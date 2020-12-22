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вакцина (3777) Зеленский (19042) Макрон (1172)

Зеленский поблагодарил Макрона за помощь в ускоренном предоставлении Украине вакцины от коронавируса

Зеленский поблагодарил Макрона за помощь в ускоренном предоставлении Украине вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за готовность помочь в предоставлении Украине вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Спасибо Эмманюэль Макрон за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - написал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных инициатив.

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Зеленский поблагодарил Макрона за помощь в ускоренном предоставлении Украине вакцины от коронавируса 01

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Топ комментарии
+11
Макрон то в курсе?
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22.12.2020 21:55
+8
через Епіцентр???
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22.12.2020 21:54
+4
Обіцяти не означає женитись !!!)))
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22.12.2020 21:58
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через Епіцентр???
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22.12.2020 21:54 Ответить
Макрон то в курсе?
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22.12.2020 21:55 Ответить
Обіцяти не означає женитись !!!)))
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22.12.2020 21:58 Ответить
А я думала он Макрона поблагодарил за убитых вагнеровцев в ЦАР - нет их и нет проблемы с предательством Вовки...
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22.12.2020 21:58 Ответить
Сыграл бы лучше гимн в его честь, марсельезу например...На рояле
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22.12.2020 21:58 Ответить
там партитура сложная))))..
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22.12.2020 22:05 Ответить
оо. сектанты подтянулись. Вся прелесть то в том что в твоей пустой башке сыграли тем на что ты намекаешь.
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23.12.2020 08:51 Ответить
Бубочка як завжде видає бажане за дійсне !!))
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22.12.2020 22:00 Ответить
Подякував за "готовність допомогти " ???????????
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22.12.2020 22:01 Ответить
на феофанию выделили ящик?)
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22.12.2020 22:01 Ответить
Дякую за вакцину і потім відразу територіальна цілісність і незалежність. Це какбє дипломований юрист говорить. Що територіальна цілісність і незалежність залежать від вакцини???
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22.12.2020 22:02 Ответить
Букмекерам за ковзанку подякуй.Щедрі люди.Не рівня лохам,що купують людям ліки,апаратуру й засоби захисту.
Зеленський подякував Макрону за допомогу в прискореному наданні Україні вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9035
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22.12.2020 22:05 Ответить
Ні дебіло!!! Територіальна цілісність і вакцина від хвороби це зовсім інші речі. І ковід, як бактеріологічних зброя, через пів року перемутує. Даже без вакцини
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22.12.2020 22:06 Ответить
Макрона опять благодарит какое-то смешное микроно-микробо..
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22.12.2020 22:07 Ответить
зе-лох, кто его пустил заграницу клоуна
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22.12.2020 22:10 Ответить
Чмо зеленое рассазывает про ускоренное получение... а другой мудак открытым текстом заявляет, что выкцинацию только к 22 году до 50% доведут (может быть).
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22.12.2020 22:17 Ответить
про тер. целостность. Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. За высказались 305 сенаторов, против - 1.
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22.12.2020 22:23 Ответить
навряд чи Макрон взагалі пам'ятає, хто цей дурік. До тогож у Франції немає своєї вакцини, вони самі будуть купляти в США.
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22.12.2020 22:27 Ответить
какая страшная зрадуля.
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23.12.2020 03:54 Ответить
 
 