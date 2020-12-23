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Ученые выяснили, что у переболевших COVID-19 защита от коронавируса держится не менее 8 месяцев

Ученые выяснили, что у переболевших COVID-19 защита от коронавируса держится не менее 8 месяцев

У переболевших COVID-19 и, наверняка, также у вакцинированных от этой коронавирусной болезни вырабатывается долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Он защищает не менее восьми месяцев, а может и больше: это пока неизвестно, ведь именно столько времени ведется исследование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, свои выводы изложили в журнале Science Immunology иммунологи Университета Монаша в Австралии.

Ученые разъясняют: так называемые В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2 и, когда он появляется в организме снова (после того как человек уже переболел COVID-19 или был привит от нее), оперативно запускают каскад иммунных ответов. В организме после этого быстро вырабатываются нейтрализующие вирус антитела.

Это проверили на 25 переболевших COVID-19. У них взяли 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после появления симптомов. Титры антител ожидаемо снижались уже спустя три недели после проявления болезни. При этом у всех в течение восьми месяцев после обнаружения симптомов "стабильно присутствовали" В-лимфоциты памяти.

По данным исследователей, эти клетки запоминали и распознавали один из двух компонентов вируса – либо S-белок шипа, либо нуклеокапсид (оболочка вирусной частицы вокруг его генетического материала), и преимущественно производили антитела IgM+ или IgG1+. Титр В-клеток типа CD27+ наращивался до 150 дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"

СПРАВКА. В-лимфоциты – тип клеток, играющих важную роль в обеспечении иммунитета с антителами. У взрослых людей они образуются только в костном мозге. При контакте с патогеном одни B-лимфоциты трансформируются в клетки, способные производить антитела, другие – в "клетки памяти". Последние при попадании инфекции в организм обеспечивают быстрый иммунный ответ.

Такие выводы убедительно доказывают, пишут авторы, что вакцины против SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного периода, а не "пару-тройку месяцев", как переживали ранее, когда выяснилось, что уровни антител к коронавирусу падают после нескольких месяцев.

"Мы предполагаем, что установление системной иммунной памяти предотвратит тяжелый системный COVID-19, а повторное инфицирование может быть ограничено легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей", – подчеркнули исследователи.

Напомним, еще в начале ноября аналогичный вывод о клеточном иммунитете сделали в Университете Джонса Хопкинса в Мэриленде.

В декабре в Британии начали проверять на людях первую в Европе вакцину из "убитого" коронавируса.

Китайская вакцина Sinopharm, как и Moderna, на 100% защищает от тяжелого ковида. А вот вакцину Sanofi-GSK отправили на доработку: плохие результаты у пожилых.

Популярный антибиотик азитромицин оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице.
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Топ комментарии
+6
Расскажите это повторно заболевшим COVID.
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23.12.2020 08:43
+3
А как-же быть с теми Вчеными, что звиздели ,что от ковида нет иммунитета .
Кто из них Вченее?
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23.12.2020 08:31
+3
Хм, а как же заявления о повторном заражении переболевших? Создается впечатление что никто нихрена не знает об этом вирусе.
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23.12.2020 08:40
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Ученые Зе. Переболевшие коронавирусом могут сэкономить на вакцине.
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23.12.2020 08:27 Ответить
Ученым важны не так исследования, как финансирование. Хоба, а мы выяснили шо "А, Б, Ц", но давай дэнги, продолжим исследовать(сколько часов таракан может не ср..ть, после того как поест халвы)(да не ТОТ Таракан то, тот уже давно обосрал всех кого хотел)
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23.12.2020 08:28 Ответить
То до 4х месяцев, теперь до 8ми...так гляди дойдем до того что один раз только болеть можно
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23.12.2020 08:30 Ответить
А как-же быть с теми Вчеными, что звиздели ,что от ковида нет иммунитета .
Кто из них Вченее?
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23.12.2020 08:31 Ответить
Хм, а как же заявления о повторном заражении переболевших? Создается впечатление что никто нихрена не знает об этом вирусе.
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23.12.2020 08:40 Ответить
Расскажите это повторно заболевшим COVID.
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23.12.2020 08:43 Ответить
А какая вероятность что они первый раз болели короновирусом, если два теста давали разные результаты то как считали того больного
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23.12.2020 08:57 Ответить
Еге ж, люди так часто хворіють на пневмонію)))
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23.12.2020 09:06 Ответить
За январь февраль от пневмонии умерло 1250 людей
Десятками тысяч в месяц болеют и без короновируса и гриппа
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23.12.2020 09:40 Ответить
элиментарно Ватсон если 40% похибки в тестуванни (сам степашка обьяаил). Остальное дело логики если не короновирусный идиот.
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23.12.2020 10:07 Ответить
Вероятносьб аж 0,31%
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23.12.2020 09:12 Ответить
Учёные установили что лапша о пандемии держится, на ушах, уже около 10 месяцев. Исследования продолжаются.
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23.12.2020 08:43 Ответить
О. Так ты утверждаешь, что короновирус- не опасен. И Это выдумка?
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23.12.2020 09:09 Ответить
Информационная пандемия. Китай оправился и живёт спокойно. Экономика растёт. Все открывается. Ограничения есть но не как в Европе - волна за волной и локдаун за локдауном. Свободный мир очень быстро становится Бывшим свободным миром.
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23.12.2020 09:27 Ответить
Не надо юлить. Опасен или нет?
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23.12.2020 09:30 Ответить
Конечно опасен. Как и любые другие простудные заболевания.
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23.12.2020 09:35 Ответить
Те," любые простудные" - это более 70млн заражённых и 1.7 умерших- норм. Обычно так сказать ?
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23.12.2020 09:55 Ответить
Китай вторая экономика мира. Связанная со всеми странами. Что-то все равно просочится.
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23.12.2020 09:40 Ответить
у Китая опыт с короновирусной дрессировкой прошел удачно, а вот Европе еще учится и учится, ни как не хотят в строй становиться, собаки дикие сосвсем эти европейцы.
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23.12.2020 10:13 Ответить
Не знаю як пандемія, ну що ця зараза є це точно.
А ті хто не вірить то повірять тільки тоді як захворіють. І повір мені, коли хворієш цією заразою то тоді вже перестає бути смішно.
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23.12.2020 13:18 Ответить
І саме тому двоє моїх знайомих двічі перехворіли на ковід з перервою у місяць-два.
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23.12.2020 08:55 Ответить
правильнее :
Врачи уже по два раза получили деньги за диагноз моим двум знакомым
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23.12.2020 09:01 Ответить
Дурня.
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23.12.2020 09:05 Ответить
В Мире было зарегистрировано 5 случаев зато в Украине уже более 1200 случаев повторного заражения на короновирус, недавно об этом писали на цензор
ДУРНЯ
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23.12.2020 09:43 Ответить
Скоріше за все Ви праві. Дійсно, тест може бути позитивним навіть за наявності зруйнованого вірусу після хвороби. Приношу вибачення за "Дурню"
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23.12.2020 10:39 Ответить
товарищи ученые доценты с кандидатами бросайте ваши опыты едрит и ангедрит...(В.Высоцкий)
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23.12.2020 08:55 Ответить
Хоч би посоромилися.
Это проверили на 25 переболевших COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3238567

Просто скандально !!!
То німецькі, здається, "вчені" на кількох десятках (ліньки шукати) померлих "висновки" зробили про те, як вірус б*є по нервовій системі. А в деталях написано, що практично всі померлі - похилого віку і з численними патологіями.

Стидобище.
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23.12.2020 08:59 Ответить
А до цього вчені говорили, що тримається 3 місяці, а ще вчені говорили, що потрібно пити кардіомагніл, і якісь там препарати, які виготовили в московії (що вкрали у японців, тільки по іншому назвали),а ще одні вчені говорили, що потрібно пити горілку, їсти часник і цибулю і багато чого іншого. То які вчені більше вчені?
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23.12.2020 09:13 Ответить
Спочатку купите вакцину, потім вірус чомусь стане мутантом і ті ж вчені отримають на лапи бакси і завірять світ, що треба ще вколоти дві нові вакцини, бо топ інвестори міжнародних фармкорпорацій хочуть провести ребрендинг та упракувати їх маєтності за рахунок злидарів.
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23.12.2020 09:30 Ответить
Это точно! После того как переболел,через полгода,когда все вокруг него заболели,-брат НЕ заболел.
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23.12.2020 09:58 Ответить
 
 