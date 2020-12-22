Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Значительное внимание во время разговора было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в рамках Нормандского формата.

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В свою очередь, Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутых в прошлом году в Париже.