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Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал"

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду

Силовики хотят отправить замглавы ОП Татарова в СИЗО под залог в 10 млн грн., на Донбассе с начала перемирия - 4 погибших и 18 раненых, ФОПы пикетируют "95 квартал", в Москве восклицают "Слава Украине!" - главные новости Украины и мира 22 декабря.

Татарова хотят отправить в СИЗО

О планах арестовать замглавы ОП заявил директор НАБУ Артем Сытник. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что будут просить для Татарова содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога. Татаров в ответ заявил, что Сытник "заигрался". Меру пресечения Высший антикоррупционный суд выберет в четверг, 24 декабря.

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Офис генпрокурора решил отменить свой же августовский указ о назначении исполняющим главы САП Максима Грищука. Накануне Грищук подписал ходатайство об аресте Татарова.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 01

Потери на Донбассе

С начала "сплошного перемирия" на Донбассе, стартовавшего 27 июля, погибли 4 защитников Украины и получили ранения еще 18. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Всего за год на Донбассе погибли 49 военнослужащих, 45 из них - за первые 7 месяцев года.

Отец одного из погибших, морпеха Ярослава Журавля, хочет посадить президента Владимира Зеленского в тюрьму за гибель сына. Он добился того, что суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 02

Погибший морпех Ярослав Журавель

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 03Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 04

ФОПы берут "95 квартал" в осаду

В столице продолжаются протесты физлиц-предпринимателей. Активисты движения "SaveФОП" требуют отменить запланированный на январь локдаун. Они начали протест на Майдане Незалежности, прошли оттуда к Офису Президента на Банковой, а после отправились к дворцу "Украина", где сегодня выступает "95 квартал". "Зе, ответь за базар!" - призывают президента участники протеста.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 05
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 06
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду 95-й квартал 07

Россия говорит, что почти достроила "Северный поток-2"

Окончено строительство сухопутной части газопровода, она готова к вводу в эксплуатацию, - сообщает "Газпром". Продолжается строительство газопровода в территориальных водах Германии, его сроки будут зависеть от погоды.

В Москве восклицают "Слава Украине!"

Украинский журналист Роман Цымбалюк записывал на улице интервью с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым. Проходившие мимо прохожие решили поддержать их восклицанием "Слава Украине!".

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Топ комментарии
+18
Це за ваші податки касманавти авакава охороняють клоунів з 95 скотодвора.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2276
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22.12.2020 22:09
+16
Кажуть веселий концерт сьогодні.....

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1869
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22.12.2020 22:11
+16
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9871
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22.12.2020 22:13
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На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких застав !!!)))
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22.12.2020 22:02 Ответить
Гоните дебилов из Офиса президента. Пока не поздно
Экономика / Мнения 22-дек, 17:239 2 331 0

Следите за руками.

Посмотрел очередной видосик выдающегося теннисиста-пианиста современности об очередной "победе" зеленых над Украиной. На этот раз в виде "бюджета 2020".

Никак не мог понять: почему он такой веселый и радостный?

Вспомнил, что в последний раз такое выражение лица видел у наперсточника у железнодорожного вокзала в бурные девяностые, когда тот предлагал найти шарик под одним из трех пластмассовых стаканчиков.

"Что-то здесь не то" - сразу подумалось. "Где нас наё..., ой, обманывают!" Но где? Пересмотрел еще раз и...

ЭВРИКА!

Следите за руками.

Не моргнув глазом, президент Зеленский рассказывает о рекордном бюджете Министерства обороны на 2021 год. И для наглядности сравнивает его с показателями 2016 2017, 2018, 2019.

Отдельно отмечая, что бюджет Министерства обороны в 2019 году в размере 102 млрд грн - это бюджет года выборов. А вот в 2021 году финансирование Министерства обороны составит 117 млрд гривен.

Ничего странного не заметили?

Тогда еще раз. Повторяю: следите за руками.

Данные по 2016 - есть, за 2017 - есть, за 2018 - есть, за 2019 - тоже есть. Ну и в 2021 президент озвучил.

Так и хочется спросить, как это когда-то сделал покойный Геннадий Адольфович о скорой помощи:

А ГДЕ ЖЕ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ???

Почему господин президент, рассказывая стране о невиданном бюджете на национальную безопасность и оборону на 2021 год в сумме 267 млрд грн, умолчал о цифре бюджета Министерства обороны в 2020 году?

Наверное, от чувства природной скромности.

Ну что же, давайте поможем господину президенту. Итак бюджет Министерства обороны:

2020 - 118 012 998,1 млрд грн

2021 - 117 626 443,4 млрд грн

УРА !!!! ЭТО ПОБЕДА !!!

Но... Стоп! Это же МЕНЬШЕ на 386 554,7 млн грн

Победа исчезла...

А может ее просто не было? Может эта "победа" была лишь потому, что именно Вы, господин Президент, и занимаетесь манипуляциями? Хотя именно в этом видосике обещали рассказать о "победах" - цитирую - "без манипуляций и лжи".

Но не получилось. Почему?

На это ответил еще один классик харьковской политики - потому что "ТЕКСТЫ ПО дебильному написаны"!

Мораль: гоните дебилов из офиса президента. Пока не поздно.

Андрей Рева
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22.12.2020 22:04 Ответить
МО-117 лярд,,а 150 лярд,це кому, МВС??? )))
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22.12.2020 22:13 Ответить
Веселість та радісність Вовки ЗАВЖДИ співвимірюйте з набряклістю його ЗЕньок . Він радісний щей тому, що Марія Хуана скоро буда посаджена БЄнєю з Юлєю на приватзовнних землях Украіни - ЗАЖОПУ Ермака почали втілювати в життя РЕЗУЛЬТАТИ ВОВЧИНОГО ОПИТУВАННЯ - АГРОАХАМІЯ! (почали правда втілювати опитування з ВР для трьохсот ЗЕсранців) . Ліха ЗЕбіда початок!
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22.12.2020 22:20 Ответить
Зелена пліснява має відповісти за загибель Героя України Журавля !!!)))
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22.12.2020 22:06 Ответить
Це за ваші податки касманавти авакава охороняють клоунів з 95 скотодвора.

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2276
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22.12.2020 22:09 Ответить
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9871
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22.12.2020 22:13 Ответить
Медальки їм

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1539
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22.12.2020 22:14 Ответить
Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 6990
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22.12.2020 22:17 Ответить
Та пофиг. Главное, что не диктатора. Я б вообще разобрался, кто спонсирует этот "протест" с одинаковыми флажками. И повязал бы дестабилизаторов. Пецю с Вицей.
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22.12.2020 22:49 Ответить
та пофіг що ти там в"яжеш.
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22.12.2020 22:58 Ответить
Пофиг- проходи мимо. А то как в том анекдоте: "Я гналась за вами по всему миру, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
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22.12.2020 23:19 Ответить
Кажуть веселий концерт сьогодні.....

Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 1869
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22.12.2020 22:11 Ответить
Bellingcat: до сих пор не разобрались со сливом операции по вагнеровцам? Тогда мы идем к вам!
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22.12.2020 22:12 Ответить
Зебилы, а вы уже поняли, что рептилоиды с Байденом объединились против вас? Теперь берегите вашего Бубочку от укола вражьей вакциной. Только скрепный "Спутник", и только в Ростове.
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22.12.2020 22:18 Ответить
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 3950
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22.12.2020 22:22 Ответить
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9645
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22.12.2020 22:24 Ответить
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22.12.2020 22:27 Ответить
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
"Прийшли якось фопи на квартал в шерстяной одєждє ,а там мусора з *********** палочками стоят.І тішина..."
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22.12.2020 22:26 Ответить
Метро «Майдан Незалежності» заразГоловні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9209

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 966
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22.12.2020 22:27 Ответить
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 9375
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22.12.2020 22:30 Ответить
"Зеленський розписався під власним вироком:
Вовочка профнепридатний, за 1,5 року його влади Україна опустилась на дно."

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 606
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22.12.2020 22:36 Ответить
"На самое дно,самого глубокого ущелья!! Так випьем же за то...."!!!)))
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22.12.2020 22:39 Ответить


Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 6166
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22.12.2020 22:39 Ответить
Це перемога зебілів над Україною.
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22.12.2020 23:27 Ответить
Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 2286
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22.12.2020 22:41 Ответить
Це на випадок, якщо прийдеться втікати.
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22.12.2020 22:47 Ответить
В останньому відосику преЗедент похвалився, що в бюджеті на 2021 рік для Міністерства оборони виділена рекордна сума 117 млрд грн., і для підтвердження своїх слів навів порівняння 2016, 2017, 2018, 2019 роки.

А де 2020???
А про 2020-й промовчав, бо:

2020 - 118 012 998,1 млрд грн
2021 - 117 626 443,4 млрд грн

Головні новини 22 грудня: Татарова хочуть відправити у СІЗО, ФОПи взяли в облогу "95-й квартал" - Цензор.НЕТ 5737

https://antikor.com.ua/articles/427314-andrej_reva_gonite_debilov_iz_ofisa_prezidenta._poka_ne_pozdno
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22.12.2020 22:45 Ответить
З приводу новини "ФОПи взяли в облогу "95-й квартал". Вчора послухав коментар одного з учасників цієї акції. Зеленського вони *******, як і раніше. В усьому винен Порошенко. А вони певні, що якщо Зеленський їх почує, то безперечно виконає всі їх побажання. (от тільки кляті порохоботи запхали йому у вуха банани). А в чому ж суть вимог, чому в облозі вистава 95-ого. Вимога проста, Взяти ФОПи у команду 95-ого кварталу, щоб як і клоунам можна було б продовжувати працювати не зважаючи на різні карантини і локдауни і, як і 95-ому, не сплачувати податки. Адже ж ФОПи на це заслуговують. Чим вони гірші за клоунів? Вони добре розуміють, що клоуни, то найкращий в світі резерв керівного штату для України. Але ФОПи на це і не претендують. Просто урівняти права працівників 95-ого і ФОПів. Адже саме завдяки ФОПам Зеленський отримав 73% і ФОПи й досі, не зважаючи ні на яких порохоботів, вірять що Зеленський найдостойніший.
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23.12.2020 09:51 Ответить
 
 