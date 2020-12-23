Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники

В оккупированном Россией Крыму минимум 25 украинских сайтов заблокированы полностью. Еще 5 интернет-ресурсов заблокированы частично.

Об этом свидетельствует мониторинг Крымской правозащитной группы, информирует Цензор.НЕТ.

Основная часть заблокированных сайтов — популярные украинские онлайн-медиа. Согласно результатам исследования, минимум 11 провайдеров в 8 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 20 украинских медиа. Это сайты Укринформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, некоторые провайдеры блокируют еще 5 украинских сайтов. Так, сайты Главком, 5 канал, 112 канал, Депо недоступны у девяти из одиннадцати провайдеров. Сайт прокуратуры АРК и г. Севастополь недоступен у одного провайдера из одиннадцати.

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Проверку доступности сайтов мониторы провели в ноябре — декабре 2020 года с помощью сетей 11 разных провайдеров в 8 крымских населенных пунктах (Белогорск, Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Феодосия).

На скриншоте - сообщение симферопольского провайдера КСТ о блокировании сайта Цензор.НЕТ. Скриншот сделан в декабре 2020 года