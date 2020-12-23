Ученые выяснили, что у переболевших COVID-19 защита от коронавируса держится не менее 8 месяцев

У переболевших COVID-19 и, наверняка, также у вакцинированных от этой коронавирусной болезни вырабатывается долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Он защищает не менее восьми месяцев, а может и больше: это пока неизвестно, ведь именно столько времени ведется исследование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, свои выводы изложили в журнале Science Immunology иммунологи Университета Монаша в Австралии.

Ученые разъясняют: так называемые В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2 и, когда он появляется в организме снова (после того как человек уже переболел COVID-19 или был привит от нее), оперативно запускают каскад иммунных ответов. В организме после этого быстро вырабатываются нейтрализующие вирус антитела.

Это проверили на 25 переболевших COVID-19. У них взяли 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после появления симптомов. Титры антител ожидаемо снижались уже спустя три недели после проявления болезни. При этом у всех в течение восьми месяцев после обнаружения симптомов "стабильно присутствовали" В-лимфоциты памяти.

По данным исследователей, эти клетки запоминали и распознавали один из двух компонентов вируса – либо S-белок шипа, либо нуклеокапсид (оболочка вирусной частицы вокруг его генетического материала), и преимущественно производили антитела IgM+ или IgG1+. Титр В-клеток типа CD27+ наращивался до 150 дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"

СПРАВКА. В-лимфоциты – тип клеток, играющих важную роль в обеспечении иммунитета с антителами. У взрослых людей они образуются только в костном мозге. При контакте с патогеном одни B-лимфоциты трансформируются в клетки, способные производить антитела, другие – в "клетки памяти". Последние при попадании инфекции в организм обеспечивают быстрый иммунный ответ.

Такие выводы убедительно доказывают, пишут авторы, что вакцины против SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного периода, а не "пару-тройку месяцев", как переживали ранее, когда выяснилось, что уровни антител к коронавирусу падают после нескольких месяцев.

"Мы предполагаем, что установление системной иммунной памяти предотвратит тяжелый системный COVID-19, а повторное инфицирование может быть ограничено легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей", – подчеркнули исследователи.

Напомним, еще в начале ноября аналогичный вывод о клеточном иммунитете сделали в Университете Джонса Хопкинса в Мэриленде.

В декабре в Британии начали проверять на людях первую в Европе вакцину из "убитого" коронавируса.

Китайская вакцина Sinopharm, как и Moderna, на 100% защищает от тяжелого ковида. А вот вакцину Sanofi-GSK отправили на доработку: плохие результаты у пожилых.

Популярный антибиотик азитромицин оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице.