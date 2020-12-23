Микитась о полете на чартере с Кличко: встретились в Неаполе, предложил лететь с нами

Скандальный застройщик Максим Микитась рассказал, как оказался в одном чартерном самолете с мэром Киева Виталием Кличко.

Свою версию о том, как все происходило в этом перелете Микитась озвучил в интервью Цензор.НЕТ.

"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев. Я в Неаполе находился вместе со своей женой на отдыхе. Тогда я там встретил Виталия Кличко. У него был перелет со стыковкой, а я предложил ему лететь с нами", - рассказал Микитась.

Всю шумиху вокруг этого полета он назвал "чистой воды манипуляцией" для подрыва репутации - своей и Кличко.

"Интересно, эта история имела бы такой же резонанс, если бы пересекли границу с Виталием на автомобиле? Уверен, что нет", - добавил Микитась.

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"Я и Виталий пришли в политику уже достаточно обеспеченными людьми. До прихода в политику я (уверен, что и он тоже) неоднократно осуществлял перелеты чартерными рейсами - легальные доходы позволяли. К слову, Виталий сам заплатил за перелет личными деньгами", - подчеркнул застройщик.

Микитась настаивает, что не получил благодаря этому перелету никаких преференций.

"Наивно думать, что за чартерный перелет в компании с мэром можно получить в собственность земельный участок в Киеве под застройку целого жилищного комплекса. Это просто смешно", - сказал он.

Полный текст интервью с Максимом Микитасем читайте здесь.

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Напомним, скандал с совместным перелетом Кличко и Микитася разгорелся осенью 2017 года. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что мэр столицы Виталий Кличко прилетел в Киев из Неаполя на одном чартерном рейсе с застройщиками Микитасем и Столаром. Информацию об этом проверяло НАПК. Кличко тогда заявлял, что совместный полет еще не означает, что он дружит с этими людьми.