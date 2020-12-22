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Новости Убийство Шеремета
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прокуратура (4927) Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)

Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Прокуратура соврала о

Сторона обвинения голословно заявляет о проделанной при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "титанической работе". В материалах дела есть указание на вдвое меньше экспертиз, чем заявлял прокурор, а материалов исследования "миллионов звонков" там вообще нет.

Об этом пишет в блоге защитник Андрея Антоненко адвокат Леонид Маслов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прокурор голословно заявил, что в деле было проведено 95 экспертиз. В обвинительном акте (раздел расходов на экспертизу) указано 47 экспертиз, одна из которых (основная идентификация Антоненко) пропущена. То есть, прокурор солгал о 95 экспертизах, ведь предъявил 48", - написал адвокат.

Также, по его словам, в материалах дела нет данных анализов, проведенных ФБР, нет английского оригинала вывода эксперта Айвона Бирча.

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Нет там и разрешения суда на проведение негласных следственных действий. А раз так, может оказаться, что эти действия проводили без разрешения суда, и тогда "все доказательства, полученные на основании этих постановлений (и производные от них) по принципу "ядовитого дерева" будут считаться недопустимыми. В частности, это разговоры господина Антоненко о "сокрытии" корпуса мины, наблюдение за лицами с целью получения эталонных видео, соответственно, все дальнейшие "экспертизы" и "анализы походки" не имеют доказательной силы", - отметил Маслов.

При этом в материалах дела есть информация, о которой прокуратура предпочитает умалчивать, добавил адвокат.

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"Прокурор не указал, что на роль Яны Дугарь готовили другое лицо, чьи фото, персональные данные, видео тайного наблюдения, номера телефонов по неизвестным причинам попали в дело, в частности, со сравнительными экспертизами роста, которые полностью опровергают соучастие Яны Дугарь", - отметил Маслов.

Кроме этого, по его словам, за подрывом машины Шеремета наблюдал человек в одежде с принтом на спине. Это зафиксировано на видео, предоставленном стороной обвинения. У Антоненко на это время есть алиби.

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Также среди материалов дела есть персональные данные публичных лиц, которые к этому делу не имеют никакого отношения, например, одесского активиста Сергея Стерненко.

"Эти данные, вероятно, использовались для незаконного сбора информации в отношении этих лиц. Все ходатайства следователей, определения следственных судей и некоторые сами трафики есть в распоряжении защиты", - предположил Маслов.

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Топ комментарии
+19
Дуже сподіваюся, що Антоненко СА вимушене ув'язнення таки отримає значну компенсацію за рішенням ЄСПЛ. Також отримають своє і ті, хто ліпив справу із лайна.
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22.12.2020 23:39
+13
При Организме все врут
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22.12.2020 23:17
+13
Бачите, вже визнають що то була не міна, а лише корпус від неї. Тобто, навчальний посібник.
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22.12.2020 23:18
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При Организме все врут
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22.12.2020 23:17 Ответить
Любимое занятие, а в конце скажут ...имеем право на ошибку... а лохи такие ...да, дааа, бееее, зеее!!!...
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23.12.2020 10:21 Ответить
Хочете докази того, що нинішня влада - ЄДИНЕ і добре організоване злочинне мафіозне Угрупування? Повністю, але і всеохватньо продемонструю ВСЬОГО на трьох і "різнокаліберних" прикладах:

1. "Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. Правоохоронці "втратили" у своїх зведеннях 9 кг порошку. "- Ця інформація розповсюджується ЗМІ вже цілих ДВА дні підряд..,

-Сам факт "втрати кокаїну" і те, що ні МВС, ні СБУ, ні ДБР, ні Генпрокуратура і "вусом не моргнули" та не порушили жодної кримінальної справи... не за фактом виявлення кокаїну... ні. А за фактом "пропажі" його частини... в правоохоронних органах!? - є прямим свідченням того, що згадані органи не лише кришують, але й самі є організаторами, учасниками, торгують (чи мають свою частку від злочинців) в наркобізнесі в Україні. Іншого пояснення, як самого факту "пропажі", так і не порушення справи за цим фактом - просто не існує в природі! Та й числельні випадки торгівлі "правоохоронців" наркотою - вже примелькалися в пресі

-А спробуйте взнати - куди дівається весь конфіскат любих товарів, до чиїх рук прилипає виручка від його роздрібної реалізації, .... скільки виручки від його реалізації і податків з названих магазинів реально отримує бюджет - не знайдете. Не знайдете НІЗАЩО! Але в любому містечку легенько можна знайти якщо не по десятку, то по кілька магазинів з реалізації конфіскату...

2. Фантастичне НЕвиконання плану доходів бюджету на протязі десяти місяців і "чудодійне" і одномоментне виконання всіх річних доходів в грудні - "план річних поступлень буде виконано"! - рапорт Уряду...

В принципі, такий варіант можливий - якщо держава за два останні місяці здатна наростити Обсяг ВВП країни на процентів так...20-25...

Але ж і в два останні місяці продовжується падіння ВВП...

-Про що це може свідчити ("звідки ж гроші Зін")?? Які варіанти пояснень цього "феномену" ?

-Варіант а) Якщо дійсно та реально виконано план поступлень, то це може бути ознакою подій червня-липня 2019 року - коли олігархи дійсно сплатили всі (чи більшість) податки з власних тіньових оборотів (і знизили вивід коштів в офшори - що підтверджується зміцненням курсу гривні та одномоментним зростом золото-валютних резервів-ЗВР), і понадплановими запозиченнями МінФіну. (але ж обсяг запозичень знизився - ніхто їм більше не вірить і все менше позичає). А відсутність урядового аналізу тіньового ринку і законодавчих ініціатив по його ліквідації чи звуженню - засвідчує, що українська економіка - далеко не "присмерті" - але методично та цілеспрямовано розграбовується... задля власного та безконтрольного і безкарного збагачення олігархів та політиків.... Бо одночасне зростання поступлень до бюджету, яке супроводжується зміцненням гривні і зростом золото-валютних резервів при постійно падаючій економіці - НЕ МОЖЛИВЕ навіть теоретично, якщо не викинути на ринок частину "невідомих", тіньових коштів! А якщо влада не розслідуватиме після цього джерел їх походження - то "вона в "курсі", а якщо тіньовиків і не каратиме, то вона ж і "в долі"...

Значить "демпфером" виступила тіньова економіка, яка під контролем влади та олігархів!!! Олігархи і їх маріонеткова влада "змобілізувалися" на ривок поступлень до бюджету...
Олігархи, як і влада добре ж розуміють, що повний крах фінансів держави, то є і їхній крах... і не лише бізнесовий, а й, можливо, і фізичний... Тобто, в України... не все втрачено, Україна - не банкрут. Просто потрібно негайно гнати цю погань в три шиї , або хоча безперервно та потужно її "пресувати" та викривати і нещадно критикувати (що я і роблю)

-Варіант б) що "ніякого виконання бюджету насправді немає, а "рапорт про виконання" є чергове окозамилювання та постійна брехня. Тоді - "зливай воду" ... -Україна повний банкрут.

-Але зміцнення гривні та зріст ЗВР НБУ - свідчать на користь варіанту "а"... Значить - могли би жити без жодних фінансових запозичень та потрясінь, якби ця влада згинула -"як роса на сонці", а олігархів, не дивлячись на їх "могутність" - привести до адекватності... При чому можна - дуже і дуже легенько знаючими і чесними урядовцями та людьми у всіх гілках влади ( чи виконанням рекомендацій її майбутніх високопрофесійних консультантів при наступній владі)

3. І самий ніби-то і незначний, але абсолютно характерний та типовий , приклад: -" "Новорічні браконьєри" вирубали на Чернігівщині понад 800 сосен на пів мільйона гривень".

-Питання: -Скільки разів у рік масово вирублюють соснові дерева? - Вірно - Один і він завжди... в один сезон -передноворічний. Невже Лісгоспи, разом з правоохоронцями не здатні раз у рік поєднати зусилля для недопущення безконтрольності вирубки, чи задля недопущення безкарності вирубщиків??

-НЕ можуть.!!! Як і не можуть здійснити цього ж по відношенню до копачів бурштину, до видобутку і крадіжках нафти й газу, піску, гравію, титанових руд..., як і не можуть справитися з розбоєм НКРЕКП - Бо вони їх кришують, бо вони "в долі", як і з наркотиками. А не кришувавши і не будучи "в долі не могли б ставати "діамантовими прокурорами", міністрами, поліцейськими , суддями, політиками, губернатарами... не змогли б "вигрпавати" справи в судах, купляти посади в "єрмаків - зеленських")

Тобто, вершиною мафіозного "айсбергу" В Україні, нині є "єрмакі - зеленські". А чи не ті то ... "єрмакі - зеленські", які "ходять" під п'ятою Путіна при формуванні оборони Країни??? В яких хронічно "не вистачає" коштів ні на оборону, ні на боротьбу з ко-відом, ні на підвищення зарплат і пенсій, але... під кінець року одномоментно і раптово "знайшли" кошти, якими і закрили виконання бюджету?- Вони ж... Вони... субчики!

І не дивно на те, що журналісти, чисельність яких в Україні більш , ніж у ТИСЯЧУ РАЗІВ МЕНША, ніж "правоохоронців" всіх мастей... але саме вони здатні, вміють, можуть розслідувати самі запутані злочини проти держави та особи... А "правоохоронці" (чисельність яких в 4 рази перевищує європейські нормативи)- "чомусь" не здатні ні запобігти, ні розслідувати, ні покарати ... самі простенькі злочини! Правда, можуть, і розпутують, але якщо злочини здійснюються конкурентними, тобто "самодіяльними" угрупуваннями, тобто - непідконтрольними мафії угрупуваннями, або тими, які не сплачують "долі" в казну мафії, чи сплачував, але "брикнувся". Бо саме вони ("правоохоронці") всі злочини - кришують, а саме: - вони злочини організовують, вони є їх бенефіціарами та основними вигодоотримувачами , а разом з політичною владою і являють собою класичне ОЗУ, себто - МАФІЮ України!!!
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23.12.2020 11:51 Ответить
Да спасибо, мне это все понятно. Тут в чем проблема, это ведь с какой стороны посмотреть, что бы лох развивался он должен страдать, потому если смотреть с позиции вселенского развития сознания то все идет по плану, по другому никак.
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23.12.2020 11:56 Ответить
Эх... А при ком не врали? При "Услышу каждого" ? Или при "Каждому солдату на передовой по 1000 гривень в день" ?
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23.12.2020 10:43 Ответить
Бачите, вже визнають що то була не міна, а лише корпус від неї. Тобто, навчальний посібник.
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22.12.2020 23:18 Ответить
Потребовался год...
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23.12.2020 10:22 Ответить
та недолугі прокурвори ніколи і не знають точно, що там про справах робиться, перекидають один одному з стола в шафу кейси і нічого не читають, бо не вміють і не хочуть
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22.12.2020 23:24 Ответить
Дуже сподіваюся, що Антоненко СА вимушене ув'язнення таки отримає значну компенсацію за рішенням ЄСПЛ. Також отримають своє і ті, хто ліпив справу із лайна.
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22.12.2020 23:39 Ответить
Компенсацію отримає, але не за рахунок "майстрів ліплення", які вийдуть сухими з води як і судді по Майдану.
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23.12.2020 07:21 Ответить
Правильно, за рахунок тих, хто за цих "майстрів" голосував. Звичайно і порохоботи теж заплатить. Але їм не буде так образливо, як зебілам.
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23.12.2020 09:05 Ответить
Порохобот ? Зеленобот ??? ЩО ти , млять , ліпиш цю маячню?? Судді , швидше , призначені Порохом , а чи ще Яником чи Ющем . І прокурори звідти.
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23.12.2020 09:47 Ответить
Ти коли щось коменткєш, вивчи тему спочатку. Судді не лвплять справу, а розглядають і виносять рішення. Ліплять справу слідчі і опери. Їх теж януковоч призначав?
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23.12.2020 10:06 Ответить
Держат твари невинного человека, им бы быстрее дело закрыть, чтоб зелёный мог с авакяном похвастаться, мол видите, как нашли мы убийц Паши Шеремета!
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22.12.2020 23:39 Ответить
За ворожого пропагандиста шеремета тримають за гратами невинного патріота, бо така політика теперішньої влади.
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23.12.2020 04:55 Ответить
А у нас как всегда не боевые потери https://www.vinnitsa.info/news/v-zoni-oos-zahynuv-vinnychanyn-yuriy-tret-yakov-v-misti-oholosyly-den-zhaloby.html В зоні ООС під час несення служби помер вінничанин Юрій Трет'яков. В місті оголосили День жалоби
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22.12.2020 23:45 Ответить
Зараз эрмак та шмаркля скажуть що це від передозування. Путін їх подтримує.
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23.12.2020 08:06 Ответить
95 квартал 95 экспертиз -магическое число 95 😲
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22.12.2020 23:49 Ответить
95-й квартал проти Дізель-шоу, як моська проти слона
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23.12.2020 04:58 Ответить
титаническая работа с 49 начинается?
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23.12.2020 03:56 Ответить
хто кого
ари чи юди
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23.12.2020 04:51 Ответить
Обманывают всю страну, и шьют белыми нитками дело. Рифмайстер к этому делу ни с боку, ни с припёку, он и не видел никогда Шеремета, и вряд-ли слышал о нём.
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23.12.2020 08:03 Ответить
Кому еще не ясно что под вывеской государства скрывается организованая шобла шарлатанов. И только до оснавания а затем....даст нам избавления но только в своей собственной громаде. А громады якось там договорятся на своем уровне . Перестановками
тут не отделаться. Самому надо вникать , обсуждать.
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23.12.2020 09:05 Ответить
неясно
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23.12.2020 10:06 Ответить
А є такі факти, щоб ця влада не брехала?
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23.12.2020 09:22 Ответить
и самую большую ответственность должен понести глист с булавой !!!
за свое мерзкое участие-выступление в презентации (звиздец термин для рапорта..))) следственных действий... ДО оглашения подозрения (отметая презумпцию невиновности) и ВО ВРЕМЯ следствия (отметая иные версии и иных подозреваемых), и наплевав на ТАЙНУ следствия....
все участники этого ШОУ должны понести наказания, именно за нарушения всех норм, Законов и процессуальных действий... и главное - за давление (своим присутствием и своими заявами на перепуганное следствие и на общественное мнение... и за то, что "следствие" потом было вынужденно подгонять "факты" или выдумывать на ходу "мотивы" под оту херню
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23.12.2020 09:29 Ответить
Ви тільки почитайте який стиль, яке натхнення у слідчих, це просто шедевр: "Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості до певних політичних переконань, ... вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Павла Шеремета". Тільки не зрозуміло як можна зробити "об"єктом уваги суспільства до своїх переконань" не заявляючи публічно про ці свої переконання? і чому нікому не потрібний Шеремет, в я кого і ідеології ніякої не було
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23.12.2020 10:28 Ответить
так! і метою всього отого було викликати заворушення в суспільстві і безлад в Державі (???)
з якого дива? яка політична цінність "вибраної жертви" для України?
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23.12.2020 10:40 Ответить
Може, Павло Шеремет був якимось символом , про який ніхто, окрім прокурорів, не знає? Тому з цією справою і носяться, як з іконою. Особисто я так не вважаю.
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23.12.2020 11:07 Ответить
Прокурор заявил про 95 экспертиз, перепутав это число с названием курирующей организации.
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23.12.2020 09:43 Ответить
О, вже Стерненка ліплять до справи. Чому Пороха до цих пір не приліпили? недопрацьовують. Бубочка буде незадоволений
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23.12.2020 10:17 Ответить
Всё с ними ясно. И давно. У х""ла в глазах видно: ему нравится когда смешивают с дерьмом патриотов. И петя, и вова с удовольствием ему в этом пытаются угодить. Потому что тут их цели совпадают. Ворью и жулью мешают честные смелые люди, которых не подкупить не испугать. Стерненко - списке оченьлогичен - на него тоже ничего нет, а посадить хочется. Но Стерненко это ещё мало... Они б с удовольствием и харьковских робин гудов прописали бы сюда и Семенченка, и любого, в стране кто громко говорит что они жулики.
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23.12.2020 10:49 Ответить
АФЕРИСТЫ!!! Работают в хучших традициях времен бЕРИЯ. Вот лошье наголосовало себе представителей! Только какого хрена должны страдать те, кто был категорически против?!!
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23.12.2020 11:01 Ответить
Всі питання до арестовича, він у цьому спєц.
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23.12.2020 11:23 Ответить
 
 