Ученые выяснили, что у переболевших COVID-19 защита от коронавируса держится не менее 8 месяцев
У переболевших COVID-19 и, наверняка, также у вакцинированных от этой коронавирусной болезни вырабатывается долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Он защищает не менее восьми месяцев, а может и больше: это пока неизвестно, ведь именно столько времени ведется исследование.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, свои выводы изложили в журнале Science Immunology иммунологи Университета Монаша в Австралии.
Ученые разъясняют: так называемые В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2 и, когда он появляется в организме снова (после того как человек уже переболел COVID-19 или был привит от нее), оперативно запускают каскад иммунных ответов. В организме после этого быстро вырабатываются нейтрализующие вирус антитела.
Это проверили на 25 переболевших COVID-19. У них взяли 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после появления симптомов. Титры антител ожидаемо снижались уже спустя три недели после проявления болезни. При этом у всех в течение восьми месяцев после обнаружения симптомов "стабильно присутствовали" В-лимфоциты памяти.
По данным исследователей, эти клетки запоминали и распознавали один из двух компонентов вируса – либо S-белок шипа, либо нуклеокапсид (оболочка вирусной частицы вокруг его генетического материала), и преимущественно производили антитела IgM+ или IgG1+. Титр В-клеток типа CD27+ наращивался до 150 дней.
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СПРАВКА. В-лимфоциты – тип клеток, играющих важную роль в обеспечении иммунитета с антителами. У взрослых людей они образуются только в костном мозге. При контакте с патогеном одни B-лимфоциты трансформируются в клетки, способные производить антитела, другие – в "клетки памяти". Последние при попадании инфекции в организм обеспечивают быстрый иммунный ответ.
Такие выводы убедительно доказывают, пишут авторы, что вакцины против SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного периода, а не "пару-тройку месяцев", как переживали ранее, когда выяснилось, что уровни антител к коронавирусу падают после нескольких месяцев.
"Мы предполагаем, что установление системной иммунной памяти предотвратит тяжелый системный COVID-19, а повторное инфицирование может быть ограничено легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей", – подчеркнули исследователи.
Напомним, еще в начале ноября аналогичный вывод о клеточном иммунитете сделали в Университете Джонса Хопкинса в Мэриленде.
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Кто из них Вченее?
Десятками тысяч в месяц болеют и без короновируса и гриппа
А ті хто не вірить то повірять тільки тоді як захворіють. І повір мені, коли хворієш цією заразою то тоді вже перестає бути смішно.
Врачи уже по два раза получили деньги за диагноз моим двум знакомым
ДУРНЯ
Это проверили на 25 переболевших COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3238567
Просто скандально !!!
То німецькі, здається, "вчені" на кількох десятках (ліньки шукати) померлих "висновки" зробили про те, як вірус б*є по нервовій системі. А в деталях написано, що практично всі померлі - похилого віку і з численними патологіями.
Стидобище.