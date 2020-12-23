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НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день. ИНФОГРАФИКА

НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день. ИНФОГРАФИКА

Национальная академия наук Украины дала прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели. Ученые прогнозируют, что в Украине ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом говорится на сайте НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.

Результаты вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает "аномальные даты" и сезонность, показывают, что в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни, суточное количество больных будет опускаться до 4-5 тысяч.

Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает более стремительное затухание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.

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Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в следующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 тысяч новых случаев коронавируса.

НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день 01
НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день 02
НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день 03
НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день 04
НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день 05

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Странно , весь декабрь 16-17 тысяч. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
Откуда такие прогнозы?
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23.12.2020 09:06 Ответить
НАН наверное не просто так недофинансируют. Ибо высрать такой "прогноз", учитывая шо попы домоглись шоб шабаши происходили.....
А вот теперь - что-то кому-то да перепадет. Косточку, тащь Окодемик, извольте оприходовать....
Что они лепят то?
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23.12.2020 09:07 Ответить
Кабы, в результате численного интегрирования методом симпсона, интерполяции, аппроксимации и прочих заклинаний "ученые НАНУ" предрекали полное вымирание всего населения страны уже к Новому году не далее, чем две недели тому назад.
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23.12.2020 09:10 Ответить
НАН стала дівкою за визовом? Пакистан який опалює свої кишлаки кизяками зумів збудувати свій ядерний цикл і ядерну зброю. А НАН пофукала все. Дармоїди яким не соромно.
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23.12.2020 09:26 Ответить
прямо как прогноз погоды - ошибаются лишь раз...но каждый день
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23.12.2020 09:34 Ответить
НАН реформировать в "Офис Наук Зе", знатоки епта
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23.12.2020 10:21 Ответить
 
 