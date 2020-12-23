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Шкарлет обещает расширить возможности стипендиального обеспечения студентов: Должны быть довольны

Шкарлет обещает расширить возможности стипендиального обеспечения студентов: Должны быть довольны

22 декабря 2020 г. во время рабочего визита в Полтавскую область министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет провел встречу в формате Q & A с представителями студенческого самоуправления Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, речь шла о вступительной кампании-2021, стипендиях и мерах преодоления последствий пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Студенты подняли вопрос практического применения реформы стипендиального обеспечения, начатой ​​в 2017 году.

"Недавно Министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, увеличение круга стипендиатов. И когда мы обработаем этот вопрос с Минфином, выйдем на конструктив в отношении студентов и в ближайшем будущем изменения заработают - студенчество должно быть довольным", - сообщил Шкарлет.

Справка. С 1 января 2017 г. учебные заведения, финансируемые из Минобразования, были лишены права за счет стипендиального фонда предоставлять соискателям профессионального передвысшего и высшего образования материальную помощь и поощрять их за успехи в учебной, научной или общественной деятельности. Решение о предоставлении такой помощи (или поощрении) одобрял коллегиальный орган - стипендиальная комиссия с обязательным привлечением студенческого самоуправления и профсоюзов, и оно было свидетельством автономии и самоуправления учебных заведений в решении финансовых вопросов. Также с 2017 г. был изменен порядок назначения академических стипендий, согласно которому количество стипендиатов уменьшилась почти вдвое (с 75% до 40-45%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил стипендии 24 ученым и педагогам сроком на два года, - указ

Напомним, в госбюджете на 2021 заложено 3,94 млрд грн для выплаты академических стипендий.
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Боже, сколько же сволочей пробралось во власть...
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23.12.2020 07:31 Ответить
Наталия Витренко верит, что ее сын Юрий будет успешным премьером Украины и призывает объединиться с Россией



кто об этом мог подумать после майдана?
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23.12.2020 07:32 Ответить
Грёбаный ублюдок, ему лишь бы день продержаться. Будет врать в три короба.
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23.12.2020 07:32 Ответить
Це не міністр.У міністра має бути вища освіта.
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23.12.2020 08:38 Ответить
Главное - корочка. Помните, как "проффесор" на инаугурации прятал удостоверение президента в карман? В совке говорили: "без бумажки - ты букашка, а, с бумажкой - человек". Правда, проффесору удостоверение, в конце концов не помогло. Он, похоже до сих пор не может этого понять, страдалец, ведь он же - "легитимный"! Теперешний министр образования видит свою задачу образование в турборежиме очередных "проффесоров".
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23.12.2020 08:54 Ответить
жопоблочну акцію табачнік-2 стюденти думаю швидко припинять. А грошеняток наших воно трохи накосить.
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23.12.2020 09:13 Ответить
Пішов ти на йух, риговикидень ЗеШкарлет!
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23.12.2020 09:43 Ответить
Шкалет ,лучше пообещай побыстрее подать в отставку , с твоим образованием ,только мордой на блошином рынке торговать 🤦🤫🙄🤔😠
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23.12.2020 11:19 Ответить
 
 