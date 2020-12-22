Климкин о назначении Витренко и.о. министра в обход ВР: Пощечина принципам парламентской демократии, в ЕС и НАТО будут долго вспоминать нам этот пример

В европейской стране правительство не будет назначать временно исполняющим обязанности того, кто не прошел парламентское голосование.

Об этом пишет в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетики получили на свой день подарок в виде нового руководителя ведомства. Абсолютно безотносительно кандидатуры Витренко, у меня кстати есть опыт взаимодействия с ним на международном направлении, это пощечина принципам парламентской демократии. В любой европейской стране невозможно представить, что правительство назначает временно исполняющим обязанности того, кто не прошел парламентское голосование.

Последние недели все обсуждали конституционный кризис, на самом деле у нас тотальный институциональный кризис, а парламентско-президентская республика становится просто строкой в ​​Конституции. Это необходимо изменить.

Теперь нам долго будут вспоминать этот пример, когда мы в очередной раз будем рассказывать о "прогрессе демократии в Украине" и о готовности к следующим шагам в продвижении в НАТО и ЕС", - написал он.

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Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

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