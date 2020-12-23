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COVID-19: в лидерах по заболевшим за сутки Киев, Запорожская и Киевская области

COVID-19: в лидерах по заболевшим за сутки Киев, Запорожская и Киевская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1381), Запорожской (887) и Киевской (809) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 декабря в Киеве коронавирусом заболел 1381 человек.

Общее количество инфицированных составляет 103 663 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 779 человек, за прошедшие сутки - 30. С начала эпидемии выздоровели 334 928 пациентов.

По состоянию на 23 декабря количество активных больных Киеве составляет 66 956 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Киевская области.

Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 887 человек. Общее количество инфицированных - 49 341. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 495 человек, за минувшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 16 584 пациента. Количество активных больных в Запорожской области - 32 262.

В Киевской области коронавирусом заболели 809 человек. Общее количество инфицированных составляет 54 831 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 899 человек, за сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 27 354 пациентов. Количество активных больных в Киевской области составляет 26 578 человек.
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Цензор, не спим, https://www.youtube.com/watch?v=537Xr9HhjJU Прямая трансляция похорон гепы)))
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23.12.2020 09:32 Ответить
Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на похоронах харьковского мэра - Геннадия Кернеса , прощание с которым проходит 23 декабря в Харькове.
Это следует из сообщения Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Как известно, во время репетиции траурных мероприятий в Харькове были задействованы курсанты университета Воздушных сил. Когда стало известно, что первые лица Украины в город не приедут, начальник Харьковского гарнизона отменил свой приказ об участии военнослужащих в церемонии.
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23.12.2020 09:51 Ответить
Я на ютуб-канале "наш" тралю там ватников щас, там комменты открыты) Жаль админи новость не пилил. Поплясали бы на костях)))
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23.12.2020 09:57 Ответить
Кстати ждем в Харькове очешуительную вспышку ковидлы. Там видимо бюджетников согнали на "прощанье". Киллометровые очереди и горы цветов. У хачиков сегодня выторг круче чем на 8е марта. Хотя я думаю цветы раздают централизовано по кругу, эдакая карусель, бо по прошествию короткого времени их куда-то уносят
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23.12.2020 10:05 Ответить
без слов ...
COVID-19: у лідерах щодо хворих за добу Київ, Запорізька та Київська області - Цензор.НЕТ 5169

...
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23.12.2020 11:30 Ответить
ахахахха
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23.12.2020 11:31 Ответить
 
 