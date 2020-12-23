COVID-19: в лидерах по заболевшим за сутки Киев, Запорожская и Киевская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1381), Запорожской (887) и Киевской (809) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 декабря в Киеве коронавирусом заболел 1381 человек.

Общее количество инфицированных составляет 103 663 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 779 человек, за прошедшие сутки - 30. С начала эпидемии выздоровели 334 928 пациентов.

По состоянию на 23 декабря количество активных больных Киеве составляет 66 956 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Киевская области.

Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 887 человек. Общее количество инфицированных - 49 341. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 495 человек, за минувшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 16 584 пациента. Количество активных больных в Запорожской области - 32 262.

В Киевской области коронавирусом заболели 809 человек. Общее количество инфицированных составляет 54 831 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 899 человек, за сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 27 354 пациентов. Количество активных больных в Киевской области составляет 26 578 человек.