"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде
Первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Стефанчук в Facebook.
"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "...Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах", - написал он.
Он отметил, что в частности законопроектом предлагается запретить рекламу на пешеходных дорожках и аллеях, на велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы, в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы, над проезжей частью автомобильных дорог, на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
"Принятие предложенных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами участвуют в дорожном движении; утверждению и обеспечению прав и свобод человека; уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины", - добавил он.
По словам политика, реклама на дорогах отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляется их яркое освещение в темное время суток.
"Кстати, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП. Только в течение 2019 совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей 5-14 лет", - добавил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
та реклама никому не мешает.
но идиотам спокойно не сидится - надо сделать ненужную проблему на голом месте - теперь начнут заносить, чтоб не убирали, суды и т.п.
Всё этой рекламой засрато, выглядит отвратительно вся страна
Ну, после сонмища этих пэрэмог - можно и рекламу поубирать...
Безопасность на дорогах...это знаки...указатели...разметка...а бигборды то такэ....лично я их даже не замечаю..
Ночью все это говно светится и мигает...
На цьогорічні свята "Фонд Порошенка" розгорнув вражаючі масштаби "благодійності": дітям з дитбудинків від імені Порошенка роздаються подарунки, медикам та лікарням надсилається обладнання та апарати ШВЛ, а сам ексгарант невтомно виступає на захист церкви, мови та українських військових. Показово, що на ці цінності російськомовний диякон Московського патріархату Порошенко переключився лише декілька років тому, коли хвалитися економічними успіхами перед виборами виглядало б явним знущанням над електоратом. А от мова та віра обходилися в піар-кампанії значно дешевше.Ботоферми Петра Порошенка сьогодні збільшені в декілька разів та розгорнули небувалу раніше активність
https://vgolos.com.ua/news/poroh-v-ochi-i-zhaga-revanshu_1354694.html Порох в очі і жага реваншу 22.12.2020
Вот законопроект о знаках...об обязательной разметке...об указателях...это был бы закон нужный....а то что предлагает стефанчук...фигня полная...
І не треба забувати про те, що з цієї реклами йдуть дуже немалі відрахування до місцевих бюджетів (якщо, звичайно, не головна мета цього заходу черговий раз знекровити ці бюджети, щоб мери були позговорчівее).
Будь ласка, коли читаєте популістів, то відокрелюйте мух від котлет.
P.S. Відсотків 90 з того, що забороняється цим проектом, заборонено і зараз.