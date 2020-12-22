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выборы (22669) Донбасс (26950) минские соглашения (3225) Разумков Дмитрий (1520)

Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков

Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков

Проведение местных выборов по украинским законам во временно оккупированных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день альтернативы "Минску" (Минским соглашениям - ред.) мы не видим. Я не уверен, что она появится в ближайшее время. Если говорить о местных выборах, давайте будем откровенны: любой план нужно выполнять пошагово, и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены первые пункты? Нет. Частично можно говорить об обмене, но он также не общеохватывающий.

Частично можно говорить о полной тишине на фронте, но также это не соответствует действительности на 100%. Так, за последние месяцы ситуация изменилась довольно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены на 100% мы не можем. Так же и отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий ", - сказал Разумков.

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Глава парламента отметил, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. А доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журалисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.

"По состоянию на сегодняшний день организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - резюмировал Разумков.

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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному

Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.

...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
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22.12.2020 23:49
+2
У зебуинов появился новый Мессия, который говорит правильные и актуальные вещи!


Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
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22.12.2020 23:50
+1
у нас новый капитан очевидность
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22.12.2020 23:51
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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному

Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.

...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
показать весь комментарий
22.12.2020 23:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9

https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9

https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9



Продовження ембарго - це питання національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, власних інвесторів.
Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську Федерацію.
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22.12.2020 23:59 Ответить
У зебуинов появился новый Мессия, который говорит правильные и актуальные вещи!


Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
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22.12.2020 23:50 Ответить
у нас новый капитан очевидность
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22.12.2020 23:51 Ответить
у нього рейтинг росте. у зелі падає.
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23.12.2020 00:16 Ответить
У сынка -предателя Разумкова один из самых низких рейтингов узнаваемости. Не помню точно, примерно 40% опрошенных на улице вообще не знают кто такой Разумков)) Оно и понятно, что внешне ,что в коммуникации Разумков классичекий "не рыба, ни мясо", простой обыватель не запоминает таких "рыбонек". Безликие фигуры могут собирать вокруг себя незначительный рост в определенные моменты - но это несерьезно. Вот проявится Разумков как политик тогда будем посмотреть. А пока это политическая фигура из морозилки, можно разморозить а можно и так оставить.
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23.12.2020 08:48 Ответить
Партия ОПЗЖ может всё, нужно только чтобы Слуги свистнули Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9585 .
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22.12.2020 23:57 Ответить
"Проведение местных выборов по украинским законам во временно оккупированных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно."
-от же шь какое оно умное! шоп мы без него делали ?! как бы мы без него жили !? .
Источник:https://censor.net/ru/n3238546
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22.12.2020 23:57 Ответить
прежде чем думать как организовать,нужно пошевелить ослиными мозгами - на)(уя ?
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23.12.2020 00:00 Ответить
Разумкову не позавидуешь - маска не поможет отстраниться от токсичных делишек Ермачной зажОПУ, а быть в политике чистеньким ох как чешется
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23.12.2020 00:12 Ответить
Вибори на Донбасі треба призначити на конкретну дату, АЛЕ одночасно скласти дорожню карту УМОВ для проведення виборів. Карт узгодити з пп. Меркель і Макроном, переслати Путіні і ЩОДЕННО нагадувати про хід виконання. Якщо РФ не буде виконувати умови дорожньої карти - оголошувати попередження і ЗВИНУВАТИТИ Путіна, що він зриває вибори, і відповідно дату виборів переносити. Тільки ТАК Україна зможе звинувачувати РФ в зриві виборів. Подумайте, це ЦІКАВІ пропозиції. Україна буде суб"єктом в цьому процесі.
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23.12.2020 00:18 Ответить
А может отказаться вообще от ОРДЛО. Тем более олигархам хватит и того что останется
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23.12.2020 01:58 Ответить
 
 