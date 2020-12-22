Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин

Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.

Такой прогноз, с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий, озвучил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.

Эти три вакцины показывают такую ​​эффективность: Pfizer / BioNTech - 95%, Moderna - 94% и Astra Zeneсa - 70%.

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При этом первые две нуждаются ультра-холодном хранении, с температурным режимом от -20 до -60/-80°C, а третью можно хранить при температуре +2 ... + 8°C.

Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны. Это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.

"Вместе с тем, сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим - зависит от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а Astra Zeneca - 100 млн доз. Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил он.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

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