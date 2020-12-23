В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372
В Украине по состоянию на утро среды, 23 декабря, зафиксированы 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 372 человека, умерли 275 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 979 человек;
летальных случаев - 275;
выздоровели - 15 372 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).
За все время пандемии в Украине
заболело - 989 642 человека;
выздоровели - 615 660 человек;
летальных случаев - 17 172;
проведено ПЦР-тестов - 5 348 820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Как-то шото оно слишком круто звучит. Степан Максимов лечит больше чем заболевает в среднем.
\\\\выявлены 10 136 новых случаев\\\\\\\\
Кстати, а гроб дают нахаляву если напр. не имел денег? Или зароют как бомжа?
Сколько там две три недели назад заболевало ?
А скока тестов сделал вы?
А если платно?
А если ждать как вы сказал?
ну вот то то и оно. "статистику", мне кажется, даже в совке бы давали "более лучше" приближенную к реалу.
Все пишут шо кругом все заболевают, а тут как Вельзевул из табакерки ----- Хоба, Стебанов, в важным портретом, заикаясь, высрал для дураков какие-то цифры. (жрите мол, дебилы, сделали меньше тестов = "меньше заболевших" - перемога чо )
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022383182876&__cft__[0]=AZXC3JD9gSzdQ1uBxpIOUVAYYXdUyI6ZSDh92e0vE2fuSm2qg4ik1s16frDa5NAtDkD2vvzCaz8c_MTR-GrZA-D0q1k2ZPo7MJlQ1S75M9tSQg4QMbBmhVWa7iNb1O-shJM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Білецький
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Цілі ООН - новий світовий порядок 2021-2030:
1. Один глобальний світовий уряд.
2. Одна цифрова валюта.
3. Єдина глобальна світова поліція.
4. Скасування приватної власності.
5. Знищення інституту сім'ї.
6. Скорочення кількості населення планети.
7. Обов'язкова багаторазова вакцинація.
8. Унікальний базовий дохід (жорстка економія).
9. Імплантація мікрочіпа для покупок, відслідковування і контролю.(***наночіпи у кожній дозі вакцини)
10. Глобальна система соціального кредитування.
11. Трильйони пристроїв і штучний інтелект, підключені до системи 5G.(***через вишки 5G будуть контролюватись ваші наночіпи і управляти вами)
12. Уряд створить для себе право на виховання дітей.
13. Скасування приватного авто.
14. Обмеження користування земельними ресурсами.
15. Заборона на всі природні методи лікування.(***часник,п"явки,амулети проти короновірусу)...
Исходя из ваших предположений число выздоровевших получается возможным.
А вот Франция удивляет: Из 2,5 миллиона заболевших вылечилось за всё время 186 тысяч( у нас более 356 000) и продолжают болеть около 2 250 000 человек( около 60 000 умерло).
Ето сіла ученія Ганді !!!
победіть непротівлением !!!