Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал"
Силовики хотят отправить замглавы ОП Татарова в СИЗО под залог в 10 млн грн., на Донбассе с начала перемирия - 4 погибших и 18 раненых, ФОПы пикетируют "95 квартал", в Москве восклицают "Слава Украине!" - главные новости Украины и мира 22 декабря.
Татарова хотят отправить в СИЗО
О планах арестовать замглавы ОП заявил директор НАБУ Артем Сытник. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что будут просить для Татарова содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога. Татаров в ответ заявил, что Сытник "заигрался". Меру пресечения Высший антикоррупционный суд выберет в четверг, 24 декабря.
По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Офис генпрокурора решил отменить свой же августовский указ о назначении исполняющим главы САП Максима Грищука. Накануне Грищук подписал ходатайство об аресте Татарова.
Потери на Донбассе
С начала "сплошного перемирия" на Донбассе, стартовавшего 27 июля, погибли 4 защитников Украины и получили ранения еще 18. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Всего за год на Донбассе погибли 49 военнослужащих, 45 из них - за первые 7 месяцев года.
Отец одного из погибших, морпеха Ярослава Журавля, хочет посадить президента Владимира Зеленского в тюрьму за гибель сына. Он добился того, что суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево.
Погибший морпех Ярослав Журавель
ФОПы берут "95 квартал" в осаду
В столице продолжаются протесты физлиц-предпринимателей. Активисты движения "SaveФОП" требуют отменить запланированный на январь локдаун. Они начали протест на Майдане Незалежности, прошли оттуда к Офису Президента на Банковой, а после отправились к дворцу "Украина", где сегодня выступает "95 квартал". "Зе, ответь за базар!" - призывают президента участники протеста.
Россия говорит, что почти достроила "Северный поток-2"
Окончено строительство сухопутной части газопровода, она готова к вводу в эксплуатацию, - сообщает "Газпром". Продолжается строительство газопровода в территориальных водах Германии, его сроки будут зависеть от погоды.
В Москве восклицают "Слава Украине!"
Украинский журналист Роман Цымбалюк записывал на улице интервью с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым. Проходившие мимо прохожие решили поддержать их восклицанием "Слава Украине!".
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Экономика / Мнения 22-дек, 17:239 2 331 0
Следите за руками.
Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".
Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?
Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.
"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...
ЭВРИКА!
Следите за руками.
Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019.
Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.
Ничего странного не заметили?
Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.
Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.
Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:
А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???
Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?
Наверное, от чувства природной скромности.
Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:
2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн
УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!
Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн
Победа исчезла...
А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" - цитирую - "без манипуляций и лжи".
Но не получилось. Почему?
На это ответил еще один классик харьковской политики - потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!
Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.
Андрей Рева
"Прийшли якось фопи на квартал в шерстяной одєждє ,а там мусора з *********** палочками стоят.І тішина..."
Вовочка профнепридатний, за 1,5 року його влади Україна опустилась на дно."
А де 2020???
А про 2020-й промовчав, бо:
2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн
https://antikor.com.ua/articles/427314-andrej_reva_gonite_debilov_iz_ofisa_prezidenta._poka_ne_pozdno