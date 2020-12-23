НАН Украины прогнозирует на следующие две недели около 9 тысяч новых случаев COVID-19 в день. ИНФОГРАФИКА
Национальная академия наук Украины дала прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели. Ученые прогнозируют, что в Украине ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.
Об этом говорится на сайте НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.
Результаты вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает "аномальные даты" и сезонность, показывают, что в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни, суточное количество больных будет опускаться до 4-5 тысяч.
Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает более стремительное затухание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.
Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в следующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 тысяч новых случаев коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Откуда такие прогнозы?
А вот теперь - что-то кому-то да перепадет. Косточку, тащь Окодемик, извольте оприходовать....
Что они лепят то?