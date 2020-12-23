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"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде

Первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Стефанчук в Facebook.

"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "...Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах", - написал он.

Он отметил, что в частности законопроектом предлагается запретить рекламу на пешеходных дорожках и аллеях, на велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы, в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы, над проезжей частью автомобильных дорог, на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

"Принятие предложенных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами участвуют в дорожном движении; утверждению и обеспечению прав и свобод человека; уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины", - добавил он.

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По словам политика, реклама на дорогах отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляется их яркое освещение в темное время суток.

"Кстати, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП. Только в течение 2019 совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей 5-14 лет", - добавил Стефанчук.

Слуга народа Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде 01
Слуга народа Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде 02
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Топ комментарии
+11
Давно пора убрать нагромождения этого г*вна на дорогах. Едешь и ощущаешь что попал в беднейшую страну. В развитых богатых странах такого количества рекламы на дорогах не увидишь.
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23.12.2020 09:07
+10
И это правильно
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23.12.2020 09:03
+7
Лучше уже по существующем правилам с фарами разобрались. А то некоторые лепят на свои авто такое, что на освещенной улице слепят так, что приходится останавливаться. И сколько аварий из за этого почему-то не известно.
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23.12.2020 09:06
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И даже билборды с рекламой конецертов шапито 95?
"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде - Цензор.НЕТ 8551
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23.12.2020 08:55 Ответить
Тут дядя Сем вещает.

"Слуга народа" Стефанчук предлагает запретить рекламу на дорогах: законопроект уже в Раде - Цензор.НЕТ 7198
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23.12.2020 08:59 Ответить
***.
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23.12.2020 09:50 Ответить
Ахренеть, проблема номер 1 в стране . Зебил блд.
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23.12.2020 09:00 Ответить
И это правильно
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23.12.2020 09:03 Ответить
Лучше уже по существующем правилам с фарами разобрались. А то некоторые лепят на свои авто такое, что на освещенной улице слепят так, что приходится останавливаться. И сколько аварий из за этого почему-то не известно.
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23.12.2020 09:06 Ответить
Давно пора убрать нагромождения этого г*вна на дорогах. Едешь и ощущаешь что попал в беднейшую страну. В развитых богатых странах такого количества рекламы на дорогах не увидишь.
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23.12.2020 09:07 Ответить
Эта свинья год назад о почти готовых законопроектах про народовластие верещала....и где они???
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23.12.2020 09:10 Ответить
Не вистачало ще такій недоробленій нації дати волю творити закони на референдумах. Саме про таке народовладдя і мертветчук верещить. До народовладя через проукраїнську диктатуру. "Навіщо нам вороги, ми самі собі вороги" (Іван Драч)
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23.12.2020 09:47 Ответить
Наконец то нормальное решение от зеленых
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23.12.2020 09:14 Ответить
от зебилов не может быть ничего нормального.
та реклама никому не мешает.

но идиотам спокойно не сидится - надо сделать ненужную проблему на голом месте - теперь начнут заносить, чтоб не убирали, суды и т.п.
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23.12.2020 09:18 Ответить
Ты дебил?
Всё этой рекламой засрато, выглядит отвратительно вся страна
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23.12.2020 10:55 Ответить
Эпоху бидности здолалы, педикам по 4000 баксов платят, коммуналку сделали бесплатной, рост 40 % в год, экономический взлет обеспечили, няню каждому инвестору дали (и не одну!).

Ну, после сонмища этих пэрэмог - можно и рекламу поубирать...
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23.12.2020 09:16 Ответить
Скорее всего готовится передел сферы рекламы...к безопасности на дорогах это отношения не имеет...
Безопасность на дорогах...это знаки...указатели...разметка...а бигборды то такэ....лично я их даже не замечаю..
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23.12.2020 09:18 Ответить
якби вони не світились вночі,то би не заважали..
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23.12.2020 09:33 Ответить
Так ведь законопроект не запрещает им светиться...они будут светиться только чуть в стороне...и тут еще большой вопрос больше или меньше они будут отвлекать внимание..
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23.12.2020 09:43 Ответить
Поддерживаю...
Ночью все это говно светится и мигает...
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23.12.2020 09:19 Ответить
Ага...только после принятия закона оно все будет продолжать светится и мигать....только чуть в стороне от дороги...и что бы прочитать...надо будет повернуть голову в сторону..
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23.12.2020 09:22 Ответить
Рекламщики побежали с чемоданами договариваться. Кто следуещий
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23.12.2020 09:22 Ответить
Особенно бесит политическая реклама, сразу хочется переехать))
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23.12.2020 09:23 Ответить
Если протолкнет и внедрит -все прощу!
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23.12.2020 09:26 Ответить
БОТОФЕРМИ ПОРОШЕНКА
"Слуга народу" Стефанчук пропонує заборонити рекламу на дорогах: законопроєкт вже в Раді - Цензор.НЕТ 660

На цьогорічні свята "Фонд Порошенка" розгорнув вражаючі масштаби "благодійності": дітям з дитбудинків від імені Порошенка роздаються подарунки, медикам та лікарням надсилається обладнання та апарати ШВЛ, а сам ексгарант невтомно виступає на захист церкви, мови та українських військових. Показово, що на ці цінності російськомовний диякон Московського патріархату Порошенко переключився лише декілька років тому, коли хвалитися економічними успіхами перед виборами виглядало б явним знущанням над електоратом. А от мова та віра обходилися в піар-кампанії значно дешевше.Ботоферми Петра Порошенка сьогодні збільшені в декілька разів та розгорнули небувалу раніше активність
https://vgolos.com.ua/news/poroh-v-ochi-i-zhaga-revanshu_1354694.html Порох в очі і жага реваншу 22.12.2020
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23.12.2020 09:31 Ответить
Пхахахаха, а что же мешает зелебобикам заняться таким "дешёвым популизмом" - за свои деньги поставить электронику медикам, купить маски, халаты, раздать детям из приютов подарки, ну или хотя бы восстановить воздушную оборону вокруг другого города (например Харькова, раз в Киеве уже "барыга" позаботился)? ))))
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23.12.2020 09:45 Ответить
Когда собаке нечего делать она яйца лижет...а зеленая свинья когда ей нечем заняться тупые законы придумывает...
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23.12.2020 09:45 Ответить
Как ни странно, но закон вполне. На дорогах знаков порой и не видно.
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23.12.2020 09:46 Ответить
Знаков не видно потому что их или нет...или они установлены хрен зна как...
Вот законопроект о знаках...об обязательной разметке...об указателях...это был бы закон нужный....а то что предлагает стефанчук...фигня полная...
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23.12.2020 09:48 Ответить
Ты само тупое
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23.12.2020 11:11 Ответить
Порядок наводити безумовно треба, але Вам не здається, що знову починають не з того кінця? З контрабандою борються шляхом знищення ФОПів, не чіпаючи при цьому митників і контрабандистів, а ось тепер ще вирішили боротися з аваріями на дорогах прибираючи рекламу і, знову ж, нічого не роблячи з першопричиною цих аварій. Можливо треба спочатку полатати на дорогах ями по коліно, зробити розмітку і огорожі, освітити дороги, щоб реклама не сліпила в непроглядній тьмі, устанавити нормальні дорожні знаки (покажчики вздовж доріг про величайше будівництво не беруться до уваги)? Де дослідження що реклама засліплює більше ніж водії "зварювальники", які ставлять ксенон або LED в фари, які для цього не пристосовані, а ніхто в державі їх не перевіряє? Це точно що увагу водія відволікає реклама, а не те що він за кермом по 12-14 годин на добу? І таких питань дуже багато.
І не треба забувати про те, що з цієї реклами йдуть дуже немалі відрахування до місцевих бюджетів (якщо, звичайно, не головна мета цього заходу черговий раз знекровити ці бюджети, щоб мери були позговорчівее).
Будь ласка, коли читаєте популістів, то відокрелюйте мух від котлет.
P.S. Відсотків 90 з того, що забороняється цим проектом, заборонено і зараз.
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23.12.2020 09:49 Ответить
Ты из тех, кто защищает киоски и игровые автоматы с ломбардами потому, что "люди потеряют работу"?
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23.12.2020 14:24 Ответить
яка ціна питання...
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23.12.2020 09:54 Ответить
Пожалуй это будет первым здравым решением наших слуг.
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23.12.2020 10:18 Ответить
Та вже давно час, бр ідеш як на ярмарці
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23.12.2020 10:20 Ответить
очень сомневаюсь, что эта реклама вообще имеет какой-либо эффект. Как и большая часть дебильной и надоевшей телерекламы.
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23.12.2020 10:29 Ответить
Тебя разве не радует реклама средства от простатита на 5-м канале после новостей в 0.00? Когда страшная губастая тетка полчаса рассказывает о лечении импотенции, а ее запросто можно получить уже глядя на эту тетку.
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23.12.2020 14:22 Ответить
Та реально знаки теряются из-за рекламы, но бабок занесут и все останется как есть на год, или на пол-года, смотря сколько занесут хахаха
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23.12.2020 10:30 Ответить
проектом предусмотрено вступает в силу с с 1 января 2022 г. Отсрочка вполне оправдана т.к. у рекламных агенств заключены догоаора и на пол-года и на год
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23.12.2020 12:12 Ответить
Люто плюсую. Под Киевом едешь по трассе - леса не видно из-за бигбордов.
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23.12.2020 14:19 Ответить
Чувак. в ти впевнений що коритне стадо , що за вас проголосувало, не захоче зорганізувати референдум ну скажімо про відокремленн "бандеравскай галичини " , і 100% впевнений що проголосють ЗА. Чи скажімо про перейменування України і Малоросію. Бидлу ж все одно "какая разніца", абт тарифи були шарові. Не думали про це, зелені двбйби?
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26.01.2021 18:46 Ответить
 
 