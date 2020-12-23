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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артсистем и 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 9 раз нарушил режим

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов. Боевых потерь или ранений среди наших защитник не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники РФ снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку от Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-мм калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского и Пивденного наемники РФ применили минометы 120-мм и 82-мм калибра, а возле Пивденного вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 100 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4720 транспортных средств и 4755 человек. Также был задержан один человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам.

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За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1095 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 856 человек.

"С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

Враг за сутки 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе: бил из 122-мм артсистем и 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+12
Несистемно постреливают.... Да зеленый ушлепок ?
Прилет снаряда 122 мм это пипец, как вкусно.
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23.12.2020 08:07
+5
Цікаво, а яка кількість обстрілів має бути для того щоб так зване пєрєміріє називати своїм іменем?
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23.12.2020 08:18
+4
Тобото постріли із систем більше 100 мм не вважаються порушенням "перемир'я"? А чому вони не пишуть скільки було пострілів? Це якась таємниця?
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23.12.2020 09:33
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Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артсистем и 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2384
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23.12.2020 07:56 Ответить
Несистемно постреливают.... Да зеленый ушлепок ?
Прилет снаряда 122 мм это пипец, как вкусно.
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23.12.2020 08:07 Ответить
"Перемирие"-набирает обороты.
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23.12.2020 08:10 Ответить
Пора не вешать лапшу - а признать что приказ не стрелять выполняет только украинская сторона. А никакого перемирия нет и в помине...
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23.12.2020 08:07 Ответить
Цікаво, а яка кількість обстрілів має бути для того щоб так зване пєрєміріє називати своїм іменем?
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23.12.2020 08:18 Ответить
Навіть смерті українських воїнів не відміняють "пєрєміріє", що там якісь обстріли.
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23.12.2020 10:23 Ответить
Та отож ...(((
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23.12.2020 10:29 Ответить
Били із артилерії тихо, що поставили глушники, чи обкакані штани уклоніста?
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23.12.2020 09:14 Ответить
Тобото постріли із систем більше 100 мм не вважаються порушенням "перемир'я"? А чому вони не пишуть скільки було пострілів? Це якась таємниця?
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23.12.2020 09:33 Ответить
Это была репетиция новогоднего салюта, потерь же нет.
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23.12.2020 10:05 Ответить
 
 