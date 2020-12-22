Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса

Военнослужащие Харьковского гарнизона не будут участвовать в церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщается на сайте Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 22 декабря военнослужащие принимали участие в репетиции церемонии прощания, поскольку на тот момент не было известно, что на ней не будут присутствовать первые лица государства. Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

Ранее, об участии курсантов ХНУВС в репетиции похорон Кернеса сообщил журналист Назаренко.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.