Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин
Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.
Такой прогноз, с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий, озвучил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.
Эти три вакцины показывают такую эффективность: Pfizer / BioNTech - 95%, Moderna - 94% и Astra Zeneсa - 70%.
При этом первые две нуждаются ультра-холодном хранении, с температурным режимом от -20 до -60/-80°C, а третью можно хранить при температуре +2 ... + 8°C.
Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны. Это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.
"Вместе с тем, сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим - зависит от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а Astra Zeneca - 100 млн доз. Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил он.
Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.
Пожалуйста, подождите...
https://www.rbc.ru/society/11/12/2020/5fd339559a79472047d94005
Напоминаю зебилам, что вас только 73%, а не 100%.
https://twitter.com/serhiikos Serhij https://twitter.com/serhiikos @serhiikos https://twitter.com/serhiikos/status/1341442430521004037 2 ч
Вакцини мають однаковий принцип - тільки у британців зроблена на основі людського ріновіруса, а російська на основі риновіруса шимпанзе. Дуже символічно.
На минулому тижні була новина, що уряд закуповує холодильне обладнання з параметрами чисто під Астразеніка та Спунтік (+2..+8С)
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341434365134467072 3 ч
А вот так плавно, криворожское Чмо втюхивает нам рузьге вакцину!
Это жиж не бизнес на крови? Это жиж не шикалатная хвабрика?
Следующий этап вакцина от Астра и рузьге это одно и тоже!
Следите за руками
https://twitter.com/unian
https://twitter.com/unian unian @unian
https://twitter.com/unian https://twitter.com/unian
Україна найімовірніше отримає вакцину від виробника, який співпрацює з творцями російського Sputnik V
Так що залишається тільки здогадуватися, яку вакцину може отримати Україна - європейську, або вакцину від свино-русов Sputnik V але з назвою Astra Zeneka.
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1341428902468722692 3 ч
МОЗ Зеленскага утвердил план вакцинации от Ковид!
Вакцина появится льготная, может быть, где-то в апреле, а вакцинация начинается с января. Чем прививать собираетесь, уроды?
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації. - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3159416-moz-zatverdiv-plan-vakcinacii-naselenna-vid-covid19.html
Про яку вакцинацію базар?
это в голове должно быть ну и самосознание и патриотизм .... тут нужно воспитывать это а не карать последствия !
Просто зубожілий півварениковий нарід обрав керівником зеленого розмовляючого папугу, бо пірря красиве, яскраве і смішний, а ще так красиво розповідав за повну каструлю вареників...
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1340954176747089921 21 дек.
Про стоимость вакцин от ковид-19 для стран Евросоюза.
Самая дорогая - 18 Є.
Интересно, а что за вакцины у нас по 200 $ пошли в предложениях?
Китай? Так он все равно не может так стоить.
Власть идет по принципу: чем больше сдохнет, тем нам легче?
они сдурели?
А фактична мабуть - не більше 50%.