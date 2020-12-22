Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков
Проведение местных выборов по украинским законам во временно оккупированных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сегодняшний день альтернативы "Минску" (Минским соглашениям - ред.) мы не видим. Я не уверен, что она появится в ближайшее время. Если говорить о местных выборах, давайте будем откровенны: любой план нужно выполнять пошагово, и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены первые пункты? Нет. Частично можно говорить об обмене, но он также не общеохватывающий.
Частично можно говорить о полной тишине на фронте, но также это не соответствует действительности на 100%. Так, за последние месяцы ситуация изменилась довольно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены на 100% мы не можем. Так же и отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий ", - сказал Разумков.
Глава парламента отметил, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. А доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журалисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.
"По состоянию на сегодняшний день организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - резюмировал Разумков.
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Зеля вирішив торганути з нового року на крові по крупному
Володимир Омелян: Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2021 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
...Вже сьогодні на кордоні України зосереджено, за наявною інформацією, 1500 вантажних залізничних вагонів, зареєстрованих раніше за резидентами Російської Федерації, які готуються до в'їзду на територію України з 00 годин 1 січня 2021 року.
https://mobile.twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9
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Продовження ембарго - це питання національної безпеки, захисту інтересів України, власних громадян, власних виробників, власних інвесторів.
Спроби на рівні Кабінету міністрів відкрити ринок для російських товарів в існуючих умовах - свідома робота на Російську Федерацію.
Теперь нужно забыть про зеленского и на следующих выборах, голосовать за разумкова.
Как все просто!
-от же шь какое оно умное! шоп мы без него делали ?! как бы мы без него жили !? .
Источник:https://censor.net/ru/n3238546