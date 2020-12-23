Микитась: Кучер предложил помочь, пообещав поддержку замглавы ОП Трофимова, но за моей спиной взял полный контроль над 20% "Укрбуда"
Бывший глава "Укрбуда" Максим Микитась утверждает, что экс-партнеры выманили у него 20% компании "Укрбуд", пообещав, что его проблемы будет решать бывший замглавы ОП Сергей Трофимов.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Микитася, поддержку со стороным Трофимова, который тогда курировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию, ему пообещал бизнесмен Сергей Кучер.
"Кучер согласился работать с ними, хотя в ноябре также предложил мне помочь решить мои проблемы, пообещав поддержку Сергея Трофимова", - утверждает Микитась.
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"Кучер сказал, что он якобы встречался с Трофимовым, и, если я подпишу протокол, что переписываю на близкие к ним структуры 20% "Укрбуда", они берут мои проблемы на себя. Такой протокол был нами подписан. Однако, сразу после подписания нами протокола, Кучер с Федотенковым и Майбородой договариваются и Кучер берет за моей спиной полный контроль над этими двумя объектами", - добавил он.
Полный текст интервью с Максимом Микитасем читайте здесь.
Сергей Трофимов занимал должность первого заместителя руководителя Офиса Президента с июня 2019 года. 4 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности и назначил своим внештатным советником.
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По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Трофимов был уволен за провал региональной политики.
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По 5 000 уже кВ м
На сайті "95 кварталу" було написано «людина, яка будь-якими шляхами добивається свого»