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Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ

Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ

Ряд ведомств подписали меморандум о создании интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Меморандум подписали представительство президента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей".

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

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Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 тыс. уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

В Офисе генпрокурора отметили, что электронный музей о вооруженной агрессии России будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.
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Во как раз зетварям такое надо читать что бы понимали почему донбасятину надо уничтожать. Специально банить не буду
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23.12.2020 07:20 Ответить
Модери ? Пора вже це чмо кацапське заблокувати що б не воняло тут
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23.12.2020 07:19 Ответить
Пусть люди читают про "там наши люди"
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23.12.2020 07:21 Ответить
Обрати внимание он и НИК выбрал от социально близкого себе. А вы им коридоры заботу, им 9 гр свинца надо , сразу мразь становится полезным удобрением.
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23.12.2020 07:25 Ответить
Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 899
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23.12.2020 07:34 Ответить
Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии РФ - Цензор.НЕТ 8666
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23.12.2020 07:35 Ответить
 
 