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лоббирование (101) США (24834) Разумков Дмитрий (1520)

Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков

Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков

В Украине любой лоббизм частных интересов во власти связан с коррупцией, тогда как в США этот процесс проходит прозрачно и публично.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам спикера парламента, "лоббизм сам по себе - не плохая история.

"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. В нашем понимании лоббизм сродни коррупции. Для сравнения: в США результат лоббизма публичный, в рамках договоров, четко выписано, кто, за что, для чего, что он за это получает. В Украине другая ситуация, лоббизм носит полукоррупционный характер. Если такие факты есть, то об этом не говорить нужно, а должны заявлять антикоррупционные органы, а люди, которые в этом замешаны, должны нести ответственность", - отметил Разумков.

"Если ты это делаешь за деньги, то это уже коррупция", - добавил спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков

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Топ комментарии
+5
Разумков капитан Очевидность. Только вот при чём США к нашим решальщикам, которые называют себя "политиками" и где меры реагирования уже нового парламента?
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23.12.2020 09:19
+3
Тада.
Лоббизм по тарифам и договорам в США и криминальное решалово в ОП Зеленского нельзя сравнивать.
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23.12.2020 09:35
+2
"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. Источник: https://censor.net/ru/n3238577

Кандидат в презики пошел напролом? Иди нафиг, мы с московской фамилией президента не выберем.... Ой
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23.12.2020 09:22
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Разумков капитан Очевидность. Только вот при чём США к нашим решальщикам, которые называют себя "политиками" и где меры реагирования уже нового парламента?
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23.12.2020 09:19 Ответить
дуже багато фільмів про лобізм роблять в Америці.І ця гнида їх явно не дивилася.І в Америці лобізм засуджують.
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23.12.2020 09:53 Ответить
ЗЕленое корупционное ЗАМБЕЗИ....
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23.12.2020 09:21 Ответить
"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. Источник: https://censor.net/ru/n3238577

Кандидат в презики пошел напролом? Иди нафиг, мы с московской фамилией президента не выберем.... Ой
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23.12.2020 09:22 Ответить
да, украинское лобби в США малозаметно
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23.12.2020 09:24 Ответить
Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков - Цензор.НЕТ 2799
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23.12.2020 09:30 Ответить
Тада.
Лоббизм по тарифам и договорам в США и криминальное решалово в ОП Зеленского нельзя сравнивать.
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23.12.2020 09:35 Ответить
Если это лоббизм, то Разумков испанский летчик.
Это хозяин пришел к своим шестеркам дать указания. Лоббизмом тут и не пахнет. Чистая, незамутненная коррупция.
Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков - Цензор.НЕТ 6814
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23.12.2020 09:37 Ответить
Йой, рожевий янукович підпустив метелика)))
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23.12.2020 09:40 Ответить
'Со зданий МИД Украины демонтируют оборудование Huawei - Госдеп США.

'Украина выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе Чистая сеть, участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.
Вашингтон может выплатить финансовую компенсацию Киеву за отказ от использования систем 5G китайской компании.'
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23.12.2020 09:49 Ответить
"напіввагітний"... яке полу- ? чиста, як сльоза дитини, 100% коррупція.
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23.12.2020 11:03 Ответить
 
 