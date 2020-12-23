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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 декабря в мире зарегистрировали 604 973 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 78 376 844 случаев инфицирования, из них 604 973 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 724 325 человек, из них 13 180 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 55,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Испания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн 04
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б*же, каждый сотый заразился = всех усадим на бутылки, Путин аплодирует.
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн - Цензор.НЕТ 2386
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23.12.2020 09:17 Ответить
Сори за эту мерзкую воблоглазую рожу((((
но надо знать шо Путин....?
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23.12.2020 09:18 Ответить
В Германии 22.5к новых зараженных. У них там тоже 73 % своих зебилов имеится штоле? Чего маски не носят, а еще говорят шо немцы педанты , ладно Франция, там то и французов не осталось - одни ниГГеры, если им сказать одень маску - они скажут шо ты рассист)))
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23.12.2020 09:19 Ответить
Больше удивляет почти тысяча смертей и это при немецкой то медицине.
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23.12.2020 09:38 Ответить
Немцы заразные. Бриты уже мутировали
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23.12.2020 10:15 Ответить
Тааак, значит уже официально подтверждается, что коронавирус меняет программную цепочку человека.А я думал, это долго будут разсусоливать. Сори, виноват, не учел, получилось чуть быстрее.
В научной работе говорится о том, что коронавирус способен встраиваться в человеческие хромосомы, становясь невидимым для противовирусных систем защиты. Соответствующим образом поступает, например, ВИЧ. Гены вируса иммунодефицита человека закодированы в молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК), и в момент проникновения вируса в клетку, специальный вирусный фермент (обратная транскриптаза) синтезирует на вирусной РНК копию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Как правило, человеческие гены с ДНК считываются в молекулы РНК (транскрипция), однако некоторые вирусы научились????? выполнять обратную процедуру, по этой причине фермент назвали обратной транскриптазой. ДНК-копия вирусного генома встраивается в клеточные хромосомы, после чего переходит в следующие поколения клеток.
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23.12.2020 10:32 Ответить
Где вы берете этот бред? У коронавирусов, в отличие от ВИЧ, нет обратной транскриптазы.
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23.12.2020 10:45 Ответить
Он ученый-политик, или из партиЗе или британский)
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23.12.2020 11:11 Ответить
 
 