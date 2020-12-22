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Колумбия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже и стала седьмой такой страной за 2020 год

Колумбия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже и стала седьмой такой страной за 2020 год

Власти Колумбии выслали из страны двух сотрудников российского посольства. Их заподозрили в шпионаже.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на колумбийские СМИ El Tiempo и W Radio, передает Цензор.НЕТ.

Одного из высланных дипломатов зовут Александр Паристов, второго - Александр Белоусов, пишет El Tiempo. W Radio утверждает, что Паристов работал на СВР, а Белоусов - на ГРУ.

Власти Колумбии заподозрили дипломатов в шпионаже. По информации El Tiempo, россияне вербовали информаторов в городе Кали на западе Колумбии и интересовались разработкой минеральных ресурсов страны. Они собирали сведения об электросетях, нефтяной инфраструктуре и гидроэлектростанциях страны, сообщает радиостанция Blu Radio. По данным Noticias RCN, в своей деятельности россияне использовали дроны.

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Глава миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов. Они покинули Колумбию 8 декабря. Эспиноса не назвал причину отъезда россиян, но ответил, что обстоятельств отъезда не позволят им вернуться в Колумбию в ближайшее время, сообщает Blu Radio.

МИД Колумбии заявил, что попросил двоих сотрудников посольства России покинуть страну из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ведомство также подтвердило, что в ответ Россия выслала двух колумбийских дипломатов.

По данным издания Semana, Россия ответила на высылку двух российских дипломатов зеркально, потребовав отъезда двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.

Россия пока не прокомментировала сообщения о взаимной высылке дипломатов.

Ранее в этом году российских дипломатов выслала Болгария, Австрия, Норвегия, Словакия, Чехия, Нидерланды. Во всех случаях Россия предпринимала зеркальные меры.

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Топ комментарии
+6
Гнать везде их сраной метлой
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22.12.2020 23:14
+5
А нашого Дєрьмака хтось вишле як українодипломатичну консерву рашистів?
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22.12.2020 23:14
+4
та ви шо, його ніяк неможна! його тут буде потрібно закопать, щоб хоч якась була користь з того добрива!
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22.12.2020 23:18
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А нашого Дєрьмака хтось вишле як українодипломатичну консерву рашистів?
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22.12.2020 23:14 Ответить
та ви шо, його ніяк неможна! його тут буде потрібно закопать, щоб хоч якась була користь з того добрива!
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22.12.2020 23:18 Ответить
Та що Ви таке пишете?! Хто ж при здоровому глузді й твердій пам'яті таке вчинить з кремлівською конзервою, 1 шт.?
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23.12.2020 01:14 Ответить
Гнать везде их сраной метлой
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22.12.2020 23:14 Ответить
хлопці, та які вони шпигуни? їхні шефи вимагають просто коксу збільшувати поставки у дипломатичних валізах, тому вони так закрутилися, що їх прийняли за шпигунів
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22.12.2020 23:16 Ответить
а москалі мабуть теж двох пиятиків спритно виженули, бо яка з них то користь у наркоторгівлі
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22.12.2020 23:21 Ответить
от кокса кацаперделей отключили, SVIFT на очереди...
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22.12.2020 23:24 Ответить
а когда до ЦАР доберется мода по высылке кацапошпиёнов?
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22.12.2020 23:26 Ответить
Это просто предрождественная уборка территории в Колумбии. Стало заметно чище.
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22.12.2020 23:31 Ответить
руских нужно высылать в цинках из-под снарядов.
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22.12.2020 23:40 Ответить
яка неспод1ванка...
там теж бендери?
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23.12.2020 00:48 Ответить
Los Banderos, chingada madre...
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23.12.2020 01:03 Ответить
То фігня, що вислали двох ослів... даруйте, віслюків... пардон, послів. Головно, щоб постачання "порошку натхнення" не припинялось!
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23.12.2020 01:09 Ответить
ЗА ТАКОЕ УБИВАЮТ, А ОНИ ВСЕ ОТПУСКАЮТ !!!
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23.12.2020 01:46 Ответить
Интересно: какой штат этих всех контор? Впечатление такое, что всего населения скоро не хватит, чтоб покрыть их потребности.
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23.12.2020 07:39 Ответить
уже как - flash mob такой себе выбрасывать старые вещи и высылать в конце года чекистов...
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23.12.2020 07:43 Ответить
Кожному кому не впадло пінають кацапських терористів і кілерів.
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23.12.2020 09:23 Ответить
Колумбія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві і стала сьомою такою країною за 2020 рік - Цензор.НЕТ 5345
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23.12.2020 10:32 Ответить
 
 