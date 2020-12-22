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Действие вакцины Pfizer против "британского" штамма COVID-19 проверяется, в случае необходимости ее можно адаптировать за 6 недель, - основатель BioNTech Сахин

Действие вакцины Pfizer против

Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель.

Об этом заявил основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

По его словам, разработанная совместно с Pfizer вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против мутировавшего штамма. Результаты испытаний ожидаются через две недели.

Он подчеркнул, что в случае необходимости компании могут "непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию". "Мы сможем предоставить новую вакцину в течение шести недель", - заявил Сахин.

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Он добавил, что у нового штамма, выявленного в Великобритании, есть девять мутаций, а не одна, как обычно.

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.

Также читайте: Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

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Топ комментарии
+2
А коли придумають від дурості і спаму?
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22.12.2020 20:55
+2
Фух, схоже, вакцини не буде ніколи. Дивимось серіал далі.
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22.12.2020 21:24
+2
Процесс и скорость зработки этой "вакцины" напоминает понос!😡
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22.12.2020 21:29
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Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель. Источник: https://censor.net/ru/n3238522\\\\\\\\

Тут Владимир Ильич бы прямо разразился громким многочасовым спичем как Гитлер в суде в 1924-м, тока шо прочитал. И наверное был бы прав)
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22.12.2020 20:50 Ответить
А когда придумают вакцину от корупции ?
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22.12.2020 20:52 Ответить
А коли придумають від дурості і спаму?
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22.12.2020 20:55 Ответить
Фух, схоже, вакцини не буде ніколи. Дивимось серіал далі.
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22.12.2020 21:24 Ответить
Процесс и скорость зработки этой "вакцины" напоминает понос!😡
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22.12.2020 21:29 Ответить
Разбалансировка пандемии: тот кто придумывает новые скилы для вакцины не успевает за тем кто " рожает" новые мутации для вируса - ровно на шесть недель.
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22.12.2020 21:35 Ответить
Все работают в связке.
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22.12.2020 21:42 Ответить
Мутокреативщики креативят креативнее.

Сейчас ребята из "группы вакцинации" пошурупят и вакцины обретут чудодественные способности ----- одомашнят блуждающий нерв, будут выращивать зубы у лысых, искривлять плоскостопие, а в редких случаях будут способны доставлять неудобства даже очень хорошим танцорам.
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22.12.2020 22:06 Ответить
))
Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 5513
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22.12.2020 22:49 Ответить
Ага... да...
Как раз для появления нового штама 6 недель и нужно...
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22.12.2020 22:50 Ответить
))
Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 4844
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22.12.2020 22:50 Ответить
На кону сотни миллиардов прибыли и заоблачные цены на акции. Будут врать напропалую.
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22.12.2020 23:28 Ответить
Владельцами частной компании BioNTech являются муж и жена турецкого происхождения миллиардеры Угур Шахин и Озлем Туречи.

Дія вакцини Pfizer проти "британського" штаму COVID-19 перевіряється, у разі необхідності її можна адаптувати за 6 тижнів, - засновник BioNTech Сахін - Цензор.НЕТ 1113
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22.12.2020 23:46 Ответить
Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer Все идет по заветам Билла Гейтса.
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23.12.2020 07:46 Ответить
 
 