Раді? Нехай тільки попробують "повиступати", залишаться без конвертів з грошима. Так що витруть цей "плювок в обличчя" і проголосують як потрібно.
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23.12.2020 08:13 Ответить
Не верю, что Разумков говорит это искренне.
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23.12.2020 09:47 Ответить
Думаете под дулом автомата он подмахнул Ахметову?
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23.12.2020 11:07 Ответить
Разумков, расписался в служениии Ахметову,мерзавец.
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23.12.2020 10:39 Ответить
Разумков отрабатывает,
посмотрим на сайт его центра
"Євроскептицизм ... "
"СН Намагається рухатись у всіх напрямках одночасно.. НАТО або Россія"..
...АБО...
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23.12.2020 11:36 Ответить
 
 