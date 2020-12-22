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Донбасс (26950) потери (4270) перемирие (1509) Мендель (232)

С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель

С начала

Со времени установления режима прекращения огня на Донбассе украинская сторона понесла четыре боевые потери, 18 бойцов получили ранения, а в целом за год от боевых действий погибли 49 украинских военнослужащих.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время онлайн-встречи в Американской торговой палате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже сейчас больше четырех месяцев, как идет новый этап этого сплошного перемирия с 27 июля, и главное, что нам удалось сделать, - это сохранить жизни людей. Сейчас, за больше чем четыре месяца, есть 4 боевые потери, к сожалению, они есть, потому что происходят провокационные выстрелы с той стороны, и 18 человек были ранены", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента проинформировала, что за этот год всего было 49 боевых потерь, из которых четыре за четыре месяца "тишины", а 45 были за первые семь месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

Напомним, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия на применение огневых средств, в частности, снайперского оборудования, а также применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

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Топ комментарии
+18
должен быть повешен за сержанта Журавля !
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22.12.2020 21:22
+17
С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 8203
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22.12.2020 21:11
+16
От, цинічна мразота. "Сплошное перемирье" ім ВАЗеленського. 4 вбитих, 18 поранених і кожен день кацапські обстріли.
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22.12.2020 21:10
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С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 8203
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22.12.2020 21:11 Ответить
должен быть повешен за сержанта Журавля !
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22.12.2020 21:22 Ответить
Люто плюсую!!!
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22.12.2020 21:44 Ответить
+ проклят до седьмого колена
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22.12.2020 23:56 Ответить
сплошное недоразумение мендель, слово то какое нейтральное выдумали "боевые потери" а почему не погибшие??? а ты знаешь девушка , что те которые не могут принимать участие в боевых действиях физически т.е раненные контуженные покалеченные т.е выведенные из строя это тоже боевые потери. сплошное перемирие ? ну как же ... а откуда погибшие и раненные? это война девушка! сплошная война!!!!!
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22.12.2020 22:17 Ответить
13. почему я со своей семьей и мои родители-пенсионеры должны за счет своей зарплаты и пенсии кормить поить и танцевать предателей сепаров из лугандона??? и до каких пор это будет продолжаться???
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22.12.2020 22:20 Ответить
З "той сторони" ніхто прицільно не стріляє ,в загибелі винен рікошет !!!)))
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22.12.2020 21:04 Ответить
А это не Арестович должен озвучивать или речники ООС? Или они свежеобосравшись с военнослужашим умершим от интоксикации?
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22.12.2020 21:08 Ответить
От, цинічна мразота. "Сплошное перемирье" ім ВАЗеленського. 4 вбитих, 18 поранених і кожен день кацапські обстріли.
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22.12.2020 21:10 Ответить
пехота вовину доплату за не стреляй называет- за зраду
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22.12.2020 21:22 Ответить
Зверніть увагу, плісняві, кожну зраду чи зашквар подають з пафосом, як перемогу. Бо реальних перемог немає. Жодної. Самі зради та зашквари.
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22.12.2020 21:40 Ответить
Погоди. Это только то, что вопреки ЗЕленым предателям в СМИ просочилось.

Абсолютно невозможно даже примерно прикинуть, сколько убитых и раненых на самом деле кроется за "самоподрывами" и "не боевыми".
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23.12.2020 02:45 Ответить
Я желаю мандэль и ее шефу, чтобы их дети и близкие жили в таком же мире, где каждый день кого-то ранят или убивают
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22.12.2020 21:10 Ответить
Меня нет в Фейсбуке. Спросите у нее пожалуйста в какую категорию учли Журавля. Для меня это важно, очень.
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22.12.2020 21:12 Ответить
Не бойові-вмер від спраги !!
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22.12.2020 21:15 Ответить
Порушення правил техніки безпеки під час перемир'я. Скоріш за все так.
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22.12.2020 21:42 Ответить
Кто этой с@ке разрешил рот открыть? Дебил клован? Тогда понятно.
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22.12.2020 21:14 Ответить
С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 5051
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22.12.2020 21:16 Ответить
Имбицелино ти свідоме!!!! Тобі не здається слова з початку перемир'я і 4 бойові втрати трохи суперечать терміну перемир'я???
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22.12.2020 21:19 Ответить
от еще мендель не пиарилась на лжеперемирии от лжесцаря...
только 4 потери??? только? а то что в "сплошное перемирие" их ВООБЩЕ не должно быть!не???
и только 4 - это чьи-то дети или отцы детей... только 4 !!! ..............................!!!
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22.12.2020 21:20 Ответить
тут того орки слегка шумели делали дака дака да так неудачно что 2 е попали в рай по куйловски сама чёлка мелированая об сём закукарекала из луганды С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель - Цензор.НЕТ 6100
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22.12.2020 21:21 Ответить
От *****
Запхай собі те суцільне перемир'я в дупу.
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22.12.2020 21:22 Ответить
там занято айкосом но это не точно
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22.12.2020 21:23 Ответить
айкосом Зеленського ?
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22.12.2020 21:26 Ответить
ну да
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22.12.2020 21:28 Ответить
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22.12.2020 21:29 Ответить
Куда запихнуть хлебные, рождественские, школьные..... перемирия миротворцу?
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22.12.2020 21:52 Ответить
Нехай Мандєль передасть кловуну,що Голлівуд наближається.
Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 4706
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22.12.2020 21:31 Ответить
Наближається хоррор.Голлівуд ще таке не знімав!
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22.12.2020 21:45 Ответить
Це буде вже не про труси з гульфіком це про памперси.
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22.12.2020 22:05 Ответить
Тільки не варто винити у всьому пані Мендель! Її ля-ля-ля це тільки результат охмурення.
Баба є баба.
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22.12.2020 21:47 Ответить
Мендель - "..... идет новый этап этого сплошного перемирия....."

Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 8055
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22.12.2020 21:52 Ответить
А ты, СПЛОШНАЯ ДУРА понимаешь разницу , что такое раненный для отсчета вашего ЗЕленого " МИРА " и для его семьи - подели еще их на годы боевых и изобрази в сравнительной табличке как обратно геометрический спад потерь и ранений... Вова Лохдаун любит такие математические сравнения
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22.12.2020 22:03 Ответить
Від початку "суцільного перемир'я" на Донбасі - 4 бойові втрати, 18 поранених, - Мендель - Цензор.НЕТ 9480
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22.12.2020 22:30 Ответить
Їх на рассєі десятка два таких.
А що робити з 90% раборашистів з секти "кримнаш" ?
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22.12.2020 22:40 Ответить
Брешешь - морда жидовская, точно так же брешешь, как и клоун твой. Народ уже не верит вашим словам, хватит лапшу развешивать людям!!!
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22.12.2020 23:22 Ответить
Це затишшя перед бурею і на перемиріє Путлєр срать хотів, а нам потрібно бути на чеку, тут і без експертів видно , що кацапи готовлять якусь військову операцію накштал "залізний кулак" чищось таке.
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23.12.2020 00:03 Ответить
У Германії і Ссср з 39 по 41 "Переміріє" було?????
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23.12.2020 00:05 Ответить
перемирие - это страшная антикондитерская зрада.
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23.12.2020 03:52 Ответить
 
 