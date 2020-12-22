Климкин о назначении Витренко и.о. министра в обход ВР: Пощечина принципам парламентской демократии, в ЕС и НАТО будут долго вспоминать нам этот пример
В европейской стране правительство не будет назначать временно исполняющим обязанности того, кто не прошел парламентское голосование.
Об этом пишет в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Энергетики получили на свой день подарок в виде нового руководителя ведомства. Абсолютно безотносительно кандидатуры Витренко, у меня кстати есть опыт взаимодействия с ним на международном направлении, это пощечина принципам парламентской демократии. В любой европейской стране невозможно представить, что правительство назначает временно исполняющим обязанности того, кто не прошел парламентское голосование.
Последние недели все обсуждали конституционный кризис, на самом деле у нас тотальный институциональный кризис, а парламентско-президентская республика становится просто строкой в Конституции. Это необходимо изменить.
Теперь нам долго будут вспоминать этот пример, когда мы в очередной раз будем рассказывать о "прогрессе демократии в Украине" и о готовности к следующим шагам в продвижении в НАТО и ЕС", - написал он.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Щойно його обнулили.
То може це державний переворот ?
Власне, примха - це лише один з варіантів, який пояснює поведінку президента і його оточення. Можливо, мова може йти про зобов'язання глави держави перед олігархічними кланами - справжніми авторами його успіху в якості телевізійного коміка і організаторами його перемоги на президентських виборах 2019 року. Можливо, у випадку зі Шкарлетом Зеленський сподівається знайти союзників серед проросійських депутатів з ОПЗЖ. Можливо, у випадку з Вітренком Зеленський вирішив, що ділові якості колишнього менеджера «Нафтогазу» врятують українську економіку від неминучих проблем, що треба якнайшвидше створювати умови для призначення Вітренка наступним головою уряду. Що, звичайно, є дуже наївним. Тому що першопричина проблем - не в Гончаруку або Шмигалі. І причина проблем буде не у Вітренку, якщо він стане прем'єр-міністром. Причина проблем - в самому Зеленському. Ну і, звичайно ж, в тих безвідповідальних мешканцях України, хто віддав йому свої голоси.
Але яке все це вже має значення, якщо колишній телевізійний комік раптово уявив, що держава - це він. А Українська держава - це ми з вами. І цю державу Зеленський разом зі своїм оточенням і при потуранні прихильників щодня знищує.
Нинішня Рада, це моношобла трускавецьких дилетантів.
Це самий непрофесійний і тупий парламент за всі, майже 30 років існування незалежної України.
выполняется заказ ***** на торможение движения на запад
Моментальное принятие законопроекта, голосование и подписание о том, что Генпрокурор может быть без юридического образования (чисто под Луценко) - тоже норма, это торжество парламентской демократии.
Не питаю иллюзий насчет блазня, его команды и Витренко в частности, но такие заявления "старой команды" - откровенное лицемерие. Климкин, почему ты не писал посты про Супрун и Луценко? Или про этих нам НАТО и ЕС ничего не сказало бы?