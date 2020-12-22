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Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин

Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин

Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.

Такой прогноз, с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий, озвучил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.

Эти три вакцины показывают такую ​​эффективность: Pfizer / BioNTech - 95%, Moderna - 94% и Astra Zeneсa - 70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Макрона за помощь в ускоренном предоставлении Украине вакцины от коронавируса

При этом первые две нуждаются ультра-холодном хранении, с температурным режимом от -20 до -60/-80°C, а третью можно хранить при температуре +2 ... + 8°C.

Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны. Это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.

"Вместе с тем, сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим - зависит от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а Astra Zeneca - 100 млн доз. Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил он.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

Также читайте: Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

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Топ комментарии
+21
по видом AstraZeneca получим sputnik v. хло уже все с британскими правыми популистами забрексит все перетер.
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22.12.2020 22:38
+20
эта бадяга имеет 70% эффективности только, плюс с ****** решила сотрудничать. второй сорт-не брак для абинепорошенко.
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22.12.2020 22:42
+9
Докерувались зебилы, что приходится теперь побираться.
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22.12.2020 22:45
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Правила форума Совет форумчан
по видом AstraZeneca получим sputnik v. хло уже все с британскими правыми популистами забрексит все перетер.
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22.12.2020 22:38 Ответить
С языка снял - будут пытаться впарить типа "комбинированную" вакцину. Этих руссо-промоутеров надо как-то метить..
https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5fd339559a79472047d94005
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22.12.2020 22:42 Ответить
Врут. У вакцины на самом деле 73%-ная эффективность.
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22.12.2020 23:31 Ответить
зато дороги у нас асхвальтированные !!!!!
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23.12.2020 02:34 Ответить
Лично для тебя привезут Новичек.
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23.12.2020 08:52 Ответить
Брехуны.
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22.12.2020 22:41 Ответить
Врут как дышат: Вакцина от Moderna может месяц храниться в обычном холодильнике и полгода при -20. У меня -18 в морозильнике, то есть пару месяцев запросто пролежит.
Напоминаю зебилам, что вас только 73%, а не 100%.
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22.12.2020 23:17 Ответить
73% от 30% спроможних голосувати
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23.12.2020 02:08 Ответить
эта бадяга имеет 70% эффективности только, плюс с ****** решила сотрудничать. второй сорт-не брак для абинепорошенко.
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22.12.2020 22:42 Ответить
Не так . Аби не 🐷параша !!!😆
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22.12.2020 22:48 Ответить
https://twitter.com/serhiikos

https://twitter.com/serhiikos Serhij https://twitter.com/serhiikos @serhiikos https://twitter.com/serhiikos/status/1341442430521004037 2 ч

Вакцини мають однаковий принцип - тільки у британців зроблена на основі людського ріновіруса, а російська на основі риновіруса шимпанзе. Дуже символічно.
На минулому тижні була новина, що уряд закуповує холодильне обладнання з параметрами чисто під Астразеніка та Спунтік (+2..+8С)
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22.12.2020 22:49 Ответить
Раджу прочитати на Главкомі інтерв'ю з лікарем з Ізраїлю Бріллем. Принципи різні.
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22.12.2020 23:09 Ответить
Вы наверное перепутали с Файзером или Модерной. А AZ и Спутник действительно идентичны. Вакцин по такой схеме разрабатываются десятки - ничего нового в этой технологии нет.
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23.12.2020 00:56 Ответить
Вообще-то наоборот. Аденовирус шимпанзе использовали британцы. И это правильно, так как к большинству человеческих аденовирусов у нас иммунитет, что снижает эффективность вакцины.
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23.12.2020 00:51 Ответить
а порошенка тобі персонально вколить іншу вакцину за твої заслуги
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22.12.2020 22:58 Ответить
шкода, що тобі трішки мозку не можна вколоть.
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22.12.2020 23:10 Ответить
хіба він є у тебе?
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22.12.2020 23:13 Ответить
в мене то він є, але мій тобі ніяк не допоможе)))
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22.12.2020 23:16 Ответить
та залиши собі свій кістний мізк, він мені без потреби
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22.12.2020 23:26 Ответить
Никогда дурак не признаёт , что он дурак!
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22.12.2020 23:51 Ответить
ах ви дівчатка...удвох за мене взялись . Ну нічого, я жінок поважаю та не буду вас ображати, хай вам щастить
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22.12.2020 23:54 Ответить
Есть хорошая народная мудрость - лучше синица в руках, чем журавль в небе!
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22.12.2020 22:59 Ответить
синица, а не гадюка от твоего ху*ла.
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22.12.2020 23:07 Ответить
Из яда гадюки делают лекарства...
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22.12.2020 23:12 Ответить
дада. на расее вообще яды-любимая тема. лечебный полоний, целебный новичек)))Вот иди и лечись, гандрюша.
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22.12.2020 23:13 Ответить
Если под видом британской вакцины украинцам предложат вот это фуфло, будет крупный скандал. Зебилы! Не нарывайтесь... нам этот новичек и даром не надо!
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22.12.2020 23:54 Ответить
Докерувались зебилы, что приходится теперь побираться.
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22.12.2020 22:45 Ответить
Сама типа потеряла за полтора года, а оно не причем. Так сбоку стояло.

Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5931
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22.12.2020 22:55 Ответить
читайте брєд в оригіналі...

Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6554
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22.12.2020 23:00 Ответить
Да не потрібно так переживать про вакцину.Вірус мутує і буде ця вакцина по руб відро .😆
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22.12.2020 22:45 Ответить
Тебе и вашего дерьма "Спутник" хватит. А все нормальные выпускают РНК вакцину.
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22.12.2020 22:48 Ответить
Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2037
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22.12.2020 22:46 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341434365134467072 3 ч

А вот так плавно, криворожское Чмо втюхивает нам рузьге вакцину!
Это жиж не бизнес на крови? Это жиж не шикалатная хвабрика?
Следующий этап вакцина от Астра и рузьге это одно и тоже!
Следите за руками

https://twitter.com/unian

https://twitter.com/unian unian @unian

https://twitter.com/unian https://twitter.com/unian



Україна найімовірніше отримає вакцину від виробника, який співпрацює з творцями російського Sputnik V
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22.12.2020 22:47 Ответить
"AstraZeneka 21-го декабря подписала меморандум о сотрудничестве с российскими разработчиками вакцины от коронавируса Sputnik V. "

Так що залишається тільки здогадуватися, яку вакцину може отримати Україна - європейську, або вакцину від свино-русов Sputnik V але з назвою Astra Zeneka.
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22.12.2020 22:52 Ответить
Ватани і малороси всі зроблять щеплення і амінь . Це лише на користь державі.😆
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22.12.2020 22:54 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341428902468722692 3 ч
МОЗ Зеленскага утвердил план вакцинации от Ковид!
Вакцина появится льготная, может быть, где-то в апреле, а вакцинация начинается с января. Чем прививать собираетесь, уроды?

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації. - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3159416-moz-zatverdiv-plan-vakcinacii-naselenna-vid-covid19.html
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22.12.2020 22:53 Ответить
січень-квітень 2021 року гониво.
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22.12.2020 22:56 Ответить
Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2440Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 8331
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22.12.2020 23:05 Ответить
ТО виходить, що нам на ті вакцини по-й!
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23.12.2020 15:37 Ответить
Імунітет зберігається, нехай, один рік. Вони збираються, за 2 роки, вакцинувати менше 50% населення країни.

Про яку вакцинацію базар?
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22.12.2020 22:55 Ответить
про вакцифуфляцію
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22.12.2020 23:02 Ответить
Вообще то Украина многое может и смогла бы если бы расстреливала государственных барыг и воров как китайцы своих проворовашихся чиновников.
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22.12.2020 22:55 Ответить
китайцы растреливают и им это не помогает, все равно появляются новые и воруют ...
это в голове должно быть ну и самосознание и патриотизм .... тут нужно воспитывать это а не карать последствия !
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22.12.2020 22:58 Ответить
- воспитывать угрозой смерти...
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22.12.2020 23:41 Ответить
Если расстрелы такой хороший эффект дают,то почему их приходится проводить регулярно? И почему страны без расстрелов живут лучше?
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23.12.2020 00:27 Ответить
Неужели у нас в Украине нет мощьностей что бы самим производить эту вакцину для себя и еще и для кого то ?
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22.12.2020 22:55 Ответить
Мощностя есть, только формулы нет... а она миллиарды стоит!
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22.12.2020 23:03 Ответить
та і формули є, але з тим, як в нас все звикли робити невистачить просто часу
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22.12.2020 23:07 Ответить
Є формула,та немає кому вкласти гроші в випробування,досліди,патентування,виробництво.
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22.12.2020 23:07 Ответить
Ліки ж експортуєм, значить можливість є...
Просто зубожілий півварениковий нарід обрав керівником зеленого розмовляючого папугу, бо пірря красиве, яскраве і смішний, а ще так красиво розповідав за повну каструлю вареників...
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22.12.2020 23:30 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1340954176747089921 21 дек.

Про стоимость вакцин от ковид-19 для стран Евросоюза.
Самая дорогая - 18 Є.
Интересно, а что за вакцины у нас по 200 $ пошли в предложениях?
Китай? Так он все равно не может так стоить.
Власть идет по принципу: чем больше сдохнет, тем нам легче?
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23.12.2020 00:05 Ответить
Все що завгодно - скоріш за все путенський спутнік, чи новачок, але за новою назвою, через Венесуелу...
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23.12.2020 09:51 Ответить
Интересно, сколько холодильников можно было купить в течение 9 месяцев за 67 млрд. грн.?
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22.12.2020 22:57 Ответить
у нас что нет заводов по холодильным установкам ? крио фирмы есть а холодильник проблема ?
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22.12.2020 22:59 Ответить
Зима на вулиці , можна підз'єкономить 😆
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22.12.2020 23:01 Ответить
у наших купить - так вообще, идеальный вариант
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22.12.2020 23:39 Ответить
ви думаєте, що зараз холодильники -60-80 так легко купить? Може це важче ніж ту кляту вакцину
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22.12.2020 23:05 Ответить
та понятно, тяжелее чем ничего не делать, по-любому
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22.12.2020 23:38 Ответить
ее ж отзывали как некачественную!

они сдурели?
З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9214
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22.12.2020 23:13 Ответить
ипал я такую вакцину... 70%...???? лучше ковидом переболеть..
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22.12.2020 23:21 Ответить
Это же забракованная оксфордская вакцина которая от отчаяния обратилась к кацапам.
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22.12.2020 23:30 Ответить
эффект аж Astra Zeneсa - 70%?? И на фиг такая вакцина нужна если она эффективна только на 70%. Пусть Зе и вся команда СЛУГ и Опзж колется этой фуфловакциной.
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22.12.2020 23:44 Ответить
70% эффективность, 30% - смертельный исход. Однозначно, Спутник5, перерасфасованный.
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23.12.2020 00:08 Ответить
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить. (с)
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23.12.2020 00:45 Ответить
кремлевский опарыш медведчук и его канал 112, уже начал пиарить эту вакцину....Значит не стоит ее покупать. Пусть эту срань вакцину колят сами себе.
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23.12.2020 01:19 Ответить
Так и знал, что нам будут втюхивать всякое фуфло, от которого негры отказались.
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23.12.2020 03:26 Ответить
Коліться нею самі. Там заявлена ефективність - 70%.
А фактична мабуть - не більше 50%.
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23.12.2020 05:02 Ответить
Вакцина от гриппа - это то же самое.Помогает с какой-то вероятностью.А вирус постоянно мутирует.Через полгода вакцины потеряют эффективность , как минимум вдвое и помогать будут тем , кто подцепил реликтовую версию вируса.На самом деле, какая-то надежда есть на пфайзер,поскольку там создали универсальную отмычку для вируса, но какие эффекты будут - пока сказать трудно.Так, что в 2021-22 году сегодняшние вакцины будут малоэффективны
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23.12.2020 06:04 Ответить
А что, могло быть как-то иначе? В первую очередь вакцинируют золотой миллиард. Остальные - в очередь, сукины дети!!
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23.12.2020 09:04 Ответить
Это та, от которой Европа и Америка отказались? Зебанда таки всучит украинцам какуюнить дрянь под видом вакцины.
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23.12.2020 09:31 Ответить
 
 