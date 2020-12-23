Микитась о полете на чартере с Кличко: встретились в Неаполе, предложил лететь с нами
Скандальный застройщик Максим Микитась рассказал, как оказался в одном чартерном самолете с мэром Киева Виталием Кличко.
Свою версию о том, как все происходило в этом перелете Микитась озвучил в интервью Цензор.НЕТ.
"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев. Я в Неаполе находился вместе со своей женой на отдыхе. Тогда я там встретил Виталия Кличко. У него был перелет со стыковкой, а я предложил ему лететь с нами", - рассказал Микитась.
Всю шумиху вокруг этого полета он назвал "чистой воды манипуляцией" для подрыва репутации - своей и Кличко.
"Интересно, эта история имела бы такой же резонанс, если бы пересекли границу с Виталием на автомобиле? Уверен, что нет", - добавил Микитась.
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"Я и Виталий пришли в политику уже достаточно обеспеченными людьми. До прихода в политику я (уверен, что и он тоже) неоднократно осуществлял перелеты чартерными рейсами - легальные доходы позволяли. К слову, Виталий сам заплатил за перелет личными деньгами", - подчеркнул застройщик.
Микитась настаивает, что не получил благодаря этому перелету никаких преференций.
"Наивно думать, что за чартерный перелет в компании с мэром можно получить в собственность земельный участок в Киеве под застройку целого жилищного комплекса. Это просто смешно", - сказал он.
Полный текст интервью с Максимом Микитасем читайте здесь.
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Напомним, скандал с совместным перелетом Кличко и Микитася разгорелся осенью 2017 года. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что мэр столицы Виталий Кличко прилетел в Киев из Неаполя на одном чартерном рейсе с застройщиками Микитасем и Столаром. Информацию об этом проверяло НАПК. Кличко тогда заявлял, что совместный полет еще не означает, что он дружит с этими людьми.
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"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев Источник: https://censor.net/ru/n3238547
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Кеша, Кличко платил за себя.
И от чего ж ты так устал?
ты читай то,что написано.нечего выдавать свои фантазии за общественное мнение.
можно подумать ты на своей расейке ни разу с соседом-ворюгой не ездил в одной маршрутке
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Для особливо пахнущих -
Не по Европе, а только ИЗ ЕВРОПЫ в Киев.
Мой самый главный человек
Благословляю ту случайность
И благодарен ей навек
Представить страшно мне теперь
Что я не ту открыл бы дверь
Другой бы улицей прошёл
Тебя не встретил не нашёл
В.Мулерман спеціально для В.Кличка і Микитася пісня "Случайность"