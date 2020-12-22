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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) водоснабжение (719) Аксенов (361) вода (918)

Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Строительство опреснительной установки в оккупированном Крыму стартует 1 января 2021 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По сути, сейчас идет проектирование, коллеги на "низком старте" стоят. С 1 января приступят к практическим работам", - заявил подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов в эфире провластного крымского телеканала "Крым24".

По его словам, примерный срок постройки опреснительной установки - от 14 до 15 месяцев. Он также добавил, что гарантированно можно будет сказать об отмене графика подачи воды в Симферополе только после введения в эксплуатацию этой опреснительной установки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

"Это худший вариант, если не будет осадков", - сообщил Сергей Аксенов.

Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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Топ комментарии
+10
Єдине, що можуть побудувати кацапи більш-менш схоже на опріснювальну станцію - це примітивний самогонний апарат, вірніше бульбулятор.
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22.12.2020 23:33
+6
Вообще-то все "великие" дела начинают с понедельника ... ( по старой традиции )
А тут сразу с 1-го января ! Вот как после 31-го из бани вернутся , так и пойдут сразу копать ... рогами землю .
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23.12.2020 00:12
+5
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5945
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22.12.2020 23:35
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Правила форума Совет форумчан
Єдине, що можуть побудувати кацапи більш-менш схоже на опріснювальну станцію - це примітивний самогонний апарат, вірніше бульбулятор.
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22.12.2020 23:33 Ответить
а фільтром зробити Новічок
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22.12.2020 23:45 Ответить
срок постройки опреснительной установки - от 14 до 15 месяцев.

воду увидят не все симферопольцы.....
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23.12.2020 02:26 Ответить
Ну будут выдавать 1 литр воды "гробовых" на одного умершего от жажды,что бы обмыть покойника и помянуть.Очередедность на усмотрение родных счастливого усопшего,умершего в Рассееи.
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23.12.2020 18:16 Ответить
В 00,30 мин
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23.12.2020 07:20 Ответить
Ну всё. Капец Крыму.
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22.12.2020 23:33 Ответить
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 23:34 Ответить
Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5945
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22.12.2020 23:35 Ответить
Урааааа............. хнык хнык......
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22.12.2020 23:36 Ответить
Это к кернесу на его стикс?
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22.12.2020 23:37 Ответить
та що вони там з бодуна побудують? якесь страхіття, а потім будуть до ООНа та червоного хресту скиглити, що їм нема чим вотку запивати та шмурдяк бодяжити для ху№лостану. Хай вже ліпше починають будувати після 20 травня, коли всі їх славетні свята закінчаться
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22.12.2020 23:42 Ответить
ну, я не подумав, що до того всі гроши вже встигнуть вкрасти, тобто це вже зовсім безнадійна справа
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22.12.2020 23:49 Ответить
старт строительства ОДНОГО завода от 60 лямов.... удачи) вот только плешивый заверил всех, что обойдется без этого - мол запасов воды доселе неизведанных там еще тьма-тьмущая... тоже удачи)
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22.12.2020 23:42 Ответить
И море загадят и пресной воды не будет..
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22.12.2020 23:44 Ответить
Дві радості в Криму буде - вакцина Космос й прісна вода замість каміння з неба
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22.12.2020 23:47 Ответить
каміння буде, з-під землі, коли їх трухане добряче з-за скважини, як було сто років тому
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22.12.2020 23:51 Ответить
Вообще-то все "великие" дела начинают с понедельника ... ( по старой традиции )
А тут сразу с 1-го января ! Вот как после 31-го из бани вернутся , так и пойдут сразу копать ... рогами землю .
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23.12.2020 00:12 Ответить
А яку воду вони будуть опріснювати в сімферополі? там вже море з'явилось?
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23.12.2020 00:19 Ответить
..из канализации
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23.12.2020 00:34 Ответить
Ну да, с 1 января, в 8:00. Та они пьют до 14-ого, а потом две недели похмелятся
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23.12.2020 00:37 Ответить
там п'ють до 23 лютого, щоб не переривати процес святкування, а там вже незабаром 8 березня та 1-9 травня
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23.12.2020 01:24 Ответить
Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 2508
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23.12.2020 00:50 Ответить
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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23.12.2020 02:34 Ответить
Ага, прямо з першого січня, як тільки рак на Ай-Петрі свисне.
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23.12.2020 02:40 Ответить
Ну зроблять пару цих опріснювальних установок, щоб постачати воду в елітні мікрорайони і на вілли чиновників та на дачі членів Єдиної Росії.... Але цілий Крим навряд чи зможуть забеспечувати водою, як це було при Україні....
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23.12.2020 03:09 Ответить
затраты на опреснительный завод достигнуть 2,5 млрд рублей... + ПОД ЗАВОД - ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (дополнительные затраты).
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23.12.2020 03:42 Ответить
буряты в опасности
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23.12.2020 04:58 Ответить
Слезы опреснять будут, бо - солоноватые на вкус.
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23.12.2020 07:35 Ответить
Кравчук пенсію перерахує в Крим, а Фокін буде дизель запускати. Діло в тому, що опріснення , а це, або опріснення дистиляцією, або фільтруванням потребує великої енергії, тому ця вода буде коштувати стільки скільки коштує бутильована вода, а це приблизно 33 000 окупаційних рейх рублів за 1 тону води. Тож нехай п'ють цю золоту воду "Путінку".
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23.12.2020 07:38 Ответить
Опреснительная установка в оккупированном Крыму нужна. Хотя опресненная вода не годится для употребления, от нее выпадают зубы, быстро лысеют и появляются всякие болезни. Но все равно опресненная вода нужна для технических целей. Например, ею служивые могут мыть сапоги, чтобы морская соль не разъедала кожу.
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23.12.2020 09:18 Ответить
Недавно крисчани втирали, що кацапи знайшли під Синім (Азовським) морем ціле море прісної води і кожному в будинок проведуть водопровод.
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23.12.2020 09:21 Ответить
А под тем морем пресной воды есть море водки, и в каждый дом проведут водкопровод.
А ещё ниже расположены пласты залежей закуси (закуски под водочку).
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23.12.2020 15:10 Ответить
Электроэнергию не Украина ли будет подавать?
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23.12.2020 12:14 Ответить
Путин популярно всем объяснил, что опреснять воду не очень рентабельно.
Так что если кому-то надо - он может себе опреснять.
А работы по строительству начнут - чего же не начать, если надо осваивать деньги.
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23.12.2020 15:14 Ответить
Лучше потратьте эти деньги на перевозку воды танкерами и выпотрошите ордынский бюджет - так быстрее будет достигнут конечный результат - бегство путинских банд из Крыма.
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23.12.2020 16:23 Ответить
Дорого и для сельского хозяйства все равно не хватит
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23.12.2020 16:56 Ответить
Сельское хозяйство там нафиг не нужно.
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23.12.2020 22:56 Ответить
І що, будуйте, це ваші проблеми.
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23.12.2020 16:56 Ответить
У день народження Степана Андрійовича Бандери))Може і його ім"ям назовуть?))
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23.12.2020 17:48 Ответить
за гепой пойдет))не хочет гоблин смотаться за салом в укру..мы тут его опресним сразу))
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23.12.2020 18:30 Ответить
Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5474
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23.12.2020 19:30 Ответить
наконец-то в Крыму перестанет пропадать почем зря моча!
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23.12.2020 20:09 Ответить
Строительство опреснительной установки в оккупированном Крыму стартует 1 января 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3238544

Опріснювальну установку в окупованому Криму почнуть будувати з 1 січня, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5602
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23.12.2020 22:35 Ответить
Ну что же, сделают, я в этом не сомневаюсь.
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23.12.2020 22:56 Ответить
 
 