Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов
Сторона обвинения голословно заявляет о проделанной при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "титанической работе". В материалах дела есть указание на вдвое меньше экспертиз, чем заявлял прокурор, а материалов исследования "миллионов звонков" там вообще нет.
Об этом пишет в блоге защитник Андрея Антоненко адвокат Леонид Маслов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прокурор голословно заявил, что в деле было проведено 95 экспертиз. В обвинительном акте (раздел расходов на экспертизу) указано 47 экспертиз, одна из которых (основная идентификация Антоненко) пропущена. То есть, прокурор солгал о 95 экспертизах, ведь предъявил 48", - написал адвокат.
Также, по его словам, в материалах дела нет данных анализов, проведенных ФБР, нет английского оригинала вывода эксперта Айвона Бирча.
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Нет там и разрешения суда на проведение негласных следственных действий. А раз так, может оказаться, что эти действия проводили без разрешения суда, и тогда "все доказательства, полученные на основании этих постановлений (и производные от них) по принципу "ядовитого дерева" будут считаться недопустимыми. В частности, это разговоры господина Антоненко о "сокрытии" корпуса мины, наблюдение за лицами с целью получения эталонных видео, соответственно, все дальнейшие "экспертизы" и "анализы походки" не имеют доказательной силы", - отметил Маслов.
При этом в материалах дела есть информация, о которой прокуратура предпочитает умалчивать, добавил адвокат.
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"Прокурор не указал, что на роль Яны Дугарь готовили другое лицо, чьи фото, персональные данные, видео тайного наблюдения, номера телефонов по неизвестным причинам попали в дело, в частности, со сравнительными экспертизами роста, которые полностью опровергают соучастие Яны Дугарь", - отметил Маслов.
Кроме этого, по его словам, за подрывом машины Шеремета наблюдал человек в одежде с принтом на спине. Это зафиксировано на видео, предоставленном стороной обвинения. У Антоненко на это время есть алиби.
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Также среди материалов дела есть персональные данные публичных лиц, которые к этому делу не имеют никакого отношения, например, одесского активиста Сергея Стерненко.
"Эти данные, вероятно, использовались для незаконного сбора информации в отношении этих лиц. Все ходатайства следователей, определения следственных судей и некоторые сами трафики есть в распоряжении защиты", - предположил Маслов.
Пожалуйста, подождите...
1. "Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. Правоохоронці "втратили" у своїх зведеннях 9 кг порошку. "- Ця інформація розповсюджується ЗМІ вже цілих ДВА дні підряд..,
-Сам факт "втрати кокаїну" і те, що ні МВС, ні СБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура і "вусом не моргнули" та не порушили жодної кримінальної справи... не за фактом виявлення кокаїну... ні. А за фактом "пропажі" його частини... в правоохоронних органах!? - є прямим свідченням того, що згадані органи не лише кришують, але й самі є організаторами, учасниками, торгують (чи мають свою частку від злочинців) в наркобізнесі в Україні. Іншого пояснення, як самого факту "пропажі", так і не порушення справи за цим фактом - просто не існує в природі! Та й числельні випадки торгівлі "правоохоронців" наркотою - вже примелькалися в пресі
-А спробуйте взнати - куди дівається весь конфіскат любих товарів, до чиїх рук прилипає виручка від його роздрібної реалізації, .... скільки виручки від його реалізації і податків з названих магазинів реально отримує бюджет - не знайдете. Не знайдете НІЗАЩО! Але в любому містечку легенько можна знайти якщо не по десятку, то по кілька магазинів з реалізації конфіскату...
2. Фантастичне НЕвиконання плану доходів бюджету на протязі десяти місяців і "чудодійне" і одномоментне виконання всіх річних доходів в грудні - "план річних поступлень буде виконано"! - рапорт Уряду...
В принципі, такий варіант можливий - якщо держава за два останні місяці здатна наростити Обсяг ВВП країни на процентів так...20-25...
Але ж і в два останні місяці продовжується падіння ВВП...
-Про що це може свідчити ("звідки ж гроші Зін")?? Які варіанти пояснень цього "феномену" ?
-Варіант а) Якщо дійсно та реально виконано план поступлень, то це може бути ознакою подій червня-липня 2019 року - коли олігархи дійсно сплатили всі (чи більшість) податки з власних тіньових оборотів (і знизили вивід коштів в офшори - що підтверджується зміцненням курсу гривні та одномоментним зростом золото-валютних резервів-ЗВР), і понадплановими запозиченнями МінФіну. (але ж обсяг запозичень знизився - ніхто їм більше не вірить і все менше позичає). А відсутність урядового аналізу тіньового ринку і законодавчих ініціатив по його ліквідації чи звуженню - засвідчує, що українська економіка - далеко не "присмерті" - але методично та цілеспрямовано розграбовується... задля власного та безконтрольного і безкарного збагачення олігархів та політиків.... Бо одночасне зростання поступлень до бюджету, яке супроводжується зміцненням гривні і зростом золото-валютних резервів при постійно падаючій економіці - НЕ МОЖЛИВЕ навіть теоретично, якщо не викинути на ринок частину "невідомих", тіньових коштів! А якщо влада не розслідуватиме після цього джерел їх походження - то "вона в "курсі", а якщо тіньовиків і не каратиме, то вона ж і "в долі"...
Значить "демпфером" виступила тіньова економіка, яка під контролем влади та олігархів!!! Олігархи і їх маріонеткова влада "змобілізувалися" на ривок поступлень до бюджету...
Олігархи, як і влада добре ж розуміють, що повний крах фінансів держави, то є і їхній крах... і не лише бізнесовий, а й, можливо, і фізичний... Тобто, в України... не все втрачено, Україна - не банкрут. Просто потрібно негайно гнати цю погань в три шиї , або хоча безперервно та потужно її "пресувати" та викривати і нещадно критикувати (що я і роблю)
-Варіант б) що "ніякого виконання бюджету насправді немає, а "рапорт про виконання" є чергове окозамилювання та постійна брехня. Тоді - "зливай воду" ... -Україна повний банкрут.
-Але зміцнення гривні та зріст ЗВР НБУ - свідчать на користь варіанту "а"... Значить - могли би жити без жодних фінансових запозичень та потрясінь, якби ця влада згинула -"як роса на сонці", а олігархів, не дивлячись на їх "могутність" - привести до адекватності... При чому можна - дуже і дуже легенько знаючими і чесними урядовцями та людьми у всіх гілках влади ( чи виконанням рекомендацій її майбутніх високопрофесійних консультантів при наступній владі)
3. І самий ніби-то і незначний, але абсолютно характерний та типовий , приклад: -" "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень".
-Питання: -Скільки разів у рік масово вирублюють соснові дерева? - Вірно - Один і він завжди... в один сезон -передноворічний. Невже Лісгоспи, разом з правоохоронцями не здатні раз у рік поєднати зусилля для недопущення безконтрольності вирубки, чи задля недопущення безкарності вирубщиків??
-НЕ можуть.!!! Як і не можуть здійснити цього ж по відношенню до копачів бурштину, до видобутку і крадіжках нафти й газу, піску, гравію, титанових руд..., як і не можуть справитися з розбоєм НКРЕКП - Бо вони їх кришують, бо вони "в долі", як і з наркотиками. А не кришувавши і не будучи "в долі не могли б ставати "діамантовими прокурорами", міністрами, поліцейськими , суддями, політиками, губернатарами... не змогли б "вигрпавати" справи в судах, купляти посади в "єрмаків - зеленських")
Тобто, вершиною мафіозного "айсбергу" В Україні, нині є "єрмакі - зеленські". А чи не ті то ... "єрмакі - зеленські", які "ходять" під п'ятою Путіна при формуванні оборони Країни??? В яких хронічно "не вистачає" коштів ні на оборону, ні на боротьбу з ко-відом, ні на підвищення зарплат і пенсій, але... під кінець року одномоментно і раптово "знайшли" кошти, якими і закрили виконання бюджету?- Вони ж... Вони... субчики!
І не дивно на те, що журналісти, чисельність яких в Україні більш , ніж у ТИСЯЧУ РАЗІВ МЕНША, ніж "правоохоронців" всіх мастей... але саме вони здатні, вміють, можуть розслідувати самі запутані злочини проти держави та особи... А "правоохоронці" (чисельність яких в 4 рази перевищує європейські нормативи)- "чомусь" не здатні ні запобігти, ні розслідувати, ні покарати ... самі простенькі злочини! Правда, можуть, і розпутують, але якщо злочини здійснюються конкурентними, тобто "самодіяльними" угрупуваннями, тобто - непідконтрольними мафії угрупуваннями, або тими, які не сплачують "долі" в казну мафії, чи сплачував, але "брикнувся". Бо саме вони ("правоохоронці") всі злочини - кришують, а саме: - вони злочини організовують, вони є їх бенефіціарами та основними вигодоотримувачами , а разом з політичною владою і являють собою класичне ОЗУ, себто - МАФІЮ України!!!
ари чи юди
тут не отделаться. Самому надо вникать , обсуждать.
за свое мерзкое участие-выступление в презентации (звиздец термин для рапорта..))) следственных действий... ДО оглашения подозрения (отметая презумпцию невиновности) и ВО ВРЕМЯ следствия (отметая иные версии и иных подозреваемых), и наплевав на ТАЙНУ следствия....
все участники этого ШОУ должны понести наказания, именно за нарушения всех норм, Законов и процессуальных действий... и главное - за давление (своим присутствием и своими заявами на перепуганное следствие и на общественное мнение... и за то, что "следствие" потом было вынужденно подгонять "факты" или выдумывать на ходу "мотивы" под оту херню
з якого дива? яка політична цінність "вибраної жертви" для України?