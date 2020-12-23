Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков

В Украине любой лоббизм частных интересов во власти связан с коррупцией, тогда как в США этот процесс проходит прозрачно и публично.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам спикера парламента, "лоббизм сам по себе - не плохая история.

"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. В нашем понимании лоббизм сродни коррупции. Для сравнения: в США результат лоббизма публичный, в рамках договоров, четко выписано, кто, за что, для чего, что он за это получает. В Украине другая ситуация, лоббизм носит полукоррупционный характер. Если такие факты есть, то об этом не говорить нужно, а должны заявлять антикоррупционные органы, а люди, которые в этом замешаны, должны нести ответственность", - отметил Разумков.

"Если ты это делаешь за деньги, то это уже коррупция", - добавил спикер парламента.

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