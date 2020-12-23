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Укрбуд (55) Микитась (153) Трофимов (41) Офис Президента (1775)

Микитась: Кучер предложил помочь, пообещав поддержку замглавы ОП Трофимова, но за моей спиной взял полный контроль над 20% "Укрбуда"

Микитась: Кучер предложил помочь, пообещав поддержку замглавы ОП Трофимова, но за моей спиной взял полный контроль над 20%

Бывший глава "Укрбуда" Максим Микитась утверждает, что экс-партнеры выманили у него 20% компании "Укрбуд", пообещав, что его проблемы будет решать бывший замглавы ОП Сергей Трофимов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Микитася, поддержку со стороным Трофимова, который тогда курировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию, ему пообещал бизнесмен Сергей Кучер.

"Кучер согласился работать с ними, хотя в ноябре также предложил мне помочь решить мои проблемы, пообещав поддержку Сергея Трофимова", - утверждает Микитась.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандальный застройщик Микитась говорит, что пожертвовал "слугам народа" $2 млн. на выборы

"Кучер сказал, что он якобы встречался с Трофимовым, и, если я подпишу протокол, что переписываю на близкие к ним структуры 20% "Укрбуда", они берут мои проблемы на себя. Такой протокол был нами подписан. Однако, сразу после подписания нами протокола, Кучер с Федотенковым и Майбородой договариваются и Кучер берет за моей спиной полный контроль над этими двумя объектами", - добавил он.

Полный текст интервью с Максимом Микитасем читайте здесь.

Сергей Трофимов занимал должность первого заместителя руководителя Офиса Президента с июня 2019 года. 4 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности и назначил своим внештатным советником.

Также на Цензор.НЕТ: Вооруженная группа штурмовала бывший офис "Укрбуда" в Киеве и оказала сопротивление полиции: задержаны 6 человек, пострадал один правоохранитель. ВИДЕО

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Трофимов был уволен за провал региональной политики.

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Топ комментарии
+22
Засрались новые лица по самое не балуй. Прямо как молодая команда черновецкого
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23.12.2020 00:39
+8
Фсбешники з офісу ОП кинули микитася, як лоха , ще й посадили. Один янілох має імунітет. Він сам заявив що Янілох .😆
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23.12.2020 00:58
+3
Так он и так в суде или в паРаше этого не знают?
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23.12.2020 00:59
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Засрались новые лица по самое не балуй. Прямо как молодая команда черновецкого
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23.12.2020 00:39 Ответить
Ай яй яй. Бедьненкий. Так иди в суд. Ах да в Украине ж нет суда. Да микитась? 😷
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23.12.2020 00:40 Ответить
Так он и так в суде или в паРаше этого не знают?
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23.12.2020 00:59 Ответить
Рюзьгє,ти читати вмієш?
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23.12.2020 01:12 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAB6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrQknGMRYdyc&usg=AOvVaw1Ccv1Km7p8kc1fVhCMdYdd

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJn6WZ1-LtAhXQ-yoKHZ7bBfsQwqsBMAF6BAgBEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2FHfKeYHUnQ&usg=AOvVaw1jXcvrTWoedbaZk5i2EkxS Я за гараж Родину продал!

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.
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23.12.2020 00:55 Ответить
Фсбешники з офісу ОП кинули микитася, як лоха , ще й посадили. Один янілох має імунітет. Він сам заявив що Янілох .😆
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23.12.2020 00:58 Ответить
Говорят что только у кошки 7 жизней.
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23.12.2020 01:00 Ответить
що ж ти микитасю так просрався? це ж тобі не любі друзі інших президентів, а справжні вовки з 95-го кварталу, хоча і попередні любі друзі ********* дурників кидати, не без того
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23.12.2020 01:06 Ответить
20% єто еще по божески...по понятиям Порошенко, когда СНБО при Ющенко возглвля ...то 50% требовал...по дому которій Ющенко обещал по кирпичекам разобрать)))
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23.12.2020 01:07 Ответить
Жто Вы о знаменитом доме на Грушевского ? Там этажей 8 было построено без разрешения .
По 5 000 уже кВ м
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23.12.2020 02:04 Ответить
5000 у е кВ м
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23.12.2020 02:05 Ответить
Микитась: За обещание поддержки замглавы ОП Трофимова я отдал 20% "Укрбуда" - Цензор.НЕТ 5085
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23.12.2020 01:10 Ответить
То, каким способом внедрили Витренко в Министерство Энергетики, говорит о финальной стадии распила остатков Нафтогазовой инфраструктуры. Стране каюк, коршуны слетаются за последней добычей...Соросятня не только нафтогазовую инфраструктуру хочет распилить, а уже замахнулась на приватизацию Энергоатома !!! и Укрэнерго !!!
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23.12.2020 01:15 Ответить
Сьогодні Коломойський купив на "аукціоні" маже половину!!!! річної генерації "Енергоатому" 2021 для продажу. Ціна була рекордно низька - 1 грн15 коп за кВт/ч при ціні ринку - 1 грн50коп. Для Енергоатому це - смерть.(с)
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23.12.2020 02:45 Ответить
А КОГДА ИЗ ЗА ТЕБЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ БИЛИ !!!??? ЛОХ ТЫ ДУРНОЙ !!! НА ЗОНУ !!!
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23.12.2020 01:25 Ответить
Так нужно пилить бабло, пока страной управляет кукла, безграмотная-Зеленский и на выборах голосует "нарід" зомбированный телевизором и с пустой головой. Грабь хуже не будет
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23.12.2020 02:16 Ответить
Курва, самі "Нові Свинарчуки"
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23.12.2020 02:44 Ответить
Це той Трофімов, що тормозить перехід громад з російської цекркви в українську? Там, що не "керівник" - так ворог України і не таємний там якийсь стукачок- ворог, а відкритий і офіційний держслужбовець за кошти платників пождатків працює на знищення державногої системи.
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23.12.2020 09:19 Ответить
Продюсер, радник дерьмака, по сумісництву лобіст та "високодуховний" служка гундяєвського патріархату. Микитась: Кучер запропонував допомогти, пообіцявши підтримку заступника голови ОП Трофімова, але за моєю спиною взяв повний контроль над 20% "Укрбуду" - Цензор.НЕТ 2329
На сайті "95 кварталу" було написано «людина, яка будь-якими шляхами добивається свого»
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23.12.2020 10:17 Ответить
МАлАДиє ліТЦа? Та зараз. Організоване злочинне угруповання. БеЗпредельщікі.
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23.12.2020 10:06 Ответить
зеля точно будет сидеть. отмазаться от такого и говорить, что был не в курсе и т.п. уже не получится.
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23.12.2020 12:10 Ответить
 
 