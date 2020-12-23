В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372

В Украине по состоянию на утро среды, 23 декабря, зафиксированы 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 372 человека, умерли 275 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 979 человек;

летальных случаев - 275;

выздоровели - 15 372 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

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За все время пандемии в Украине

заболело - 989 642 человека;

выздоровели - 615 660 человек;

летальных случаев - 17 172;

проведено ПЦР-тестов - 5 348 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - рассказал Степанов.







