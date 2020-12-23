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Чернигов (863) Укрбуд (55) Атрошенко (78) Микитась (153)

Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн

Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн

Скандальный застройщик Максим Микитась утверждает, что черниговский городской голова Владислав Атрошенко поучаствовал в разграблении его корпорации "Укрбуд".

Об этом Микитась рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В принципе, я Влада считал своим товарищем. Но когда в октябре 2019 года апелляция взяла меня под стражу с правом внесения залога в размере 80 млн. грн., на мою жену вышел Атрошенко и предложил свою помощь в деньгах для внесения залога в размере 1,5 млн. долларов. Наличных денег для залога как раз не хватало. Атрошенко воспользовался ситуацией, когда я был без связи, когда моя жена была напугана, уговорил ее взять деньги, и взамен этих денег переписал на своего человека, некоего Суркова, мой актив стоимостью более 5 млн. долларов", - рассказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Чернигова Атрошенко - депутатам: Ровно я шел по жизни, могу говорить с президентом и вором. ВИДЕО

Микитась утверждает, что это не единственный его актив, который через Суркова оказался у Атрошенко.

"Когда Мармыш попал в тюрьму по делу Нацгвардии, ему апелляция дала залог 40 млн грн. Видимо, по той же схеме Мармыш переписал все мои активы, которые были у него под контролем, на Атрошенко - а это более 10 компаний", - пояснил он.

" На Атрошенко переписано 40 гектаров на Осокорках близ торгового центра "Ривер Молл". Все мои активы, оформленные на Мармыша и его людей, а это миллионы долларов, отошли к Атрошенко. Таким образом, Атрошенко стал одним из основных участников воровства денег у меня и у инвесторов "Укрбуда"", - подытожил Микитась.

Также на Цензор.НЕТ: Микитась о полете на чартере с Кличко: встретились в Неаполе, предложил лететь с нами

Полный текст интервью с Атрошенко читайте здесь.

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Топ комментарии
+12
Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
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23.12.2020 01:38
+9
Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
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23.12.2020 01:29
+6
У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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23.12.2020 02:32
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Атроха же там кричал, что по понятиям (фуфуфу прости-господи) живет.
Может и с ворами и с президентом говорить.
Шото размытые понятия оказываются.
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23.12.2020 01:28 Ответить
Пацанские понятия бабла не касаются.
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23.12.2020 01:38 Ответить
Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
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23.12.2020 01:29 Ответить
Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
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23.12.2020 01:38 Ответить
Пишут законы по которым присваивают активы страны и узаконивают грабеж населения, превращая в быдло. А микитасю надо памятник поставить или орден дать как первопроходцу
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23.12.2020 07:24 Ответить
Как много интересного открывается, когда субчики типа мики начинают колоться от макушки до сраки. Представляю, какой обьем инфы могли бы вадать двва оборонных свина
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23.12.2020 01:39 Ответить
А договор со следствием - хорошая штука 😀😀😀
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23.12.2020 01:57 Ответить
а может микитась пешка в чьей то игре?
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23.12.2020 11:16 Ответить
Короче, слетелись вороны на Микитася , и склевали его имущество
Похоже ДЕЛО БУДЕТ ГРОМКИМ
а сколько таких дел ещё в Украине !!!!
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23.12.2020 01:42 Ответить
Ха, там когда расклевывали имущество Микитася, драка была та ещё. Кто был в теме, тот знал, что там там были разборки почище итальянской мафии в Чикаго тогда было шумно, это сейчас уже всё растащили, ничего не осталось, и всё затихо. И тут вдруг подал голос Микитась.
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23.12.2020 01:55 Ответить
Теперь понятно чего забеспокоилась Венедиктова - ей наверно тоже капнуло с того грабежа
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23.12.2020 01:58 Ответить
Ну так в такой ситуации как раз активы и переходят в первую очередь к судьям и прокурорам. А тут минимум половина каким-то левым людям ушло, они даже не в системе. Непорядок, этим займется генпрокурор лично.
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23.12.2020 02:03 Ответить
😀😀😀
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23.12.2020 02:09 Ответить
Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн - Цензор.НЕТ 4671
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23.12.2020 01:52 Ответить
оу...пошел крутой слив компромата))
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23.12.2020 01:58 Ответить
Давно пора
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23.12.2020 01:59 Ответить
не знаю, как у вас в Словакии, давно не видел своего друга Мирослава)
но у нас...если сливают, то хотят занять их его место))
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23.12.2020 02:04 Ответить
В Словакии идёт операция Очищение . Арестовывают коррупционеров полным ходом - только наблюдаем по телевизору
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23.12.2020 02:08 Ответить
у нас разные миры, разный менталитет
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23.12.2020 02:16 Ответить
у нашого населення----раз накрав--розумний.Чи----накраде а потім і нам щось дасть.
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23.12.2020 10:01 Ответить
У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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23.12.2020 02:32 Ответить
я не защитник атрохи но город он действительно отстроил. а если наши правоохранительные органы импотентны то люди здесь не при чем. вот ты пойди и расскажи где и сколько он своровал, а то только бла-бла-бла)))
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23.12.2020 11:11 Ответить
Когда в Волынской области умер местный олигарх Еремеев, который еще при Кучме через компанию Континиум нагреб кучу денег из бюджета, то все его "друзья и партнеры", растащили его активы за считанные месяцы, бизнес, можно сказать, на лоскуты порвали, семье почти ничего не оставили.
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23.12.2020 04:27 Ответить
А если включить логику, разве имущество и активы не должны арестовывать суды чтобы подобного не происходило
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23.12.2020 04:47 Ответить
товарищи настоящие, прям как при становление советского союза. чтобы было прям 100% похоже надо было этому Атрошенку киллера нанять, или самолично - так бы и вопросов не возникло, нет тела - нет дела. а теперь рассказы, обиды "мы же вместе воровали" и т.п.
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23.12.2020 05:34 Ответить
Там, де є бабло - "таваріщей" нема.
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23.12.2020 05:46 Ответить
значення слова "таваріщ" це подєльнік - так на кацапії колись один одного називали розбійники і конокради потім більшовики зараз провласні прохіндеї...
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23.12.2020 06:13 Ответить
подставное лицо мера украло у подставного лица аферюги украденное у народа....Теперь все засвеченое отожмут судьи и прокуроры и насупит благодать!
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23.12.2020 07:20 Ответить
Смотрел ли Сытник в детстве фильм о комиссаре Катани? Украинцы по темпераменту схожi с итальянцами. Вывернуть на изнанку "хозяев жизни", как раз таки удачно в мрачные времена ковида и нищеты. У кого то миллионы туда-сюда, у кого то тупо на на что купить лекарства и заплатить за газ. Налицо обратная эволюция. Пока люди это не прочувствуют, будут к коррупции относится как к баловству.
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23.12.2020 07:31 Ответить
Злодій у злодія шапку вкрав.Якщо микитась не знає що свобода коштує дорого,то атрошенко йому й роз"яснив,на чому свиня хвіст носить.
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23.12.2020 08:14 Ответить
В 2004 киллер на глазах толпы застрелил брата Атрошенко, после чего совместный бизнес братьев (городские рынки, недвижимость на полгорода и пр.) перешёл второму брату! А киллера, конечно, "не нашли"(говорят - "особо и не искали"). 90-е рулят до сих пор..
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23.12.2020 09:56 Ответить
На фоні цих мАлАдих ліТЦ, януковоч, чисто, пацан.
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23.12.2020 10:20 Ответить
как пришло так и ушло))) если с атрохой что то произойдет то и у него все растянут
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23.12.2020 11:12 Ответить
кстати атроха микитася сделал депутатом, ну как обычно за детские площадки,лавочки,остановки перед выборами
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23.12.2020 11:14 Ответить
Уважаемые товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые нам, товарищи, не товарищи
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23.12.2020 11:41 Ответить
Шо? Какой ещё нахрен товарисч? Та я за 5 лямов баксятиной родную бабушку хоть на органы, хоть на плантации продам и не поморщусь...
Абы покупатель нашёлся.
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23.12.2020 11:41 Ответить
Это бизнес по украински... Все средства хороши... Увы(((
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28.12.2020 14:28 Ответить
 
 