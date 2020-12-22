Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса
Военнослужащие Харьковского гарнизона не будут участвовать в церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом сообщается на сайте Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением Устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - говорится в сообщении.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко. ФОТО
Отмечается, что 22 декабря военнослужащие принимали участие в репетиции церемонии прощания, поскольку на тот момент не было известно, что на ней не будут присутствовать первые лица государства. Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.
Ранее, об участии курсантов ХНУВС в репетиции похорон Кернеса сообщил журналист Назаренко.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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- Героїв України;
- Героїв Радянського Союзу;
- Героїв Соціалістичної Праці;
- повних кавалерів ордена Слави, ордена Трудової Слави, ордена "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР";
- осіб, нагороджених чотирма і більше державними нагородами України або СРСР, чотирма і більше медалями "За відвагу", удостоєних цих державних нагород (звання) в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років або за участь у бойових діях;
- учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни;
- учасників бойових дій на території інших держав.
Почесний ескорт також віднаряджується в разі поховання осіб, в офіційних церемоніях яких беруть участь Президент України, Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України, а також у разі поховання на території України померлих (загиблих) військовослужбовців держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав."
Ти, перед тим, як верещать, ознайомся з "першоджерелом". При чому тут "наказ", якщо начальник гарнізону був зобов"язаний це зробить, згідно з вимогами Статуту. А він затверджений Законом України...
1. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298604
2. Про памятник https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298719
3. Вова-клоун и гепин отходняк https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5298702
Ну и многое другое...
Плюсы:
1) Внешнее сходство.
2) Самый центр Харькова - покойный обожал паскудить центр Харькова.
3) Остальные фигуры композиции могут символизировать горсовет и прочих участников "кооперативной схемы".
4) Фонтан.
5) Понятность и доступность.
В память Кушнарёва предлагали открыть библиотеку - можно ли представить себе поклонников Кернеса в библиотеке?.. Излишний для жителей лудшего города интеллектуализм привёл память Евгения Петровича к быстрому забвению.
Тогда как фонтан с обезьянами это именно то место, где почитатели гения новопочившего мэра всегда будут роиться у предмета своего поклонения буквально как мухи.
6) Для придания дополнительной реалистичности, и даже некоторого шарма, композиции можно "кронировать" охраняемые дубы в парке Шевченко и заасфальтировать у памятника круглосуточную парковку.
Минусы:
1) На новом памятнике можно будет отмыть, а на этом якобы уже нет.
Это легко поправимо.
Например, можно на пару лет завесить памятник щитами с надписью "реконструкция" (или "ХТМ", так привычнее) и выделить на неё деньги из горбюджета. Приоритетность реконструкции определить сразу после здания БТИ.
По "освоении" средств щиты можно убрать и считать памятник реконструированным.
Опять же всё очень даже в духе покойного - уверен, он бы поступил именно так.
я не хочу спорить с мнением и выбором Харьковчан , но для меня это в памяти осталось именно так:
а хнупс потому,по видимому что самая крупная в гарнизоне воинская часть,
- Уже по всему городу шныряют чёрные тонированные автобусы и джипы сопровождения с полицией впереди. Дорогие гости съезжаются в Харьков.
От тут би і взяти їх тепленькими, як робили в інших країнах.
Але хто ж їх візьме, коли при владі їхні лакеї?
С пары вертолетов - разрядить все "кассеты" "НУРС"ов. а потом дорасходовать из бортовых пулеметов боезапас, а потом развернуть борты и уже пусть стрелки работают, там патронов поболее будет, а потом, если есть - напалмом.
- везти кернеса на лафете с венками и ружейной пальбой как то не камильфо... .
Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто!
Земля налетіла на власну вісь!
Погасло Сонце (во, як темно за вікном!)!
Жах і Кінець Світу!
Но лучше бы сделали чучело крысы.
грабил терпил, а они ему .... ну вот как Песьков Пусину - прикольно усы щекочут то)
чертила гепка не читал же что русня отдала японцам остатки типо японских дидов, но это оказалось останками жертв ГУЛАГа. так и это говно загребут(в "аду" будет т.к. православно загребут, а не по Торе) в окружении Кушнарева и не пойми каких могил(писало тут шо возле типо боевиков Сралина, ага, да, того кому плюс минус 20-30 млн. = , Васька, пиши шо 5 млн., бумага стерпит)