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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372

В Украине по состоянию на утро среды, 23 декабря, зафиксированы 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 372 человека, умерли 275 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03госпитализированы - 2 979 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03летальных случаев - 275;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03выздоровели - 15 372 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08заболело - 989 642 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08выздоровели - 615 660 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08летальных случаев - 17 172;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08проведено ПЦР-тестов - 5 348 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 12

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Топ комментарии
+4
Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
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23.12.2020 08:33
+3
+ охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
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23.12.2020 08:42
+3
Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
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23.12.2020 09:10
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Правила форума Совет форумчан
выздоровели - 15 372\\\\\\\\

Как-то шото оно слишком круто звучит. Степан Максимов лечит больше чем заболевает в среднем.

\\\\выявлены 10 136 новых случаев\\\\\\\\

Кстати, а гроб дают нахаляву если напр. не имел денег? Или зароют как бомжа?
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23.12.2020 08:30 Ответить
В основном для выздоровления нужно 7 дней с учетом времени на подтверждения тестом 14 дней,
Сколько там две три недели назад заболевало ?
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23.12.2020 08:38 Ответить
а вот тут....
А скока тестов сделал вы?
А если платно?
А если ждать как вы сказал?
ну вот то то и оно. "статистику", мне кажется, даже в совке бы давали "более лучше" приближенную к реалу.
Все пишут шо кругом все заболевают, а тут как Вельзевул из табакерки ----- Хоба, Стебанов, в важным портретом, заикаясь, высрал для дураков какие-то цифры. (жрите мол, дебилы, сделали меньше тестов = "меньше заболевших" - перемога чо )
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23.12.2020 09:12 Ответить
ВОТ ОНА,СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА !!!:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022383182876&__cft__[0]=AZXC3JD9gSzdQ1uBxpIOUVAYYXdUyI6ZSDh92e0vE2fuSm2qg4ik1s16frDa5NAtDkD2vvzCaz8c_MTR-GrZA-D0q1k2ZPo7MJlQ1S75M9tSQg4QMbBmhVWa7iNb1O-shJM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Білецький

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868400233916075&id=100022383182876&__cft__[0]=AZXC3JD9gSzdQ1uBxpIOUVAYYXdUyI6ZSDh92e0vE2fuSm2qg4ik1s16frDa5NAtDkD2vvzCaz8c_MTR-GrZA-D0q1k2ZPo7MJlQ1S75M9tSQg4QMbBmhVWa7iNb1O-shJM&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Цілі ООН - новий світовий порядок 2021-2030:

1. Один глобальний світовий уряд.
2. Одна цифрова валюта.
3. Єдина глобальна світова поліція.
4. Скасування приватної власності.
5. Знищення інституту сім'ї.
6. Скорочення кількості населення планети.
7. Обов'язкова багаторазова вакцинація.
8. Унікальний базовий дохід (жорстка економія).
9. Імплантація мікрочіпа для покупок, відслідковування і контролю.(***наночіпи у кожній дозі вакцини)
10. Глобальна система соціального кредитування.
11. Трильйони пристроїв і штучний інтелект, підключені до системи 5G.(***через вишки 5G будуть контролюватись ваші наночіпи і управляти вами)
12. Уряд створить для себе право на виховання дітей.
13. Скасування приватного авто.
14. Обмеження користування земельними ресурсами.
15. Заборона на всі природні методи лікування.(***часник,п"явки,амулети проти короновірусу)...
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23.12.2020 11:01 Ответить
Для https://censor.net/ru/user/316264. Ваш комментарий очень правильный. Но до конца не доведён. Две недели назад 8 декабря было 11156 заболеваний, а пару дней туда, сюда было более 13 000, а 2 декабря было 13443 заболеваний и пару дней туда сюда более 16 000 человек.
Исходя из ваших предположений число выздоровевших получается возможным.
А вот Франция удивляет: Из 2,5 миллиона заболевших вылечилось за всё время 186 тысяч( у нас более 356 000) и продолжают болеть около 2 250 000 человек( около 60 000 умерло).
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23.12.2020 15:34 Ответить
Яку там домовину! Вже поліетиленових пакетів не вистачає!
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23.12.2020 08:42 Ответить
Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
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23.12.2020 09:10 Ответить
ну я не знаю, но "главком" после трагедии с Журавлем, должен был себе.... ну, если ему поручили пистолет и показали шо вот тут = паль-паль, а вот это = ни-ни(магазин)
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23.12.2020 09:15 Ответить
ВЧем сіла твоя ,СТЕПАНОВ !?


Ето сіла ученія Ганді !!!
победіть непротівлением !!!
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23.12.2020 11:05 Ответить
Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
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23.12.2020 08:33 Ответить
+ охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
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23.12.2020 08:42 Ответить
А что изменилось, раньше украинцы спонсировали оборону магазинов сладенького олигарха.
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23.12.2020 09:36 Ответить
Смертность и госпитализация зашкаливают, при 15000 тыс заболевших, эти показатели были в 2 раза меньше. Не понятно, как врачи могут справляться с таким количеством госпитализации ? Их не хватает, что б надавать всю необходимую помощь
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23.12.2020 09:58 Ответить
А куда девался показатель смертности самый низкий в Украине 1,7 % ?
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23.12.2020 10:17 Ответить
смертність у на досить мала,тому що трохи рятують ситуацію ще совєтські прививки...Тому у нас смертність трохи зміщена у сторону молодших"категорій населення"..
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23.12.2020 10:57 Ответить
 
 