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Кличко (4455) чартер (29) Микитась (153)

Микитась о полете на чартере с Кличко: встретились в Неаполе, предложил лететь с нами

Микитась о полете на чартере с Кличко: встретились в Неаполе, предложил лететь с нами

Скандальный застройщик Максим Микитась рассказал, как оказался в одном чартерном самолете с мэром Киева Виталием Кличко.

Свою версию о том, как все происходило в этом перелете Микитась озвучил в интервью Цензор.НЕТ.

"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев. Я в Неаполе находился вместе со своей женой на отдыхе. Тогда я там встретил Виталия Кличко. У него был перелет со стыковкой, а я предложил ему лететь с нами", - рассказал Микитась.

Всю шумиху вокруг этого полета он назвал "чистой воды манипуляцией" для подрыва репутации - своей и Кличко.

"Интересно, эта история имела бы такой же резонанс, если бы пересекли границу с Виталием на автомобиле? Уверен, что нет", - добавил Микитась.

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"Я и Виталий пришли в политику уже достаточно обеспеченными людьми. До прихода в политику я (уверен, что и он тоже) неоднократно осуществлял перелеты чартерными рейсами - легальные доходы позволяли. К слову, Виталий сам заплатил за перелет личными деньгами", - подчеркнул застройщик.

Микитась настаивает, что не получил благодаря этому перелету никаких преференций.

"Наивно думать, что за чартерный перелет в компании с мэром можно получить в собственность земельный участок в Киеве под застройку целого жилищного комплекса. Это просто смешно", - сказал он.

Полный текст интервью с Максимом Микитасем читайте здесь.

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Напомним, скандал с совместным перелетом Кличко и Микитася разгорелся осенью 2017 года. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что мэр столицы Виталий Кличко прилетел в Киев из Неаполя на одном чартерном рейсе с застройщиками Микитасем и Столаром. Информацию об этом проверяло НАПК. Кличко тогда заявлял, что совместный полет еще не означает, что он дружит с этими людьми.

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Топ комментарии
+6
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником. Чисто случайно на дороге встретили. В любой нормальной стране такой мэр-коррупционер подал бы отставку.
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23.12.2020 00:33
+4
Про "чорні" справи київських чиновників за наш рахунок ніхто до цих пір не знав - але всі здогадувались,тепер усі знаємо і здогадуємось - що їм за це нічого не буде.
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23.12.2020 00:17
+3
Микитась - предложил лететь Кличко с нами. За перелет платил Кличко.
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23.12.2020 00:13
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Микитась - предложил лететь Кличко с нами. За перелет платил Кличко.
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23.12.2020 00:13 Ответить
вони туди літали вчитися, як долати землетруси та виверження вулканів мабуть, так і зустрілися їх спільні інтереси
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23.12.2020 00:18 Ответить
Для особливо пахнущих тимох -

"За рубеж я с ним не летал, а перелет был в действительности из Неаполя в Киев Источник: https://censor.net/ru/n3238547
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23.12.2020 13:34 Ответить
За перелет платил Кличко.
===
Кеша, Кличко платил за себя.
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23.12.2020 13:32 Ответить
Про "чорні" справи київських чиновників за наш рахунок ніхто до цих пір не знав - але всі здогадувались,тепер усі знаємо і здогадуємось - що їм за це нічого не буде.
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23.12.2020 00:17 Ответить
так і було завжди, а "многіє знанія дают многіє пєчалі"
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23.12.2020 00:22 Ответить
"на отдыхе в Неаполе..."
И от чего ж ты так устал?
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23.12.2020 00:32 Ответить
Есть возможность, почему нет? Зависть гложет? Ну только помни, что сейчас у Микитася уже нет возможности слетать в Неаполь.
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23.12.2020 00:51 Ответить
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником. Чисто случайно на дороге встретили. В любой нормальной стране такой мэр-коррупционер подал бы отставку.
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23.12.2020 00:33 Ответить
но не педалик....чего только его компания КАН стоит
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23.12.2020 00:36 Ответить
КАН не его компания
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23.12.2020 02:11 Ответить
И не Никонова.
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23.12.2020 05:01 Ответить
кацапа,не летает,а возвращается из европы .авиастопом.бла-бла-лёт.
ты читай то,что написано.нечего выдавать свои фантазии за общественное мнение.
можно подумать ты на своей расейке ни разу с соседом-ворюгой не ездил в одной маршрутке
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23.12.2020 09:13 Ответить
Мэр Киева летает по Европе с застройщиком-мошенником.
==
Для особливо пахнущих -

Не по Европе, а только ИЗ ЕВРОПЫ в Киев.
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23.12.2020 13:36 Ответить
Просто подбросил знакомого до дома - все нормально, расходимся.
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23.12.2020 00:36 Ответить
Подбросил знакомого за счет знакомого. От же ж хитрая ж0п@
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23.12.2020 10:37 Ответить
Совершенно случайно...
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23.12.2020 07:45 Ответить
А во время полета, совершенно случайно, речь зашла о реконструкции Шулявского моста в Киеве
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23.12.2020 07:52 Ответить
А мы случайно повстречались
Мой самый главный человек
Благословляю ту случайность
И благодарен ей навек

Представить страшно мне теперь
Что я не ту открыл бы дверь
Другой бы улицей прошёл
Тебя не встретил не нашёл
В.Мулерман спеціально для В.Кличка і Микитася пісня "Случайность"
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23.12.2020 08:28 Ответить
А пуканов то набежало...Да всё теперь впустую тужитесь.
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23.12.2020 13:38 Ответить
 
 