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Зеленский (19042) Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) Макрон (1172)

Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"

Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Значительное внимание во время разговора было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в рамках Нормандского формата.

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В свою очередь, Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутых в прошлом году в Париже.

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Топ комментарии
+9
Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
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22.12.2020 22:48
+5
Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
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22.12.2020 22:52
+5
Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
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22.12.2020 22:59
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Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
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22.12.2020 22:48 Ответить
Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
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22.12.2020 22:52 Ответить
Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
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22.12.2020 22:59 Ответить
САМЕ ЛІЧНО уХйло не заперечило розслідувань по Навальному , але потім про вішєнку на торті з С ТРУСАМИ взагалі промовчали (тобто оуХєлі) - Вова ти панімаєш во шо вляпалось?
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22.12.2020 23:03 Ответить
в нього не "авторитарна" влада, а "автокефальна", може точніше буде її назвать "мікроцефальна"
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23.12.2020 00:14 Ответить
Обидва хворих вкололися та порозмовляли по телефону про щось, кожний про своє мабуть, бо вони в важкому стані та мають з того ковіду явні розумові розлади
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22.12.2020 22:53 Ответить
По телефону не ґудуть джмілі😉. По телефону можна😂😂😎😂
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22.12.2020 22:55 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

Лавина инвестиций накрыла Украину!!! Количество прямых иностранных инвестиций за год правления Зеленскага уменьшилась в 20 раз
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22.12.2020 23:02 Ответить
ЛОХ
кто его пустил заграницу, это позор
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22.12.2020 23:03 Ответить
какая милая чушь!))
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22.12.2020 23:03 Ответить
Домовленності вже давно повинні були виконані.
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22.12.2020 23:04 Ответить
Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 1771
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22.12.2020 23:10 Ответить
Була така пісенька ПЛАЛА ХАТА ПАЛАЛА - її рімейк буде таким - ПАЛАЛА ВОВЧИНА СРАКА ПАЛАЛА ...
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22.12.2020 23:20 Ответить
"Устойчивый мир" - обычна подмена понятий. Фуфло для лохов от xерового пианиста. Эта хрень даже не предмет Минских и прочих предательских угод. Есть контроль территории и границы.
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22.12.2020 23:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1341498117196275713 17 мин

Алялярм!
Путен и Макрон обговорили вакцину...
Зеленскай - Франция готова помочь с вакциной!
Украина будет уничтожена биологическим оружием Мацковии.

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 1095

Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6210
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22.12.2020 23:56 Ответить
зелень со ставленником Рокфеллера обсудил "нормандский формат"... шакал побеседовал с орлом, так его и не увидев...
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23.12.2020 06:02 Ответить
 
 