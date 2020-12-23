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Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
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авиакатастрофа (1707) арест (10435) Харьковщина (5576) Офис Генпрокурора (2385)

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом, - Офис Генпрокурора

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом, - Офис Генпрокурора

Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым по делу о крушении самолета АН-24 под Харьковом 25 сентября, где погибли 26 военнослужащих, сообщил Офис Генерального прокурора.

"Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство ГБР… о применении мер трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020г., в результате которой погибли 26 военнослужащих", - сказано в сообщении в Телеграм-канале в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на 60 дней взят под стражу без права внесения залога командир воинской части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины). Также под стражу взят руководитель полетами группы управления полетами военной части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

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"Мера пресечения в виде личного обязательства избрана Командующему Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины (Сергею Дроздову. - Ред.), который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом, - Офис Генпрокурора 01
Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом, - Офис Генпрокурора 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Топ комментарии
+5
Когда гражданские судят военных, не забывайте, что может быть наоборот.
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23.12.2020 08:52
+4
Знищують армію? Скрізь сидять добровольці, є такі епізоди, що є склад злочину, але не обов'язково саджати, а більшість сфальшовано, знімали з ракет клінстрони, вилучили із Генерального штабу цілком таємні плани, ганьбили бронежелети, знаходили "дірки" і "тріщини" (де їх не було) в БТРах, щоб послабити психологічний стан бійців, які в них сідають,а зараз взялися за повітряний флот? А головнокомандовачу є підозра?
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23.12.2020 09:09
+3
Цікаво,хто дав команду знайти крайнього ? Єрмак чи Портнов ?
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23.12.2020 09:05
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Когда уже этих редакторов на кол посадят ? ан-26.. ан-24.. им всё одинаково.
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23.12.2020 08:48 Ответить
Да хоть кукурузник, не это важно. Следующего за кашу посадят ,пересолил мол (бронежилеты уже были)
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23.12.2020 09:25 Ответить
Істина криється в деталях. А якщо редектори таким чином спотворюють факти, то на мило їх. Адже АН-24 громадянський транспорт. До того під Чугуєвом авіотрощі такого літака не було. А то як в анекдоті, Абрам нахваляється виграшем в рулетку мілліона долларів. А на справді, не долари а пессо, не мілліон а 700, не виграв а програв.
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23.12.2020 09:32 Ответить
Когда гражданские судят военных, не забывайте, что может быть наоборот.
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23.12.2020 08:52 Ответить
Цікаво,хто дав команду знайти крайнього ? Єрмак чи Портнов ?
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23.12.2020 09:05 Ответить
Членограй ! Царь у нас хороший это бояре плохие.
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23.12.2020 09:22 Ответить
Вам видніше.
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23.12.2020 09:38 Ответить
Знищують армію? Скрізь сидять добровольці, є такі епізоди, що є склад злочину, але не обов'язково саджати, а більшість сфальшовано, знімали з ракет клінстрони, вилучили із Генерального штабу цілком таємні плани, ганьбили бронежелети, знаходили "дірки" і "тріщини" (де їх не було) в БТРах, щоб послабити психологічний стан бійців, які в них сідають,а зараз взялися за повітряний флот? А головнокомандовачу є підозра?
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23.12.2020 09:09 Ответить
По ком звонит колокол. Все прогнозируемо,вал репрессий будет только нарастать.Как говорил один киногерой ,почти дословно: "ИЛИ Я ИХ ВЕДУ В ТЮРЬМУ ИЛИ ОНИ МЕНЯ "
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23.12.2020 09:18 Ответить
Чому тільки командиру ВПС? А міністру та лайнокомандувачу?
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23.12.2020 09:28 Ответить
Сциться зєльоне чмо, з усієї сили намагається вибити найбільш дієздатних патріотів-офіцерів. Але тут воно запалило "бікфордів шнур" свого позапарламентського імпічменту.
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23.12.2020 09:28 Ответить
Я хочу чтобы они по минутно востоновили ,кто что делал , и как это происходило , нужна прозрачность ,а пока обвинения в заголи , это фигня какая то ,а не расследование ,пусть опубликуют ,расшифровку черных ящиков,а пока это больше похоже на фальсификацию ,какие то вопросы в СМИ ,короче я им не верю 😠😠😠😠😠
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23.12.2020 09:45 Ответить
Расшифровка переговоров экипажа раскрывает в полном обьеме причину случившегося. Если и начинать садить подобных людей, так это за то что допустили к полетам неподготовленный экипаж. Те, кто действительно создал эту катастрофу, уже заплатили самую высокую цену.
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23.12.2020 11:20 Ответить
Таким образом, начинаешь по новому относится к такому явлению как " военная хунта". Интересные времена: фашисты по сути маскируются под антифашистов, а по сути военные преступники под борцов за истину.
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23.12.2020 09:55 Ответить
В лучших традициях совка - показательно наказать кого попало. Только в этом есть один большой минус - не поняв основной причины случившегося, подобное может повторятся. И еще хотелось бы задать вопрос - зачем в 2020 году выделять средства на подготовку штурманов? В Африке уже давно даже на этом типе летают экипажем 2-3 человека.
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23.12.2020 11:15 Ответить
штурман-разноплановая профессия.кроме транспортников они нужны и на су-24,штурман-оператор,на ми-24,на ми-8.и в количестве столько же,сколько и пилотов.
не надо думать,что в авиации сплошь невежды сидят,не знающие что творят
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23.12.2020 11:26 Ответить
Теперь понятно, просто для меня это было непонятно. Только вот сдается мне что идут учиться на штурманов не с перспективой летать штурманом на су и ми, а с перспективой получения в будущем CPL и переучивания на иностранную технику.... А отучится БЕСПЛАТНО на штурмана это лишь первый этап на пути достижения данной цели. И героизм в данном случае очень сильно преувеличен.
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23.12.2020 11:40 Ответить
а там то зачем штурмана?они давно уже обходятся экипажем из двух человек (ну кроме военной авиации).впрочем как и у нас на их типах самолетов.
а героизм...то чисто индивидуальное..."летчик должен быть тупым и храбрым"-давно уже стараются не применять.ибо вынужденный героизм это как правило чьято недоработка,расхлябанность,а то и прямое вредительство.
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23.12.2020 12:04 Ответить
Я имел в виду из штурманов переучиваться уже на пилотов... Так как в Кировограде деньги нужно платить а армия тебя штурманом бесплатно сделает. Тупой и храбрый это скорее про военных летчиков. Там можно в 20 лет с налетом 400 часов стать командиром, а потом трауры обьявлять и героев посмертно присваивать.
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23.12.2020 12:14 Ответить
От зря командиру летунов какое-то скучное личное обязательство - уконтрапупить Дроздова на крытку в СИЗО, произвести его там в баландёры - это ж какой ништяк, когда братве разводил бы баланду цельный генерал-полковник.
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23.12.2020 11:34 Ответить
Может мне кто-то объяснить - при каких куях тут печерский суд???
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23.12.2020 14:43 Ответить
 
 