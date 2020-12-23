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Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники

Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники

В оккупированном Россией Крыму минимум 25 украинских сайтов заблокированы полностью. Еще 5 интернет-ресурсов заблокированы частично.

Об этом свидетельствует мониторинг Крымской правозащитной группы, информирует Цензор.НЕТ.

Основная часть заблокированных сайтов — популярные украинские онлайн-медиа. Согласно результатам исследования, минимум 11 провайдеров в 8 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 20 украинских медиа. Это сайты Укринформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, некоторые провайдеры блокируют еще 5 украинских сайтов. Так, сайты Главком, 5 канал, 112 канал, Депо недоступны у девяти из одиннадцати провайдеров. Сайт прокуратуры АРК и г. Севастополь недоступен у одного провайдера из одиннадцати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники

Проверку доступности сайтов мониторы провели в ноябре — декабре 2020 года с помощью сетей 11 разных провайдеров в 8 крымских населенных пунктах (Белогорск, Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Феодосия).

Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники 01

На скриншоте - сообщение симферопольского провайдера КСТ о блокировании сайта Цензор.НЕТ. Скриншот сделан в декабре 2020 года

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Топ комментарии
+4
у Криму тепер два види зливних бачків - одні без води ,другі без правди.
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23.12.2020 00:28
+2
Тю... То же мне - непреодолимая преграда...

Я сюда зашёл из Кубани - через 4 минуты после того как обнаружил блокировку!
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23.12.2020 00:36
+1
не заважайте існуванню паралєльної дійсності
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23.12.2020 00:24
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Правила форума Совет форумчан
не заважайте існуванню паралєльної дійсності
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23.12.2020 00:24 Ответить
Так же можно миллионером стать . Не понимаю почему хот бы этот цензор не подаёт в Страсбург в суд .
Это же выграшь на 100 % . Никто не имеет права блокировать украинские сайты в Украине без решения суда
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23.12.2020 00:27 Ответить
Я подумал что 112 канал российского военного командования закрыли в Украине
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23.12.2020 00:27 Ответить
у Криму тепер два види зливних бачків - одні без води ,другі без правди.
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23.12.2020 00:28 Ответить
Тю... То же мне - непреодолимая преграда...

Я сюда зашёл из Кубани - через 4 минуты после того как обнаружил блокировку!
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23.12.2020 00:36 Ответить
це правильно, бачте як потрібно, то для нас якби новина про різні блокування, і якби у нас тут їх нема ніяких блокувань, а от у роісі люди давно вже навчані, що з тим робити
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23.12.2020 00:41 Ответить
дам, ще вам пораду, прикрийте краще тут свій триколор проксіпрапорцем, бо зараз вас тут заплюють, затопчуть та з лайном змішають, бо тут зона така, що дуже нетерпляче відноситься до таких от триколорів.
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23.12.2020 00:46 Ответить
Ну. И зачем пришел?
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23.12.2020 00:42 Ответить
та заблукав мабуть
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23.12.2020 00:49 Ответить
ну не всі ж такі обізані, є більша частин тих, що жруть, що дають.
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23.12.2020 00:49 Ответить
для таких є укр.нет
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23.12.2020 01:15 Ответить
До парашоботились ,припливли .
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23.12.2020 00:36 Ответить
Краще б цензор тут не жалілся, а написав маленьку інструкцію, як користуватись VPN, та розмістив на своїй фейсбуковій сторінці, бо зараз, користуючись інтернетом, не знати, що таке проксі, тунелювання чи ТОР, є просто мовєтон
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23.12.2020 00:38 Ответить
Кому нужно тот уже давно разобрался. А если смотреть со стороны, то ничем украинское ТВ не отличается от российского. На главных каналах кроме пропаганды и морд на которые смотреть противно ничего хорошего не показывают.
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23.12.2020 06:36 Ответить
это да... интер вообще собрался новый год с кацапами праздновать
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23.12.2020 08:22 Ответить
Кацапи почали всиратися - СИТУАЦІЯ З ВОДОЮ В КРИМУ ВИЙШЛА З ПІД ЇХ КОНТРОЛЮ
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23.12.2020 01:52 Ответить
Надо пожаловаться в Гаагу и Брюссель
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23.12.2020 01:56 Ответить
А почему они заблокировали эти сайты?
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23.12.2020 02:07 Ответить
а 112 и ТСН то за что ???
Это ж прокацапские ресурсы
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23.12.2020 06:13 Ответить
 
 